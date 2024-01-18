馬拉松 x Vivian Ho共享幸福年 IG打卡贏現金券+利是封

馬拉松與香港藝術家Vivian Ho （何博欣）攜手合作，以「共享幸福年」為主題，透過香港特色的畫作，呈現了四個傳統節日的祝福：「豐衣足食」、「大富大貴」、「步步高陞」和「蜜運成功」，再將這些畫作組合在一起，象徵著新一年的圓滿和喜樂。Vivian亦為GigaSports準備了「城市運動」特別版，將運動融合香港風景，別具心思！馬拉松及GigaSports均以畫作製作成「共享幸福年」禮品套裝，包括利是封、年曆卡和多用途萬用袋，實用之餘，也希望新一年將運動融入生活，為大家送上真摯的祝福，與大家共享幸福年！