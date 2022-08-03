BNO申請／續領攻略2022 一文睇清申請程序／所需文件／相片要求／副簽資格 放寬97後申請BNO簽證

BNO申請/續領須知 申請/續領BNO前，申請人必須準備定各項文件、合規格證件相，據指現時香港有300萬人合資格申請BNO。 申請/續領BNO4大程序： 前往網上申請BNO網址 於網上填妥資料、上載相片（下文有詳解照片要求及規格）及網上繳費 找合資格人士副簽（只有部分申請人需要做此步驟） 把所需文件快遞或空郵掛號形式把文件寄到英國護照署，可隨時於Email查看申請進度。 申請/續領BNO所需文件： 香港永久性居民身份證雙面彩色影印本 申請人的出生證明彩色影印本 申請人12個月內的住址證明文件正本 (如續領)未剪角的舊BNO護照；如你的護照已遺失或有損毀，則而另外填妥「Cancel a lost or stolen passport」表格。 BNO以外的有效護照全彩色影印本，每一頁都需要影印；或提供該護照的正本。 ＊註︰97年後出生港人、上述新安排下的申請文件要求，尚待正式宣布。 按下圖即睇網上申請BNO完整步驟

申請BNO相片要求 英國政府接受自拍的證件相，而官方網站上有詳細列明自拍證件相的要求，與一般證件相相近，只是嬰兒及成人的證件相要求亦不一樣。 成人BNO證件相要求： 相片背景必須為白色 不可以笑 不能配戴眼鏡 不能戴帽子 頭髮不能遮臉 可清楚看到眼睛 嬰兒BNO證件相要求： 相片背景必須為白色 不能有玩具在相中 當申請人影好後再裁至指定大小，並以jpeg檔上傳至BNO官網便可，詳情可參考官網申請BNO照片要求及規格。 BNO相片要求示範圖

申請BNO副簽人資格： 不少人申請續領BNO時，遇到的最大問題都是尋求適合的副簽人（Countersign）。事實上不是所有BNO都需要副簽， 甚麼時候需要BNO副簽 你舊有BNO遺失或有損壞 申請時候的容貌與現在有很大分別 個人資料有重大改變，則會被系統視為「First Adult/Child Passport」 BNO副簽要求 非申請人家庭成員，並已認識2年或以上。 持有英國或歐盟護照 (持有BNO亦可) 官方認證的專業人士，如會記者、護士、醫生、會計師、老師等 合資格的副簽人只需在相關的聲明書上，填好個人證件號碼、專業資格、僱主資料等，並同時附上證件個人資料頁的彩色影印本即可。

申請BNO郵寄及收費： 大家可以選擇不同頁數的BNO，34頁10年期的成人護照為86英鎊，連郵費則為105.86英鎊，大約HKD $1,000；而50頁十年期的成人護照則需96英鎊，連郵費為115.86英鎊，大約HKD $1,095，大家可選擇以信用卡（Visa/Mastercard）網上付款。完成付款後會收到email及短訊，內附登入網頁及申請編號，大家可以登入查詢申請狀態，它們亦會定時傳送有關申請狀態的短訊。 重要！！網上申請者需於遞交申請後90天內提供所有文件，否則會被取消申請，不會獲得退款。