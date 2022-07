Anson Lo再次代言「積熱清」 荃灣如心廣場設限定大型打卡專區 免費派發試飲

4 大「 COOLMATE X ANSON LO & YOU 」打卡專區

夥拍調酒大師創作自家「積熱清」特飲 特設週末示範

今次更首度與本地年輕冠軍級調酒師Sonic Chan合作,創作以「積熱清」為基調,配以各種新穎獨特元素及繽紛果味調製而成的4款無酒精特飲:「GOLDEN SUNRISE 日出時份」、「LOVE AT FIRST SIGHT相聚一刻」及「JASMINE IN SUMMER 仲夏花語」及「HOT PINKY WAVE 粉紅熱潮」。

場內於指定時間隨機派發「積熱清」或指定「積熱清」特飲,數量有限,派完即止,而專業調酒師亦會於週末指定時間駐場進行「積熱清」特飲示範教學。「積熱清」特飲食譜輕鬆簡單,能夠自製品嚐,各位亦可以發揮創意「MIXX」作心目中的清熱特飲,度過一個清爽的夏天!

日期:2022年7月9至10日及7月16至17日 (星期六及日)

時間:下午2時30分至3時 (第一場);下午3時30分至4時 (第二場)

地點:荃灣如心廣場一期1/F中庭