2025預言｜竜樹諒《我所看見的未來》15個預言應驗12.5個 2025年有地震波及香港？

《我所看到的未來》夢境 2 : Queen 主音 Freddie Mercury 因傳染病離世

Freddie Mercury是英國著名搖滾樂圑皇后樂隊(Queen)的主音,We Are the Champions、We Will Rock You街知巷聞。以Tatsuki於1976年11月24日,夢見Freddie Mercury因感染傳染病而離世的新聞。1986年11月28日,她再次夢見Queen,所有成員都在,只有主唱不在,變成了一尊銅像。最後Freddie Mercury在1991年11月24日,因感染愛滋病而離世,與夢境相隔15年,後來在日內瓦湖Freddie Mercury的銅像被豎立。