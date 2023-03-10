《黑暗榮耀》展露人性黑暗面！以「生命靈數」反映面對困境能力 宋慧喬處事快狠準屬於7號人？

Netflix影集 《黑暗榮耀》3月10日推出第二季，除了女神宋慧喬首次演出被欺凌的女生，還有一眾配角的落力演出令人看得咬牙切齒。校園欺凌絕不容許，但如果不幸遇到，也許要懂得如何對抗。就像劇中女角般，一直忍辱負重用下圍棋的戰略進行大報復，就像喬妹本身的天蠍座個性，靠著堅定的心智與志智力，對抗沉重壓力與考驗，為自己的人生來一場逆轉勝。

生命靈數是什麼？ 「生命靈數」也可以反映不同數字個性的人，會以甚麼態度去面對困境，發揮自己的優勢對抗逆景，就看看你原來是一個怎樣的人！ 生命靈數計算方法： 出生年、月、日，全部數字加為總和，如果得出兩位數再將這兩個數相加，直到成為個位數。 範例： 假設出生年＋月＋日在1988年1月21日，那麼生命靈數就是1+9+8+8+1+2+1=30，他的生命靈數就是3號；或者在1984年4月30日，1+9+8+4+4+3+0=29，2+9=11，1+1=2，生命靈數就是2號。 生命靈數 1 號人 代表人物：河度領 (鄭星一演) 骨子裡有強烈的階級意識，喜歡棋逢敵手又聰穎的文同珢。 1號人重視獨立與創意，十分有個人風格，做事雷厲風行，喜歡領先做有趣的事，很會創造有利於自己的條件。 面對困境，1號人會立即調整自己心態，表現冷靜去處理面前的困難，當別人都焦急又不知所措時，1號人反而能平心靜氣地分析當下自己的局勢。越是在艱難處，你越要堅持一個人去應對，不管身邊人如何協助，你遠是會堅持自己要做的事情，任何人都不能動搖你的信念。

生命靈數 2 號人 代表人物：姜賢南 (廉惠蘭演) 被丈夫虐打的家暴受害者，但遇上文同珢後，決意跟她合作，並肩作戰。 2號人個性內斂及溫和，重視合作與細節，善於分工、協調工作，並且極有外交手腕，希望在事情上與大家達成共識，願意配合他人合作。不過別忘記2號人也有依賴的個性，有時也變得情緒化及難以捉摸。 但當2號人在面對困難時，平日慣了與他人相處與合作，可能因為你平日謙恭有禮、人緣不錯，在困難時也會有人肯出來幫你一把，也許能讓你在困難中撐過去。不過心思慎密的人，其實內裡很懂得審時度勢，也許只靠你一人之力，其實也相當有實力撃敗敵人，暗中取勝。 生命靈數 3 號人 代表人物：朱如炡 (李到晛演) 喜歡文同珢的醫生學長，外表及個性開朗善良，但私底下也有不為人知的黑暗面。 3號人個性活躍好學，擅於社交又反應靈敏，是公關能手並喜歡享樂，很懂得愛自己。在人際關係上喜歡愉悅的關係並且藝術氣質、幽默。不過，有時做人不太腳踏實地，容易耽於逸樂。 在面對困境時，你會採取樂觀的心態，哪怕處於低谷之中仍可以極速調整自己，但由於過於自信，有時可能低估了困難與麻煩。但為了讓自己趕上步伐，也會迫自己更快速地學習和掌握局勢，絕不拖泥帶水。

生命靈數 4 號人 代表人物：具成熙 (宋奈映演) 文同珢可靠的朋友，很佩服文同珢的毅力，默默地支持著她，為人可靠。 4號人相當重視安全感及自律，因為會散發穩重及值得信賴的氣場。你們組織能力強，做事條理分明，目光敏銳，能掌握重點。由於做人務實，又會根據事實、按規矩、步驟行事，做事雖然可靠，但有時顯得一板一眼及欠缺彈性。為人作風強硬，有時很難聽進別人的意見，變成剛愎自用、不易妥協、固執，也害怕改變。 在面對困境時，4號人一旦缺乏安全感，就變得不敢承擔風險，而讓機會溜走或變得退縮。平日表現堅強的你，遇有變化就變得非常情緒化，變得六神無主，在困境面前4號人往往給自己的太大壓力，平日果斷硬朗卻變得不知所措，可是如果你懂得調整情緒，適應變化，便會回復從前能幹有才能的你。 生命靈數 5 號人 代表人物：崔惠程 (車珠英演) 口無遮攔，愛慕虛，擅長以勾引異性達到目的，任性又不顧後果。 5號人個性喜愛自由、勇於冒險，而且學習能力強，能言善道、口才極佳。但由於興趣廣泛，容易變得周身刀、無張利。討厭一成不變，熱愛過著充滿變化的有趣生活。不過5號人少檢討自己，有時更愛推卸責任。因喜好太多，做事往往博而不精，令人覺得玩世不恭。 面對困境時，由於你平日涉獵廣泛，知識廣博，在遇到麻煩時這些以往學到的知識，無意中反而能幫到你渡過難關。注意，雖然你會的東西很多，但真正付諸實行的卻很少，讓很多天馬行空的想法只能空想，卻不能付諸實行、不切實際嗎。

生命靈數 6 號人 6號人注重承諾與責任，有同理心與正義感，往往是其他人的「拯救者」。平日做事表現穩定，讓人信賴，思考細膩是處理細節的高手。因為渴望別人愛戴，因此先自動對別人好，也因此容易變得患得患失。有時也因為不懂拒絕他人，容易被情緒勒索，抱怨付出了卻沒人了解。 6號人在面對艱難時，會覺得整個世界崩塌下來，需要花費很多的時間才能站起來，但並非你沒有能力，而是沒有勇氣為自己挺身而出，所以你最需要的是相信自己。 生命靈數 7 號人 代表人物：文同珢 (宋慧喬演) 社交技巧高超，懂得玩弄及收買敵人，處事深思熟慮，做起事來手起刀落，快狠準。 7號人其實是很愛獨處，極需要自己的空間，但在社交場合上卻相當有Spotlight，常常成為焦點。由於7號人很有個人風格，又懂得社交手段，人際圈子廣闊令貴人運也相當旺。因為7號人擅長鑽研事物，精於算計，一旦對某些事情太過執著時，處事過狠，容易令人有點不擇手段，顯得抗人於千里外。 在面對困難時，7號人很懂得檢討自己 及自我反省，不過切忌矯枉過正，放錯重點。7號人內在非常細心，而對困難時太過於檢討自己，可能會變得過於苛刻。