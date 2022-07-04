Anson Lo再次代言「積熱清」 荃灣如心廣場設限定大型打卡專區 免費派發試飲

京都念慈菴今年再次找來Anson Lo盧瀚霆擔任「積熱清」代言人，拍攝全新廣告。在7月8至17日期間更於荃灣如心廣場一期1/F中庭，特意打造「積熱清 COOLMATE MIXX BAR」。屆時，除了會派發沖製好的「積熱清」及聯乘冠軍級調酒大師Sonic Chan創作之「積熱清」特飲，場內更設有4大打卡「COOLMATE X ANSON LO & YOU」專區、以及由專業調酒師主理的「積熱清」特飲週末示範專場，於盛夏為大家消暑清熱！
4大「COOLMATE X ANSON LO & YOU」打卡專區
「積熱清COOLMATE MIXX BAR」以綠色為主色調，配搭木材圖樣裝飾，充滿清新氣息，顏色鮮明之玻璃瓶整齊排列，配以「積熱清」的天然草本及珍貴石斛精緻佈置，讓你感受舒適自然的氛圍。現場除了能夠欣賞由Anson Lo出演的最新「積熱清」廣告影片外，更可走訪4大打卡專區包括Anson Lo大型展示及特色佈置專區，萬勿錯過！
日期：2022年7月8日至17日
時間：早上11時至下午9時
(試飲派發時間：中午12時至下午6時)
地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭
即睇4大打卡專區！
夥拍調酒大師創作自家「積熱清」特飲 特設週末示範
今次更首度與本地年輕冠軍級調酒師Sonic Chan合作，創作以「積熱清」為基調，配以各種新穎獨特元素及繽紛果味調製而成的4款無酒精特飲：「GOLDEN SUNRISE 日出時份」、「LOVE AT FIRST SIGHT相聚一刻」及「JASMINE IN SUMMER 仲夏花語」及「HOT PINKY WAVE 粉紅熱潮」。
場內於指定時間隨機派發「積熱清」或指定「積熱清」特飲，數量有限，派完即止，而專業調酒師亦會於週末指定時間駐場進行「積熱清」特飲示範教學。「積熱清」特飲食譜輕鬆簡單，能夠自製品嚐，各位亦可以發揮創意「MIXX」作心目中的清熱特飲，度過一個清爽的夏天！
日期：2022年7月9至10日及7月16至17日 (星期六及日)
時間：下午2時30分至3時 (第一場)；下午3時30分至4時 (第二場)
地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭