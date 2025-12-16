養生糖水食譜｜紅棗雪耳水/蓮子綠豆雪耳茶等5款配搭

秋冬天乾燥，需要飲用滋補飲品來改善因乾燥而引起的不適。而雪耳就具有滋陰潤肺、養胃生津的功效，特別適合舒緩肺燥乾咳、口乾舌燥等問題。以下就教大家紅棗雪耳水、茉莉雪耳水、玫瑰雪耳水、蓮子綠豆雪耳茶及雪耳百合茯苓茶5款雪耳養生糖水配搭，請大家可以過一個滋潤又養生的新年！

雪耳糖水統一做法 1.將雪耳提前用冷水2小時浸泡。 2.將其他食材和雪耳一起倒入茶壺中，然後加入150mL水。 3.攪拌後以中火煲滾，約等待10分鐘至變得黏稠後即可飲用，途中需要一直攪拌以防黏底。

滋陰潤肺｜紅棗雪耳水 冬天特別容易出現乾燥、乾咳等如肺部相關的問題，需要滋潤肺部改善狀況，而雪耳本身就具有滋陰潤肺的功效，再加入健脾養胃的紅棗和滋補肝臟的枸杞，整體的滋潤功效便昇華，特別適合在乾燥的通天飲用。 紅棗雪耳水材料 雪耳 10克／紅棗 5克／枸杞 3克

潤養散寒｜茉莉雪耳水 冬天不少人都有手腳冰冷、體寒等問題，需要解決在體內鬱結的寒氣才可以讓身體回復正常的溫度。而茉莉就有打散體內寒氣的作用，紅糖由於成份較為天然，直接由甘蔗提煉而成，不但可以幫助行氣活血，還可以滋陰補腎，再加上養生滋潤的雪耳，便可以加強整體的潤養功效。 茉莉雪耳水材料 雪耳 10克／茉莉 3克／紅糖 5克

疏肝理氣｜玫瑰雪耳水 生活壓力大令不少人都會變得容易生氣、暴躁，甚至會有胸部脹痛、壓力瘀滯等問題，需要調和肝氣鬱結，解決心火盛的問題。而雪耳、玫瑰和川陳皮的配方就有效疏肝理氣，玫瑰有助溫和地疏通體內的瘀滯，而川陳皮亦有很好的理氣解鬱的功效，再配合潤肺生津的雪耳，特別適合在繁忙的日程中飲用。 玫瑰雪耳水材料 雪耳 10克／玫瑰 3克／川陳皮3克

清熱解渴｜蓮子綠豆雪耳茶 冬天的時候總愛吃雞煲、火鍋、燒烤等較為熱氣的食物，令到身體內積聚不少火氣，容易有熱氣、喉嚨痛、乾咳等問題，建議飲用清熱解渴的養生茶改善。蓮子具有清心火的作用，但記得需保留蓮子芯，以增加功效，而綠豆同樣具有清熱解毒的功效，與雪耳一起製茶便要雙管齊下，清熱解渴。 蓮子綠豆雪耳茶材料 雪耳 10克／蓮子 3克／綠豆 5克

健脾祛濕｜雪耳百合茯苓茶 即使在乾燥的冬天仍然會有濕氣重的問題，飲用具有去濕功效的茶飲便可以改善提不起勁、水腫、疲倦等問題。百合不但具有滋陰潤肺的作用，還可以養護脾胃，再配合溫和去濕的茯苓和潤養的雪耳，令整體功效提升，改善濕氣重的問題。 雪耳百合茯苓茶材料 雪耳 10克／百合 3克／茯苓 5克 雪耳功效｜平民燕窩養肺潤燥降血糖腸胃陰虛火旺者有禁忌