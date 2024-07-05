Anson Lo生日神徒打卡攻略！ 西九無人機匯演/又一城慈善Pop-up/免費天星小輪+摩天輪【內附地址】

又到一年一度教主誕！MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆將於7月7日迎來他29歲生日，每年神徒們都會舉辦活動慶祝！以下為大家總結神徒必去打卡位，除了標誌性尖沙咀教主碼頭打卡位外，今年更首次於尖沙咀西九文化區舉辦無人機匯演，即睇詳情！

Anson Lo 生日｜尖沙咀西九文化區：無人機匯演

為慶祝Anson Lo生日，盧瀚霆國際後援會宣布，將於7月7日晚上八時半，在尖沙咀西九文化區上空上演壓軸慶祝活動— 《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》，當晚無人機匯演將在西九文化區上空展出多個與Anson Lo盧瀚霆生日主題「SoaR」配合的相關圖案，寓意繼續與Anson Lo一起手牽手繼續勇敢向前走，迎接未來的所有挑戰 ，讓Anson的夢想可以翱翔世界，展翅高飛。匯演約長12分鐘，屬為香港首位藝人歌手舉行的無人機匯演。

匯演將在西九文化區藝術公園舉行，香港故宮文化博物館至藝術公園對開海濱位置一帶均屬最佳觀賞位置，建議樂迷及市民前往西九文化區不同位置觀賞，以免集中單一區域造成擠迫。