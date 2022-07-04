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2022-07-04 13:03:19

Anson Lo再次代言「積熱清」 荃灣如心廣場設限定大型打卡專區 免費派發試飲

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Anson Lo再次代言「積熱清」 荃灣如心廣場設限定大型打卡專區 免費派發試飲

Anson Lo再次代言「積熱清」 荃灣如心廣場設限定大型打卡專區 免費派發試飲

京都念慈菴今年再次找來Anson Lo盧瀚霆擔任「積熱清」代言人，拍攝全新廣告。在7817日期間更於荃灣如心廣場一期1/F中庭，特意打造「積熱清 COOLMATE MIXX BAR」。屆時，除了會派發沖製好的「積熱清」及聯乘冠軍級調酒大師Sonic Chan創作之「積熱清」特飲，場內更設有4大打卡「COOLMATE X ANSON LO & YOU」專區、以及由專業調酒師主理的「積熱清」特飲週末示範專場，於盛夏為大家消暑清熱！

4大「COOLMATE X ANSON LO & YOU」打卡專區

「積熱清COOLMATE MIXX BAR」以綠色為主色調，配搭木材圖樣裝飾，充滿清新氣息，顏色鮮明之玻璃瓶整齊排列，配以「積熱清」的天然草本及珍貴石斛精緻佈置，讓你感受舒適自然的氛圍。現場除了能夠欣賞由Anson Lo出演的最新「積熱清」廣告影片外，更可走訪4大打卡專區包括Anson Lo大型展示及特色佈置專區，萬勿錯過！

日期：202278日至17
時間：早上11時至下午9
(試飲派發時間：中午12時至下午6)
地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭

即睇4大打卡專區！

京都念慈菴今年再次找來Anson Lo盧瀚霆擔任「積熱清」代言人，拍攝全新廣告。 「積熱清COOLMATE MIXX BAR」 「積熱清COOLMATE MIXX BAR」 場外設有 2 塊 2.4 米高的大型展示，一款是Anson Lo於芸芸色彩繽紛之特飲當中，手持「積熱清」品嚐；另一款則是Anson Lo側躺在地上，Chill 住飲「積熱清」特飲！ 場外設有 2 塊 2.4 米高的大型展示，一款是Anson Lo於芸芸色彩繽紛之特飲當中，手持「積熱清」品嚐；另一款則是Anson Lo側躺在地上，Chill 住飲「積熱清」特飲！ 與Anson Lo近距離相伴坐於BAR枱場景佈置，猶如一起暢飲「積熱清」，拍出極具特色的打卡合照。 以1:1打造「COOLMATE X ANSON LO & YOU」的雜誌封面佈置，讓您輕鬆與Anson Lo同框，受人注目！

夥拍調酒大師創作自家「積熱清」特飲 特設週末示範

今次更首度與本地年輕冠軍級調酒師Sonic Chan合作，創作以「積熱清」為基調，配以各種新穎獨特元素及繽紛果味調製而成的4款無酒精特飲：「GOLDEN SUNRISE 日出時份」、「LOVE AT FIRST SIGHT相聚一刻」及「JASMINE IN SUMMER 仲夏花語」及「HOT PINKY WAVE 粉紅熱潮」。

場內於指定時間隨機派發「積熱清」或指定「積熱清」特飲，數量有限，派完即止，而專業調酒師亦會於週末指定時間駐場進行「積熱清」特飲示範教學。「積熱清」特飲食譜輕鬆簡單，能夠自製品嚐，各位亦可以發揮創意「MIXX」作心目中的清熱特飲，度過一個清爽的夏天！

日期：20227910日及71617 (星期六及日)
時間：下午230分至3 (第一場)；下午330分至4 (第二場)
地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭

GOLDEN SUNRISE 日出時份 LOVE AT FIRST SIGHT 相聚一刻 JASMINE IN SUMMER 仲夏花語 HOT PINKY WAVE 粉紅熱潮
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