10月韓國女團個人品牌評價 BLACKPINK NewJeans成員10大佔7位

在最新的「女團個人品牌評價」榜單中，韓國的兩大女團BLACKPINK和NewJeans在十大排名中占據了七個位置，顯示了她們在話題度、曝光率和品牌參與影響力方面的強大實力。此外，其他女團成員也成功進入了10強榜單，包括第7位的IVE張員瑛、第8位的OH MY GIRL Mimi，以及第9位MAMAMOO的華莎，這證明她們在兩大勢團的競爭下，仍能兼具實力和人氣。

BLACKPINK和NewJeans的所有成員都成功進入了本月的品牌評價榜，而在她們之後，IVE的3位成員張員瑛、兪眞和秋天也取得了良好的排名。TWICE正在進行歐洲巡演，其中兩位成員娜璉和Sana也成功進入了前二十名。少女時代的隊長太妍和(G)I-DLE的美延，則分別因為正在舉行巡演和巡演期間獲得了榜單上的位置。

Girl Day的素珍和WJSN的夏天，則憑藉個人魅力成功進入前二十名，這證明即使所屬團體相對較弱，女團成員憑個人的實力也能夠脫穎而出。