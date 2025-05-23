3至6歲孩子父母必看！ 如何教出聽話乖巧的小朋友 以身作則+實際期望最重要

小朋友逐漸長大後，開始懂得表達自己的想法及要求，甚至與父母討價還價，讓大部分父母傷腦筋，不知道如何管教。協助子女建立理想行為成為不少父母的首要任務。衛生署提出7大建議，幫助父母減少孩子的不當行為。
小朋友並非父母的傀儡。如果想孩子服從指示，最重要是良好的親子關係，家長平日不妨多與孩子相處溝通，為關係打好基礎。父母同時要「以身作則」及「實際期望」，切勿「講一套，做一套」及對孩子期望超出其能力。
用清晰正面的指示
父母對小朋友作出指示時，首先要取得他的注意，家長不妨走近小朋友，並叫喚他的名字，再蹲下至孩子眼睛高度待後，才給予指示。同時，家長應根據孩子的理解程度，發出正面、清楚及有建設性的指示，例如「請把玩具放在箱內」，避免說「不要亂七八糟」。
家長給予指令後，切忌問小朋友「好不好」，令孩子以為自己有選擇權。同時父母要提供適當時間小朋友作出反應，別急於發出一連串指示。
欣賞及讚賞
讚賞可以增加理想行為出現，減少不適當的行為。家長可多留意並欣賞孩子適當的行為，例如當他安靜地坐下自己玩或跟從指示去做，便即時讚賞他，避免把適當的行為視為理所當然。
稱讚時盡量要明確地描述他的理想行為，如「你真用心畫圖畫」或「謝謝你把玩具放好」。若果父母只說「很好」、「真乖」，孩子並不會明白自己做得好之處。
適當獎賞
獎賞須是孩子喜歡的活動或東西，當中以家庭活動是最佳獎勵活動，例如：爸爸教孩子下棋，到公園玩、外出吃一頓等，既可避免孩子偏重物質獎勵，也可增添親子相處機會。
如果家長使用貼紙作為獎勵，需小心監察，並根據孩子的程度，訂定一個清楚、明確、正面及可執行的目標，例如：「在40分鐘內完成晚飯」。初期的目標應為孩子容易達到及有興趣的目標，其後逐漸提高標準。例如：每次達標有一個貼紙，三個貼紙可以去公園玩；連續一星期達標後，便可提高目標，例如「在35分鐘內完成晚飯」。
獎勵及換取獎賞的頻率要經常調整，維持孩子的興趣，當孩子理想行為變得穩定時，家長可逐漸減少獎賞， 最終變為不定時獎賞，令孩子不長期依賴物質獎勵。
子女永遠都需要父母的鼓勵，父母須保持讚賞孩子的習慣，。如果孩子未能完成目標，家長毋須拿走他的貼紙。同時經常檢討獎勵計劃，有需要時作出修訂，務求令孩子容易達到目標。
貫徹執行
如果希望子女能達致目標，家長須貫徹執行計劃。每位家人須了解計畫，採取一致的方法。
後果配合
獎勵計劃可能需要配合適當後果，才能順利實行。父母可以在安全的情況下，讓孩子承擔後果。
資料來源：衛生署家庭健康服務