3至6歲孩子父母必看！ 如何教出聽話乖巧的小朋友 以身作則+實際期望最重要

小朋友逐漸長大後，開始懂得表達自己的想法及要求，甚至與父母討價還價，讓大部分父母傷腦筋，不知道如何管教。協助子女建立理想行為成為不少父母的首要任務。衛生署提出7大建議，幫助父母減少孩子的不當行為。

小朋友並非父母的傀儡。如果想孩子服從指示，最重要是良好的親子關係，家長平日不妨多與孩子相處溝通，為關係打好基礎。父母同時要「以身作則」及「實際期望」，切勿「講一套，做一套」及對孩子期望超出其能力。

用清晰正面的指示

父母對小朋友作出指示時，首先要取得他的注意，家長不妨走近小朋友，並叫喚他的名字，再蹲下至孩子眼睛高度待後，才給予指示。同時，家長應根據孩子的理解程度，發出正面、清楚及有建設性的指示，例如「請把玩具放在箱內」，避免說「不要亂七八糟」。

家長給予指令後，切忌問小朋友「好不好」，令孩子以為自己有選擇權。同時父母要提供適當時間小朋友作出反應，別急於發出一連串指示。

欣賞及讚賞

讚賞可以增加理想行為出現，減少不適當的行為。家長可多留意並欣賞孩子適當的行為，例如當他安靜地坐下自己玩或跟從指示去做，便即時讚賞他，避免把適當的行為視為理所當然。

稱讚時盡量要明確地描述他的理想行為，如「你真用心畫圖畫」或「謝謝你把玩具放好」。若果父母只說「很好」、「真乖」，孩子並不會明白自己做得好之處。