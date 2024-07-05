Anson Lo生日神徒打卡攻略！ 西九無人機匯演/又一城慈善Pop-up/免費天星小輪+摩天輪【內附地址】

又到一年一度教主誕！MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆將於7月7日迎來他29歲生日，每年神徒們都會舉辦活動慶祝！以下為大家總結神徒必去打卡位，除了標誌性尖沙咀教主碼頭打卡位外，今年更首次於尖沙咀西九文化區舉辦無人機匯演，即睇詳情！
Anson Lo生日｜尖沙咀西九文化區：無人機匯演
為慶祝Anson Lo生日，盧瀚霆國際後援會宣布，將於7月7日晚上八時半，在尖沙咀西九文化區上空上演壓軸慶祝活動— 《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》，當晚無人機匯演將在西九文化區上空展出多個與Anson Lo盧瀚霆生日主題「SoaR」配合的相關圖案，寓意繼續與Anson Lo一起手牽手繼續勇敢向前走，迎接未來的所有挑戰 ，讓Anson的夢想可以翱翔世界，展翅高飛。匯演約長12分鐘，屬為香港首位藝人歌手舉行的無人機匯演。
匯演將在西九文化區藝術公園舉行，香港故宮文化博物館至藝術公園對開海濱位置一帶均屬最佳觀賞位置，建議樂迷及市民前往西九文化區不同位置觀賞，以免集中單一區域造成擠迫。
Anson Lo生日｜又一城：生日慈善Pop-up Store
Anson Lo盧瀚霆國際後援會今年於又一城，一連兩星期舉辦《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。場內設有多個打卡位，更展出Anson Lo於MIRROR演唱會穿著過水晶鑽石戰衣。當然少不了必買場內限定周邊，收入將扣除成本後將全數捐出。
日期：2024年6月26日（星期三）至 2024年7月10日（星期三）
時間：中午12時至晚上9時
地點：又一城 LG2
即睇打卡位+必買商品！
Anson Lo生日｜尖沙咀：碼頭戶外廣告屏
教主碼頭回歸！由6月24日至7月7日期間，尖沙咀天星碼頭的超巨型戶外座地LED廣告屏將會全天候播放Anson Lo的片段，包括今年1月推出的《MY LIFE》以及最新個人單曲《深閨》MV，還有慶祝生日和舞台演出的精華片段，神徒們一定要去打卡！
日期：24/06/2024 - 07/07/2024
時間：8AM-11PM 全天候播放
地點：尖沙咀天星碼頭五支旗桿
Anson Lo生日｜尖沙咀：免費天星小輪 (尖沙咀<->灣仔)
今年的7月7日將會再次舉辦「天星小輪免費乘搭日」，連續第三年邀請全港市民免費乘搭天星小輪，今年航線為尖沙咀往返灣仔。此外尖沙咀碼頭外牆將會換Anson Lo生日主題巨型廣告，尖沙咀碼頭和灣仔碼頭的等候區、樓梯、入閘機及售票機等地方均設有不同主題佈置，歡迎大家前來參觀和打卡。
日期：2024年7月7日（星期日）
時間：（由尖沙咀開出）早上7時30分至晚上10時50分
（由灣仔開出）早上7時40分至晚上11時
航線：尖沙咀往返灣仔
Anson Lo生日｜中環：免費摩天輪
另一粉絲團體「Little Giants」聯同神徒將於7月6日及7日兩天在香港摩天輪及AIA Vitality公園擺放期間限定生日佈置，展現教主多個百變舞台造型、各個音樂及創作作品，歡迎市民免費進場參觀及打卡留念。此外於7月7日正日，全港市民及旅客更可免費乘坐香港摩天輪，每位乘客均可獲得具紀念價值的「Happy Free Ride Day 免費乘坐日紀念門票」一張。
Anson Lo盧瀚霆生日週末主題佈置
日期：2024年7月6日及7月7日
時間：上午11時至晚上11時
地點：香港摩天輪 | AIA Vitality公園 — 香港中環民光街33號
「Happy Anson Lo Day」全港市民免費乘坐香港摩天輪
日期：2024年7月7日
時間：上午11時至晚上11時（晚上10時半截止排隊輪候）
地點：香港摩天輪 | AIA Vitality公園 — 香港中環民光街33號