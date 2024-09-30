5個秋遊好去處　行遍「香港小長城」、欣澳小紅葉林、大東山芒草

香港的天氣終於在11月開始轉涼，乘着秋意，趁着天氣仍未變冷，最適合在假日進行郊遊。以下就為大家盤點5個充滿秋日風情的好去處，讓大家可以捉緊秋天尾巴，與親朋好友進行秋遊！

秋遊好去處｜上水華山芒草 秋遊最適合行山登高望遠，而上水華山就被稱為「香港小長城」，風景壯觀，驟眼看有幾分似大東山，而且亦有充滿秋日風情的芒草，特別適合天氣清爽，有陽光的時候進行秋遊。不過華山的山路較高低起伏，所以需要一定的體力，行山裝束亦不可太過隨便，上山路線更沒有樹陰遮擋，建議預先做足防曬準備。而華山的行山路線勝在路程較短，大概3小時便可以完成全程，因此不妨趁着家人與親朋好友邊行山邊欣賞芒草吧！

秋遊好去處｜欣澳小紅葉林 說到秋天的話當然少不了紅葉，但除了大家都熟悉的元朗大棠紅葉之外，其實香港還有不少地方可以看到紅葉，欣澳附近的小樹林便是不錯的賞楓葉地方。雖然地理位置比較不方便，而且找起來比較困難，但是勝在夠隱秘，不會像大棠般人擠人，而且還可以在附近紮營、野餐等，一邊欣賞紅葉，一邊享受閑瑕的午後。

前往方法： 欣澳地鐵站A出口直行到海邊，往右手邊直行。沿着地鐵行車路前進，穿過露天貨物倉，到達橋洞再右轉。在分岔口往右邊走，再往左邊即可到達樹林。

秋遊好去處｜大東山芒草 除了紅葉之外，芒草同樣充滿秋日風情，而11月至12月正是芒草盛開的季節，因此當然要去「芒草勝地」大東山朝聖。大東山屬不少港人都喜歡的行山勝地，雖然路程不長，但山路比較陡峭，體力消耗大，因此需要做足準備，例如帶備簡單的食糧和足夠的水。而且建議穿着長袖衫褲，以防被芒草刮傷。注意秋天日照時間較短，6點左右太陽便開始下山，如果較晚前往的話，記得帶備照明物品，以免行山時遇到危險。

秋遊好去處｜鹿頸灣沙灘 欣澳除了小紅葉林和迪欣湖外，還可以到鹿頸灣沙灘享受不一樣的秋日景色。鹿頸灣沙灘附近有不少打卡位，例如木製小屋、碼頭燈塔、小船等都充滿鄉村特色。而到達沙灘附近便可看到由居民自製的鞦韆，一邊看海，一邊用來拍照打卡一流，特別適合在涼爽的秋天感受海風。 前往方法：從欣澳站A出口沿着陰澳灣海邊近港鐵路軌的長廊前進。步行至陰澳篤，在末段轉右。沿行人路步行至鹿頸村，按指示牌前往燒烤場，步行約2分鐘即到達鹿頸灣沙灘。