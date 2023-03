belif x Terrace in seaside韓式輕食甜品套餐 送春日輕盈保濕產品

belif最近與韓食餐廳Terrace in seaside,合作推出「Spring Is In The Air」套餐,以清新甜點與大家共度春季。套餐以王牌的斗篷草高效水分炸彈霜及百年草本美肌配方為靈感,揉合現代清新韓食元素,嚴選多種天然素材,創作出Aqua Bomb水漾奶昔及至臻蜂巢無花果窩夫等特色餐飲:前者以斗篷草高效水分炸彈霜的夢幻藍色為主色調,配上香甜幼滑口感,充滿清新氣息;而至臻蜂巢無花果窩夫則舖滿大量顏色繽紛的食用鮮花及新鮮水果,帶來花漾春日感覺,為味蕾帶來一道清新甜美的甜品。