鬼節2022｜七月十四唔想遇到「朋友」 小紅帽教你避開10大禁忌禁地

七月十四盂蘭節，俗稱鬼節，有指鬼門關開，無主孤魂臨人間，接受世人布施。雖云「人不犯鬼，鬼不犯人」，但傳統禁忌仍需要守、有些禁地始終要避。尤其自覺近排人衰行路打倒褪，不想這個農曆七月遇到「朋友」，聽聽有多年與靈接觸經驗的小紅帽指點，細數本地十九區10個都市鬼傳說、10個盂蘭節禁忌。

小紅帽 溫馨提示 10 大 禁地 ( 一) 達德小學紅衣女子「朋友」 1931年創校的元朗屏山達德小學，1988年停辦後荒廢至今，屢次傳出鬧鬼事件，更是不少港產鬼片的取景地。有傳當年不少元朗村民抵抗日軍時被殺，並且是亂葬崗，最恐怖學校四周被墳墓包圍。 把達德小學鬧鬼傳說推向高峰，是2011年時12名男女入來探靈，導致一女子發狂，多人看到一名紅衣長髮女「朋友」。

2013年《國家地理頻道》節目《I Wouldn't Go In There》主持人Robert Joe，曾把達德小學選為亞洲十大恐怖地點。

( 二)太古廣場日軍團步操 金鐘太古廣場前身叫域多利兵房，有傳日軍曾在此審問戰犯。更傳出商場關門後，保安人員曾在閉路電視看見一隊隊日軍步操、四處巡邏；如廁時保安遇過水喉無故開關，以及灰濛一片人頭輪廓在鏡裡出現。

( 三)大埔松仔園猛鬼橋 有傳四十年代「猛鬼橋」發生不少交通事故。及至1955年8月8日鬼節前夕，一批小學師生和九廣鐵路員工親屬，因到橋底避雨，遇洪水被沖走，事後救援人員在橋底發現28具屍體。從此這裡不時傳出鬧鬼傳聞，不少駕車經過人士，都說遇到一班班學生的靈，「猛鬼橋」之名就此傳開，建議本月非必要，避免過橋。

( 四)摩星嶺大頭怪嬰 摩星嶺要塞建於1906年，是英軍港島西防守總部，香港保衛戰時的重要據點。二戰淪陷後被日軍佔據，由於擁有碉堡建築群，不少war game迷愛在此開戰，卻傳出常遇到日軍與英軍打扮的「朋友」，又指營房內有大頭怪嬰，頭部為正常人的3倍，叫聲似豬不似人，非常恐怖。

( 五)西貢結界魔鬼三角 西貢結界故事始於2005年。休班反黑組探員丁利華，獨自行山時候曾到過所謂的魔鬼三角，結果不知所終，警方與市民曾動員逾2,000人搜索，至今未能找回這位探員。同年10月，任職公務員的袁志勇，與3名女童軍由西貢嶂山出發，行山途中失去聯絡，兩日後屍體被發現在老虎騎石一處密林。去到2016年，山友張善鵬亦曾在西貢結界失蹤4日，最後在沙灘遇見警察被尋回。有指這帶範圍曾是火山，蘊藏巨大磁鐵礦，釋出能量容易影響行山人士與「朋友」頻道接通，所以七月還是少來這裡較好。

( 六) 赤柱美利樓怨念的「朋友」 逾170多年歷史的赤柱美利樓，在日軍佔領香港時，曾把這裡作為憲兵總部，傳聞當年曾在此嚴刑處決逾4,000名香港人，令此地積聚怨靈。二戰完結後，六十、七十年代港英政府曾把美利樓作為差餉物業估價署的總部，開始經常傳出有靈異事件發生。雖然美利樓是打卡熱點，但農曆七月陰氣重，還是待入秋後才遊覽吧！

( 七) 理工大學爬行小孩 香港理工大學所處位置，在日佔時期曾是亂葬崗。有指校內網球場及游泳池，曾被作為公眾殮房及出殯行殮的永別亭，故多年來經常傳出這裡鬧鬼。其中最聞名是校內教授年幼子在泳池遇溺亡，之後不少學生稱，在飯堂望出泳池會看見一名小孩在爬行，之後又突然消失，令到理大要在飯堂玻璃貼上磨砂膠紙，避免嚇親學生。

( 八) 港鐵彩虹站靈異事件 關於港鐵的靈異事件，最廣為流傳的就是月台擁有3條路軌的彩虹站，傳聞中間的一條路軌能通向鬼門關。 有指彩虹站興建時把鬼門關打開，令到列車經過此處時常發生故障，更出現職員身故事件。還傳過有長髮女子、長者在路軌步行進入隧道，在彩虹邨、坪石邨的居民間，還流傳各式各樣關於彩虹站發生的靈異故事。

( 九) 雷生春 無頭 小孩 位於旺角的雷生春，是市區最聞名的鬧鬼大廈。樓高三層的雷生春，建於1931年，是九巴創辦人雷亮的大宅，至今逾九十多年歷史，據指家規勒令不准變賣或拆卸，八十年代家族後人遷出後，不時有人在深夜看見大宅上層燈火通明，更盛傳有無頭小孩在踢波，而腳下的不是皮球是人頭！

( 十) 油街藝術中心 北角油街藝術中心，原址是香港政府物料供應處的倉庫，由於接近香港殯儀館，有傳曾用作暫存遺體。附近居民曾看見有鬼火在大廈窗戶飄盪，而對面大廈住戶入夜後望向空地，常看見一大群人聚集，斷續傳出怪聲，之後又突然消失，因此被街坊封為油街鬼屋。

農曆七月十大禁忌