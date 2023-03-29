belif x Terrace in seaside韓式輕食甜品套餐 送春日輕盈保濕產品

踏入春天，是時候換上輕盈的保濕產品。以保濕起家的韓國護膚品牌belif，以自天然素材及Napiers百年草本保濕配方，打造兩大王牌産品——斗篷草高效水分炸彈霜及匈牙利女王保濕鎖水精華，令補水成分直達肌底，即時提升皮膚水分，同時維持水油平衡，為肌膚築起保護膜，讓肌膚時刻保持水嫩健康。

belif最近與韓食餐廳Terrace in seaside，合作推出「Spring Is In The Air」套餐，以清新甜點與大家共度春季。套餐以王牌的斗篷草高效水分炸彈霜及百年草本美肌配方為靈感，揉合現代清新韓食元素，嚴選多種天然素材，創作出Aqua Bomb水漾奶昔及至臻蜂巢無花果窩夫等特色餐飲：前者以斗篷草高效水分炸彈霜的夢幻藍色為主色調，配上香甜幼滑口感，充滿清新氣息；而至臻蜂巢無花果窩夫則舖滿大量顏色繽紛的食用鮮花及新鮮水果，帶來花漾春日感覺，為味蕾帶來一道清新甜美的甜品。

「Spring Is In The Air」主題套餐($208)由即日起至5月7日，逢周一至日於Terrace in seaside全線分店供應。每份套餐包括了一份belif皇牌水漾美肌禮品（價值$130），內含4件皇牌熱賣産品，包括人氣水份炸彈霜、匈牙利女王保濕鎖水精華及草本活萃煥系列產品等；在轉季時節為肌膚持續補水，強化肌膚保護屏障，迎接健康水嫩亮肌。 belif 皇牌水漾美肌禮品： ．斗篷草高效水分炸彈霜 (10ml) ．匈牙利女王保濕鎖水精華(10ml) ．草本活萃煥采能量精華 (2ml) ．草本活萃潔面泡沬啫喱(3ml) ．belif 萬用化妝袋 ．belif HK$50 現金券