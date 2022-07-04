Anson Lo再次代言「積熱清」 荃灣如心廣場設限定大型打卡專區 免費派發試飲

京都念慈菴今年再次找來Anson Lo盧瀚霆擔任「積熱清」代言人，拍攝全新廣告。在7月8至17日期間更於荃灣如心廣場一期1/F中庭，特意打造「積熱清 COOLMATE MIXX BAR」。屆時，除了會派發沖製好的「積熱清」及聯乘冠軍級調酒大師Sonic Chan創作之「積熱清」特飲，場內更設有4大打卡「COOLMATE X ANSON LO & YOU」專區、以及由專業調酒師主理的「積熱清」特飲週末示範專場，於盛夏為大家消暑清熱！

4 大「 COOLMATE X ANSON LO & YOU 」打卡專區 「積熱清COOLMATE MIXX BAR」以綠色為主色調，配搭木材圖樣裝飾，充滿清新氣息，顏色鮮明之玻璃瓶整齊排列，配以「積熱清」的天然草本及珍貴石斛精緻佈置，讓你感受舒適自然的氛圍。現場除了能夠欣賞由Anson Lo出演的最新「積熱清」廣告影片外，更可走訪4大打卡專區包括Anson Lo大型展示及特色佈置專區，萬勿錯過！ 日期：2022年7月8日至17日

時間：早上11時至下午9時

(試飲派發時間：中午12時至下午6時)

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭 即睇 4 大打卡專區！