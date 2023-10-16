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2023-10-16 17:21:09

10月韓國女團個人品牌評價 BLACKPINK NewJeans成員10大佔7位

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BLACKPINK全員打入評價榜20大。

在最新的「女團個人品牌評價」榜單中，韓國的兩大女團BLACKPINKNewJeans在十大排名中占據了七個位置，顯示了她們在話題度、曝光率和品牌參與影響力方面的強大實力。此外，其他女團成員也成功進入了10強榜單，包括第7位的IVE張員瑛、第8位的OH MY GIRL Mimi，以及第9MAMAMOO的華莎，這證明她們在兩大勢團的競爭下，仍能兼具實力和人氣。

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NewJeans全員打入評價榜20大。

BLACKPINKNewJeans的所有成員都成功進入了本月的品牌評價榜，而在她們之後，IVE3位成員張員瑛、兪眞和秋天也取得了良好的排名。TWICE正在進行歐洲巡演，其中兩位成員娜璉和Sana也成功進入了前二十名。少女時代的隊長太妍和(G)I-DLE的美延，則分別因為正在舉行巡演和巡演期間獲得了榜單上的位置。

Girl Day的素珍和WJSN的夏天，則憑藉個人魅力成功進入前二十名，這證明即使所屬團體相對較弱，女團成員憑個人的實力也能夠脫穎而出。

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剛完成演唱會的IVE，3位成員打入評價榜20大。

這份榜單反映了當下韓國女團成員在品牌評價上的表現，並突顯了BLACKPINKNewJeans等大勢團體的影響力。同時也展示了其他女團成員，在個人實力和人氣方面的優異表現，這對於女團成員個人的發展和團體的持續壯大都具有重要意義。

 

 

女團個人品牌評價榜單：

 

1/ Jennie@BLACKPINK

2/ Minji@NewJeans

3/ Hanni@NewJeans

4/ Rosé@BLACKPINK

5/ Haerin@NewJeans

6/ Jisoo@BLACKPINK

7/ 張員瑛@IVE

8/ Mimi@OH MY GIRL

9/ 華莎@MAMAMOO

10/ Danielle@NewJeans

11/ Lisa@BLACKPINK

12/ 素珍@Girl Day

13/ Hyein@New Jeans

14/ 娜璉@TWICE

15/ 太妍@少女時代

16/ 兪眞@IVE

17/ 夏天@WJSN

18/ Sana@TWICE

19/ 美延@(G)I-DLE

20/ 秋天@IVE

 

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MAMAMOO華莎憑實力唱功keep著人氣與入榜。

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OH MY GIRL的Mimi，演出多齣綜藝節目圈粉，因而成功入榜。

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