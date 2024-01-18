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生活
2024-01-18 11:00:00

馬拉松 x Vivian Ho共享幸福年 IG打卡贏現金券+利是封

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農曆新年2024｜馬拉松 x Vivian Ho共享幸福年 IG打卡贏現金券+利是封

農曆新年2024｜馬拉松 x Vivian Ho共享幸福年 IG打卡贏現金券+利是封

馬拉松與香港藝術家Vivian Ho （何博欣）攜手合作，以「共享幸福年」為主題，透過香港特色的畫作，呈現了四個傳統節日的祝福：「豐衣足食」、「大富大貴」、「步步高陞」和「蜜運成功」，再將這些畫作組合在一起，象徵著新一年的圓滿和喜樂。Vivian亦為GigaSports準備了「城市運動」特別版，將運動融合香港風景，別具心思！馬拉松及GigaSports均以畫作製作成「共享幸福年」禮品套裝，包括利是封、年曆卡和多用途萬用袋，實用之餘，也希望新一年將運動融入生活，為大家送上真摯的祝福，與大家共享幸福年！

Filter Upload IG Story贏現金券

此外，由即日起至131日，玩Filter Upload IG Story，憑IG Story截圖及Follow @MarathonSportsHK，到門市即可免費獲得馬拉松 x Vivian Ho共享幸福年利是封(18)，數量有限 先到先得。同時，以「共享幸福年」的IG Filter為主題的打卡，與別人分享幸福，並Follow @MarathonSportsHK及上傳作品於IG Story+Tag @MarathonSportsHK，更有機會贏得馬拉松$300現金券！

馬拉松現金券 利是封和多用途萬用袋
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