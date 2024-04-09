KKday推感謝祭2024 一連兩星期優惠大放送 自助餐買一送一/北上巴士買去程送回程 中午12點開搶！

KKday推感謝祭2024 一連兩星期優惠大放送 維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一/永東巴士買去程送回程 中午12點開搶！

KKday感謝祭 2024即將啟動！為答謝KKday會員一直以來的支持，由4月8至21日，一連2星期接近50項感謝祭優惠活動zb2於每天中午 12 時、下午 3 時及晚上9 時！優惠覆蓋中港澳吃喝玩樂產品，低至買一送一，包括餐飲、體驗、親子室內遊樂場、門票、酒店住宿、交通票券等多個類別。即睇詳情！

KKday 感謝祭優惠｜ KKday Points 高達 5% 回贈 於感謝祭期間，購買任何產品即額外送 2,000 KKday Points，不限次數，多買多送！購物滿 HK$1,500，除原有可獲贈之 KKday Points，再額外送 2,000 KKday Points（即約 HK$80現金回贈），下次於 KKday 購物即可當現金使用，相等於可享高達 5% 折扣回贈！ KKday 感謝祭優惠｜送價值 $60 按摩禮券 為答謝爸爸媽媽辛勞的照顧，於感謝祭期間購買 KKday 精選親子產品快閃優惠，即送價值HK$60 按摩禮券，適用於 KKday 人氣按摩店：Baku、唯港薈 Hotel ICON 悅椿、Queens Beauty & Spa及 Goku Spa 悟空的心情等。

KKday感謝祭2024

KKday 感謝祭優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳自助餐 4 月 9 日 12:00 開搶 立即預訂 細味全新「春祭り」日式主題自助午餐，以鮮味食材呈獻琳瑯的和風美饌！當中的招牌日式美饌包括：即切刺身及火炙壽司、天婦羅、和風串燒、西京燒比目魚、豚骨拉面、唐揚炸雞等。甜品方面，主廚亦匠心呈現一系列季節限定日式甜點，包括日式草莓海綿蛋糕、千層蛋糕、蕨餅、焙茶蛋卷等！另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮、明爐燒味及鑊炒美饌、兒童美食專區等。 用餐日期：2024 年 4 月 11 日至 5 月 10 日（4 月 21 及 26 日除外） *每位付費成人可免費攜同一位5歲以下小童 【 買一送一】「春祭り」日式自助午餐（ 12:00 - 14:30 ） KKday 優惠：星期一至五 HK$442/2 位，平均 HK$221/位（已包加一） 星期六日 HK$564/2 位，平均 HK$282/位（已包加一） 【 買二送二】「春祭り」日式主題自助午餐（ 12:00 - 14:30 ） KKday 優惠：星期一至五 HK$884/4 位，平均 HK$221/位（已包加一） 星期六日 HK$1,128/4 位，平均 HK$282/位（已包加一）

細味全新和風晚市美饌包括：即切刺身及火炙壽司如火炙左口魚邊壽司、黑松露帆立貝壽司（星期五至日限定）及海膽軍艦（星期五至日限定）、和風串燒、和牛可樂餅、天婦羅及更多，甜品方面，以全新推出的抹茶提拉米蘇、日式芝士撻（星期五至日限定）、草莓大福、麻糬雪糕卷、限定雪糕及雪葩口味等，為今趟美食之旅增添甜蜜氣息！另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮包括青口、蝦、鱈埸蟹腳（星期五至日限定）、明爐燒味及鑊炒美饌、兒童美食專區等。 *每位可享一客日本令和怪物牡蠣配柚子酸汁配辣椒蘿蔔蓉及牛油龍蝦尾（週末供應） 用餐日期：2024 年 4 月 11 日至 5 月 10 日 *每位付費成人可免費携同一位 5 歲以下小童 【 買一送一】「春祭り」日式自助晚餐（ 18:00 - 22:00 ） KKday 優惠：星期一至四 HK$832/2 位，平均 HK$416/位（已包加一） 星期五至日 HK$886/2 位，平均 HK$443/位（已包加一） 【 買二送二】「春祭り」日式自助晚餐（ 18:00 - 22:00 ） KKday 優惠：星期一至四 HK$1,664/4 位，平均 HK$416/位（已包加一） 星期五至日 HK$1,772/4 位，平均 HK$443/位（已包加一） 【 買一送一】 「春祭り」日式自助晚餐連無限暢飲（ 18:00 - 22:00 ） KKday 優惠：星期一至四 HK$1,040/2 位，平均 HK$520/位（已包加一） 星期五至日 HK$1,096/2 位，平均 HK$548/位（已包加一） *無限暢飲包括清酒、生啤及紅白酒 【 買二送二】 「春祭り」日式主題自助晚餐連無限暢飲（ 18:00 - 22:00 ） KKday 優惠：星期一至四 HK$2,080/4 位，平均 HK$520/位（已包加一） 星期五至日 HK$2,192/4 位，平均 HK$548/位（已包加一） *無限暢飲包括清酒、生啤及紅白酒

The Farmhouse咖啡廳享用與本地品牌 Matchali合作推出的全新週末下午茶，沉醉於來自第一批採摘的新鮮香醇抹茶和焙茶茶點！精選推介： 鹹甜美點：煙三文魚配三文魚子的抹茶千層蛋糕、抹茶心太軟、焙茶鬆餅、焙茶朱古力蛋糕 飲品：人手拂打而成的抹茶拿鐵或焙茶拿鐵 *無限供應鮮焗紅豆鯛魚燒、夾心威化雪糕批配以期間限定雪糕口味（時令麝香蜜瓜、櫻花紅豆等） *每份下午茶套餐可獲贈兩張 HK$10 現金券於全線 Matchali 分店使用。 用餐日期：2024 年 4 月 11 日至 5 月 5 日（適用於星期六、日） 「 The Farmhouse x Matchali 」週末下午茶（ 15:30 - 17:00 ） KKday 優惠：HK$558/2 位，平均 HK$279/位（已包加一） 優惠詳情： 優惠期 (預訂期): 2024 年 4 月 9 日 12:00 至 4 月 15 日 23:59 地址：北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓The Farmhouse 咖啡廳