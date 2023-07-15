鬼節2023｜原來曾經有屈地站？！重溫5個經典地鐵鬧鬼都市傳說

農曆7月，又是一年一度鬼門關大開的日子，即是大家所指鬼節，為盂蘭節及中元節的俗稱，有人指整個農曆7月都為鬼月，七月十四盂蘭節俗稱鬼節，2023年鬼節的正日便在2023年8月30日。不少人都會在鬼節當天分享世界各地不同的鬼故及都市傳說，例如日本的如月車站。事實上香港的地鐵亦有不少經典的都市傳說，以下分享的5個故事，你又聽過幾多個？ 彩虹站—荒廢的中間路軌 香港眾多都市傳說中，最為有名的就是來自彩虹站的路軌。彩虹站向來都是旅客必打卡的著名景點之一，除了因為車站以彩虹色為主，3間路軌的設計亦非常特別。但事實上中間那條路軌一直都是處於荒廢狀態。有指在彩虹站通車首次試車時，下一站的職員遲遲未見列車到站，聯絡車長時系統更失靈。當列車到站時，車內的職員全部職員都臉無血色，之後更逐個離奇失蹤。據說中間路軌是開往鬼門關的通道，為免再次發生這情況，所以地鐵決定新開另一條路軌，中間路軌從此荒廢。

油麻地—紅衣少女墮軌失蹤 在1981年時，地鐵曾發生過一單令人毛骨悚然的墮軌事件。有市民見到一個穿紅色衫裙的少女墮軌，而駕駛該列車的車長也指感到車輪輾過一個人。但當消防員到場後，完全找不到傷者，甚至吊起列車後也找不到。當時不少電視台及報章有拍下消防員吊起列車的場面，成為油麻地站的「都市傳說」。 太子站—下一站仍是太子？ 曾經有網民在討論區分享在太子站上車後，列車開出後仍然聽到廣播指「下一站太子」。結果到站的時候仍是太子站…不少人亦紛紛回應指有相同經歷，彷彿進入了另一個平行時空一樣。