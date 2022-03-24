Disney+香港近期必睇片單！ 九把刀新作《月老》、Marvel影集《月光騎士》正式上架

自Disney+進軍香港後，每月都會有不同新上架的電影及劇集。以下為大家總結3至4月Disney+必睇片單，除了有最新Marvel影集同Pixar彼思電影，早前大熱的九把刀愛情電影《月老》也於Disney+正式上架，編輯就為大家整理了3、4月Disney+必看6大推介，有齊電影、韓劇、卡通等，於疫情時齊齊煲劇啦！

Disney+ 片單推薦｜月老 獲得金馬獎最佳視覺效果、最佳音效、最佳造型設計3項大獎的台灣奇幻愛情電影《月老》，劇情講述阿綸（柯震東飾）慘遭雷擊而死去到陰間，失去生前所有記憶的他必須作出選擇：立刻投胎轉世卻可能變成蝸牛；還是擔任神職，累積陰德再轉世為人。 阿綸決定成為「月老」新員工，與個性火爆粉紅頭Pinky (王淨飾) 搭檔到人間執行牽紅線的任務。一次他們在人間中遇見小咪 (宋芸樺飾) 時，阿綸前世的記憶瞬間回來了，原來小咪是他生前的摯愛，於是阿綸費盡千辛萬苦想要幫小咪牽紅線，不過每條綁在小咪手上的紅線都被燒毀。 與此同時，從陰間逃到人間的鬼頭成 (馬志翔飾)，展開腥風血雨的復仇行動，找上五百年前背叛且殺害自己的馬賊兄弟，並把小咪視為下一個要毀滅的目標，衍生出一場真摯又揪心的愛情故事。如果趕不上在限聚令之前到戲院看《月老》，可以在Disney+收看！ 上架日期： 4 月 2 日

Disney+ 片單推薦｜月光騎士 不少人訂閱Disney+的原因，都是為了它們的Marvel超齊存的電影及劇集。而Marvel Studio將推出全新原創劇《月光騎士》，故事描述夜夜失眠的禮品店店員史蒂芬，開始分不清夢境與現實，發現自己可能是美國海軍陸戰隊退役士兵馬克的分裂人格之一，更要接受馬克被埃及月亮之神施展神力死而復生後變成超級英雄月亮騎士的奇異經歷！兩個人格必須合力於埃及諸神致命之戰當中求生，卻漸漸成為當中的關鍵人物。Marvel迷們一定不能錯過！ 上架日期： 3 月 30 日

Disney+ 片單推薦｜熊抱青春記 迪士尼彼思動畫向來都深受大人及小朋友歡迎，迪士尼與彼思《玩轉腦朋友》班底再次合作，推出全新電影《熊抱青春記》。由首位金像華裔女導演石之予執導，講述居住於多倫多的13歲華裔少女美美，因為激動興奮的情緒，就會變成一隻全身紅毛的巨型小熊貓！自信過人的美美，有日一覺醒來就變成巨型小熊貓，然後發現自己家族與小熊貓居然有神秘連繫。面對這個不受控的新身份，美美將如何度過這個獨特的少女成長期？ 上架日期： 3 月 11 日

Disney+ 片單推薦｜瘋狂愛上你 除了迪士尼及Marvel系列之外，Disney+亦很多不同類型的韓劇。繼《雪降花》及《我們的新紥學堂》後，全新劇集《瘋狂愛上你》上架。主角找來男神金材昱及前f(x)成員鄭秀晶做主角，講述天才數學講師，同時也是補習班總裁的盧高鎮（金材昱飾演）某天收到來源不明的死亡威脅後，精心策劃一場追蹤計劃，務求查出犯人。計劃展開後沒多久，內向安靜又勤奮的秘書李晨阿（鄭秀晶飾演）就被診斷出患上絕症，決心對刻薄挑剔上司進行一連串報復行動，卻赫然發現盧高鎮的異常情況。一段甜蜜與殺氣兼具的浪漫故事悄悄萌芽，意想不到的精彩劇情亦隨之上演。每週兩集，逢星期一、二晚上10時在Disney+獨家上線。 上架日期： 3 月 7 日

Disney+ 片單推薦｜單戀原聲帶 有留意韓劇的你，一定認識近期爆紅的「地表最強小三」韓韶禧。繼《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》、《以吾之名》之後，她夥拍男團ZE:A帝國之子成員朴炯植，故事講述奮鬥多年的填詞人恩秀（韓韶禧 飾演）因没有單戀經驗，正苦惱著需要創作出一首講述單戀心境的歌曲，相識19年的好友宣宇（朴炯植 飾演）為協助她因而開展共同生活，住在同一屋簷下並分享各自的愛情故事以提供音樂靈感。 宣宇為了不打破兩人之間的微妙平衡、甚至永遠失去她的風險，多年來只能隱藏著自己的情感，偷偷暗戀着恩秀。朝夕相處的兩人對彼此不能說出口的情愫逐漸浮面，使他們遊走在友情與愛情曖昧不明的邊界上。 上架日期： 3 月 23 日

Disney+ 片單推薦｜新創大騙局 近期的外國劇集及電影興起一股「詐騙熱」，看完《創造安娜》及《Tinder詐騙王》的你，一定不能錯過Disney+全新美劇《新創大騙局》！由矽谷世紀騙案真實改編，找來雅曼達施菲（Amanda Seyfried）擔任主角，講述主角伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）被喻為「女版喬布斯」，為了實現野心和獲得名譽而不惜鋌而走險的故事。這位世界上最年輕的女億萬富翁，自稱憑努力獲得無盡財富，她又如何在眨眼間令一切化為烏有？ 上架日期： 3 月 3 日