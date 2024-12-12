2025預言｜竜樹諒《我所看見的未來》15個預言應驗12.5個 2025年有地震波及香港？

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)近年成為焦點人物，每次神預測都有傳媒大肆報道。不過日本漫畫家「Tatsuki」(竜樹諒)，早於1994年已出版《我所看到的未來》，當中的講述的15個夢境，至今已有12.5個發生，包括神戶大地震、新冠肺炎的出現及戴安娜王妃之死，不少人形容她比印度神童還準。而隨著日本大地震，該書再度成為網絡熱話！

竜樹諒 將 夢境合集成漫畫 1954年出生的竜樹諒，在1976年開始記錄自己的夢境，希望從中尋求靈感來創作漫畫，並將夢境合集成《夢日記》。竜樹諒曾在夢中看到一些災難現場畫面，她起初不以為意，但隨著這些夢境陸續在現實生活中應驗，她決定將夢境繪製成《我所看到的未來》，在1994年到1998年連載，當中有不少已發生，以下給大家介紹多個已經應驗的夢境，絕對是細思極恐。

《我所看到的未來》記錄的數個夢境： 《我所看到的未來》夢境 1. 英國王妃戴安娜之死 Tatsuki在1992年8月31日，夢到了英國的戴安娜王妃抱著小朋友的照片，5年後，即1997年8月31日，戴安娜王妃在巴黎因狗仔隊追逐而發生了車禍，車速過快失控，撞上燈柱後車身嚴重扭曲毀損，戴安娜被救出緊急送往醫院搶救不治。

《我所看到的未來》夢境 2 ： Queen 主音 Freddie Mercury 因傳染病離世 Freddie Mercury是英國著名搖滾樂圑皇后樂隊（Queen）的主音，We Are the Champions、We Will Rock You街知巷聞。以Tatsuki於1976年11月24日，夢見Freddie Mercury因感染傳染病而離世的新聞。1986年11月28日，她再次夢見Queen，所有成員都在，只有主唱不在，變成了一尊銅像。最後Freddie Mercury在1991年11月24日，因感染愛滋病而離世，與夢境相隔15年，後來在日內瓦湖Freddie Mercury的銅像被豎立。

《我所看到的未來》夢境 5 ：不知名地方發生大地震海嘯 在1996年3月11日，Tatsuki夢到一個不知名地方發生大地震海嘯，但不確定發生在甚麼地方。2011年3月11日，亦即預知夢15年後，日本就發生了9級的311大地震。 不過，Tatsuki事後卻表示，她書中描述的大地震可能並不是311大地震，她解釋，當日發的是夢中夢，而她在那場預知夢中穿著短袖衫褲，與初春發生的地震時間點不同，夢中所見的海嘯，也比311地震造成的海嘯高很多，因此相信夢境與2025年大災難有關。而漫畫封面出現2011年3月11日，是因為她在出版漫畫前經常看到這組數字，於是就將這組數字寫在封面上，而這個安排是算是「預言」了311大地震這場災難。

《我所看到的未來》夢境 6 ：神戶大地震 1995年1月2日，Tatsuki在夢中看到日本神戶地區會遭受重大的破壞和災難。15天後，也就是1995年1月17日，神戶就發生了7.3級的史稱「神戶大地震」，是日本自1923年關東大地震以來，規模最大的都市直下型地震。神戶是當時日本大城市，人口密集，地震導致6,000多人遇難，4萬多人受傷，經濟損失達10兆日圓。這個現實只發生在預知夢15天後，是夢境與現實距離最近的一個。

神戶大地震

《我所看到的未來》夢境 7 ： 2020 年出現病毒 10 年後捲土重來 這個預知夢亦發生在1995年1月2日（與神戶大地震、Tatsuki封筆兩個夢境為同一日），Tatsuki夢到2020年會出現一種病毒，並會在同年4月於日本達至高峰，並在10年後捲土重來。2020年初的新冠肺炎的出現已應驗了夢境的一半，事隔足足25年，另外一半就要留待2030年才可知是否應驗。

《我所看到的未來》夢境 8 ： Tatsuki 將封筆 退出漫畫界 1995年1月2日，Tatsuki夢到自己封筆退出漫畫界，而事實在2000年，即漫畫《我所看到的未來》發行的下一年，她就封筆了。 《我所看到的未來》夢境 9 ：富士山大爆發 1991年8月20日，Tatsuki夢到了富士山山頂冒出黑色的煙，隨後突然一陣巨響，岩漿噴發，亦即富士山大爆發。富士山至今仍未爆發。不過日本政府曾於2020年4月發出預警，7月亦指富士山熔岩異變，不禁令人擔憂富士山真的會大爆發。 日本地震｜遊日必裝5個防災App推薦 即時地震警報通知及避難資訊（內附下載連結）

《我所看到的未來》夢境 11 ： 2025 台、日、港、菲四地海底大地震 陸地相連 隨著Tatsuki漫畫的熱度水漲船高，不少人開始冒充她，更有人冒認她接受雜誌訪問。Tatsuki決定不再沉默，在2021年10月份出版《我看見的未來 完全版》，補充上一冊出版後的一些內容。 Tatsuki在1999年7月1日，出版了最後一版《我看見的未來》，但在7月5日就做了一個可怕的夢。Tatsuki夢見自己漂浮在空中，看到日本和菲律賓間的海面上，發生了巨大的爆炸，爆炸使海底開裂，湧出大量岩漿，引發了巨大的海嘯，海嘯巨浪高達上百米，夢中的日本人穿著短袖，所以她推測這件事發生在夏天。 至2021年7月5日，Tatsuki再次夢到了這個場景，Tatsuki在這場夢中，看見日本外海上持續冒泡，同時右側太平洋海面還有2條巨龍往泡泡靠近，隨後劇烈地震跟著發生，捲起高達40公尺的海嘯往四面八方的陸地衝去，在超大海嘯侵襲過後，Tatsuki驚訝看見一片陸地從海底升起，更將日本、台灣、香港和菲律賓等區域的陸地連在一起，難以置信的畫面連她也不太相信，不過若她預言為真，這場災難發生的時間點，將精準到2025年的7月5日早上5點。同時，Tatsuki也隱約感到，自己的葬禮也是發生在這段時間，也就是說，她可能會死於這場大災難。 日本紅葉｜預測賞楓3大實用APP景點/天氣/資訊 秋季遊日必備！

絕版漫畫二手 索 價 逾 $18,000 ！ Tatsuki餘下的預言會否成真，目前是未知之數。不過先前接連應驗的預知夢，令這本已經絕版的漫畫在日本二手書網站上炒高到16萬日圓一本（約港幣$10,545），高峰時更叫價至28萬日圓（港幣約$18,453）。重印版的《我所看到的未來完全版》就相對便宜得多，目前在台灣博客來只售513台幣（約港幣$141），但就只有日文版本。 日本旅遊必備Apps實測！零日文基礎都可以訂枱、搭車？ 一「嘟」即格價、買藥妝／食品／玩具模型必用！應用教學