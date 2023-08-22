香港學校│迦密柏雨中學 基督教全人教育 栽培多樣化優質學生

迦密柏雨中學以英語為主要教學語言，並按聖經真理提供全人教育，讓學生在德、智、體、群、美和靈育上，得到優質栽培，透過各類課外活動啟發個人潛能如學術、體育、美育、音樂等，並提升學習動機。在基督教教育培養下，老師關愛及悉心培育學生，師生、校友關係良好，很多校友畢業後都會回饋母校。 文：袁雅婷 攝：蘇文傑 學生盡展天賦才能 校長黃偉強博士指，全人教育背後有幾個很重要的理念，因為學生是有多樣性，學校並非提供單一化的教育。每個人都有天賦，例如運動、音樂、演藝、STEAM等，校方會提供不同的設施及資源，讓他們展現才能。這樣可使同學人生更加豐富，擴闊視野。例如，建設表演禮堂，讓學生有展現才能的平台；在有蓋操場興建室內空調運動場，吸引他們增加自主訓練；興建INNOSPACE吸納對STEAM有興趣的學生，將時間花在有意義的學習活動上。

優化STEAM教育 該校更是STEAM教學的前瞻性學校。早在7、8年前已將中二全級分成小組，並讓每位同學在老師帶領下，參加簡單的科研項目，然後在禮堂展示出來，再讓中一及中三的同學、老師評審。而多年前的science fair，如今已轉為跨科的STEAM fair，可看到學校與時並進。 因現在學生展現作品時，要以英語作簡單及回答提問，學生在過程中的不單學習科學知識，還有溝通能力。「在教授的過程中，學校動員很多教師參與其中，整件事集合了很多同事的力量，亦發揮協同效應。」 除了讓同學參與fair，還打算邀請友好小學的學生帶隊進校，參與由學生負責的STEAM fair。可見校方不斷改良，不停優化，逐步擴大各學科、該校同學及同區學生的參與程度。 近年學校在STEAM教育方面更是不遺餘力，例如新建了INNOSPACE、CYBER HUB、STEAM Room，以支持學生出外參加比賽，提升對科研的興趣，擴闊眼界及經驗。黃校長提到，一般學校會利用VR讓學生進行虛擬實景學習，而該校則利用結合虛擬實境及擴真實境的「Cave」，讓學生沉浸式學習，當中的素材更是各科適用。例如上地理課時，學生可以進入當中觀看360度的影片，了解大峽谷的地形。藉此增加學習各科目的興趣、助修讀IT及AI的學生嘗試探究更多，甚至學習超出他們年級所學的知識。 他說：「Cave是香港科學園公司的產物，我們是最先一所買入Cave，並將它應用在教學方面的學校。這使得其他學校都很感興趣，還特地過來參觀。」黃校長更自豪說：「學生現在還自我研發出教材。」

成績優異 比賽獲獎無數 該校學生成績優異，黃校長稱，「為甚麼會有優異的學業成績？因為學校會很嚴格管束同學的行為，學生要入讀我校，首先要有良好的品格，不會學壞、專心向學，才會有優良成績。學校亦很銳意發展全人教育，希望透過校外活動鍛煉體魄、美術、音樂等各方面的成長，更誘導在課餘做些有意義的事情，不會荒廢了時間。」 成績方面，超過96%的同學透過聯招獲大學取錄，入讀學位課程的逾94%。學生最佳成績獲得五科五**，另外人均五級或以上的有2.5科以上。此外，該校在日內瓦國際發明展、宋慶齡兒童少年發明獎、世界青年科學及科技碗、韓國科學及工程大賽、香港學生科學比賽、香港青少年科技創新大賽、CodeCombat港澳台挑戰賽、星島全港校際辯論比賽、香港學校朗誦節等不同比賽中更獲獎無數。學校亦會出資讓帶隊老師出國體驗世界級賽事，提供培訓機會同時增進他們的國際視野。

注重靈育 關愛學生 創校至今，迦密柏雨中學一直秉承聖經是人生及道德很重要的標準，冀學生以耶穌基督為榜樣及典範，令人生有所效法及規範為辦學宗旨。並該校還設有輔導及獎勵計劃小組，使學生對保持均衡的全人成長有更全面的指引；更提倡基督教關愛的靈育，令到師生關係密切，當學生遇上問題時，老師都本著基督精神關愛學生。

面試貼士：對學生要求嚴格 重視髮飾儀容 黃校長表示，多年來入讀該校都是區內成績最好的那批學生。他們都十分乖巧的，因為學校對學生的要求很嚴格，無論校服、儀容、規矩等。因該校是一所全日制津貼中學，自行分配學位只有40個名額，收生準則及比重包括學業成績50%、課外活動10%、操行10%、校長酌情10%、面試20%。他更提醒學生，面試的第一印象很重要，髮飾儀容一定要斯文。