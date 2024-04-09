KKday推感謝祭2024 一連兩星期優惠大放送 自助餐買一送一/北上巴士買去程送回程 中午12點開搶！

KKday感謝祭 2024即將啟動！為答謝KKday會員一直以來的支持，由4月8至21日，一連2星期接近50項感謝祭優惠活動zb2於每天中午 12 時、下午 3 時及晚上9 時！優惠覆蓋中港澳吃喝玩樂產品，低至買一送一，包括餐飲、體驗、親子室內遊樂場、門票、酒店住宿、交通票券等多個類別。即睇詳情！
KKday感謝祭優惠｜KKday Points 高達 5% 回贈
於感謝祭期間，購買任何產品即額外送 2,000 KKday Points，不限次數，多買多送！購物滿 HK$1,500，除原有可獲贈之 KKday Points，再額外送 2,000 KKday Points（即約 HK$80現金回贈），下次於 KKday 購物即可當現金使用，相等於可享高達 5% 折扣回贈！
KKday感謝祭優惠｜送價值$60按摩禮券
為答謝爸爸媽媽辛勞的照顧，於感謝祭期間購買 KKday 精選親子產品快閃優惠，即送價值HK$60 按摩禮券，適用於 KKday 人氣按摩店：Baku、唯港薈 Hotel ICON 悅椿、Queens Beauty & Spa及 Goku Spa 悟空的心情等。
KKday感謝祭優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳自助餐
4月9日12:00開搶
立即預訂
細味全新「春祭り」日式主題自助午餐，以鮮味食材呈獻琳瑯的和風美饌！當中的招牌日式美饌包括：即切刺身及火炙壽司、天婦羅、和風串燒、西京燒比目魚、豚骨拉面、唐揚炸雞等。甜品方面，主廚亦匠心呈現一系列季節限定日式甜點，包括日式草莓海綿蛋糕、千層蛋糕、蕨餅、焙茶蛋卷等！另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮、明爐燒味及鑊炒美饌、兒童美食專區等。
用餐日期：2024 年 4 月 11 日至 5 月 10 日（4 月 21 及 26 日除外）
*每位付費成人可免費攜同一位5歲以下小童
【買一送一】「春祭り」日式自助午餐（12:00 - 14:30）
KKday 優惠：星期一至五 HK$442/2 位，平均 HK$221/位（已包加一）
星期六日 HK$564/2 位，平均 HK$282/位（已包加一）
【買二送二】「春祭り」日式主題自助午餐（12:00 - 14:30）
KKday 優惠：星期一至五 HK$884/4 位，平均 HK$221/位（已包加一）
星期六日 HK$1,128/4 位，平均 HK$282/位（已包加一）
細味全新和風晚市美饌包括：即切刺身及火炙壽司如火炙左口魚邊壽司、黑松露帆立貝壽司（星期五至日限定）及海膽軍艦（星期五至日限定）、和風串燒、和牛可樂餅、天婦羅及更多，甜品方面，以全新推出的抹茶提拉米蘇、日式芝士撻（星期五至日限定）、草莓大福、麻糬雪糕卷、限定雪糕及雪葩口味等，為今趟美食之旅增添甜蜜氣息！另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮包括青口、蝦、鱈埸蟹腳（星期五至日限定）、明爐燒味及鑊炒美饌、兒童美食專區等。
*每位可享一客日本令和怪物牡蠣配柚子酸汁配辣椒蘿蔔蓉及牛油龍蝦尾（週末供應）
用餐日期：2024 年 4 月 11 日至 5 月 10 日
*每位付費成人可免費携同一位 5 歲以下小童
【買一送一】「春祭り」日式自助晚餐（18:00 - 22:00）
KKday 優惠：星期一至四 HK$832/2 位，平均 HK$416/位（已包加一）
星期五至日 HK$886/2 位，平均 HK$443/位（已包加一）
【買二送二】「春祭り」日式自助晚餐（18:00 - 22:00）
KKday 優惠：星期一至四 HK$1,664/4 位，平均 HK$416/位（已包加一）
星期五至日 HK$1,772/4 位，平均 HK$443/位（已包加一）
【買一送一】「春祭り」日式自助晚餐連無限暢飲（18:00 - 22:00）
KKday 優惠：星期一至四 HK$1,040/2 位，平均 HK$520/位（已包加一）
星期五至日 HK$1,096/2 位，平均 HK$548/位（已包加一）
*無限暢飲包括清酒、生啤及紅白酒
【買二送二】「春祭り」日式主題自助晚餐連無限暢飲（18:00 - 22:00）
KKday 優惠：星期一至四 HK$2,080/4 位，平均 HK$520/位（已包加一）
星期五至日 HK$2,192/4 位，平均 HK$548/位（已包加一）
*無限暢飲包括清酒、生啤及紅白酒
The Farmhouse咖啡廳享用與本地品牌 Matchali合作推出的全新週末下午茶，沉醉於來自第一批採摘的新鮮香醇抹茶和焙茶茶點！精選推介：
鹹甜美點：煙三文魚配三文魚子的抹茶千層蛋糕、抹茶心太軟、焙茶鬆餅、焙茶朱古力蛋糕
飲品：人手拂打而成的抹茶拿鐵或焙茶拿鐵
*無限供應鮮焗紅豆鯛魚燒、夾心威化雪糕批配以期間限定雪糕口味（時令麝香蜜瓜、櫻花紅豆等）
*每份下午茶套餐可獲贈兩張 HK$10 現金券於全線 Matchali 分店使用。
用餐日期：2024 年 4 月 11 日至 5 月 5 日（適用於星期六、日）
「The Farmhouse x Matchali」週末下午茶（15:30 - 17:00）
KKday 優惠：HK$558/2 位，平均 HK$279/位（已包加一）
優惠詳情：
優惠期 (預訂期): 2024 年 4 月 9 日 12:00 至 4 月 15 日 23:59
地址：北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓The Farmhouse 咖啡廳
KKday感謝祭優惠｜尖沙咀/中環享慢煮意 Fast Gourmet 松露海陸四道菜套餐
4月9日15:00開搶
立即預訂
Fast Gourmet 以慢煮為概念，主打法式慢煮，堅持以少調味少油，保留食材原汁原味，在不需要過多的添加就能完美地把食物天然的味道呈現。
松露海陸四道菜套餐精選美食：
頭盤（六選一）：招牌龍蝦湯流心牛⻆包、香煎黑松露北海道珍寶帶子、飛魚子爆醬蟹羔泡芙、焦糖法國鴨肝醬、白松露流心布拉搭芝士沙律、松露忌廉湯
主菜 （六選一）：法式龍蝦汁燴海鮮、招牌龍蝦汁蟹肉伊麵、松露醬燒西班牙黑毛豬柳配焦糖鳳梨、黑松露慢煮雞胸配香煎鴨肝、酥皮鮮茄和牛面頰、黑松露流心蛋意大利飯
甜品（三選一）： 松露法式焦糖燉蛋、經典歌劇院蛋糕、白松露芝士蛋糕
特飲（三選一）： 松露拿鐵 、松露拿鐵馬丁尼、松露雞尾酒 (可選有酒精或無酒精）
用餐時間：星期一至日11:30後供應
【買一送一】松露海陸四道菜套餐
KKday 優惠：HK$338/2 位，平均 HK$169/位
（現場另收加一，星期六日及公眾假期需收取$18/位額外附加費）
三層法式下午茶精選美食：
鹹點：北海道珍寶帶子配魚子醬、法國鴨肝醬、風乾火腿蕃茄烤麵包、飛魚籽蟹肉沙律
甜點：招牌真空慢煮焦糖燉蛋、白松露芝士蛋糕、法式馬卡龍、經典歌劇院蛋糕
飲品：精選茶品或蘋果汁一杯，免費升級無限暢飲紅酒/無酒精飲品
*現場可以+HK$28 加購招牌龍蝦湯流心牛角包、法式肉桂蘋果流心牛角包、海鹽焦糖咖啡慕絲流心牛角包、黑熔岩芝麻流心牛角包、爆餡開心果流心牛角包/ +HK$48 加購爆醬日本蟹羔流心牛角包、法國鴨肝醬流心牛角包
用餐時間：星期一至五14:30 - 17:30；星期六、日及公眾假期14:30 - 17:30
【買二送二】三層法式下午茶｜免費升級紅酒/無酒精飲品無限暢飲
KKday 優惠：HK$452/4 位，平均 HK$113/位
（現場另收加一，星期六日及公眾假期需收取$18/位額外附加費）
優惠期 (預訂期)：2024 年 4 月 9 日 15:00 至 4 月 15 日 23:59
用餐日期：2024 年 4 月 10 日至 6 月 30 日
用餐地址：中環店 - 中環善慶街 9 號地舖
尖沙咀店 - 尖沙咀彌敦道 100 號 The ONE 6 樓 L608 號舖
KKday感謝祭優惠｜永東巴士 4 大路線及中山站獨家55折
4月9日21:00開搶
北上必搶車票（一）香港來往深圳龍崗星河COCO Park（山姆專線）
立即預訂
KKday 優惠：HK$70/位，平均每程 HK$35/位（原價：HK$140/位）
香港上落車地點：鑽石山荷李活廣場、油麻地（港鐵油麻地站 A1 出口）、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心
北上必搶車票（二）香港來往廣州花都（廣州熱雪奇蹟 -（花都融創茂商場）/ 花都聚喜萊大酒店）
立即預訂
KKday 優惠：HK$140/位，平均每程 HK$70/位（原價 HK$280/位）
香港上落車地點：觀塘 APM、鑽石山荷李活廣場、油麻地（港鐵油麻地站 A1 出口）、太子（太子地鐵站 C2 出口）、葵芳新都會廣場、荃灣如心廣場、沙田希爾頓中心、元朗YOHO MALL I、屯門（港鐵屯門站 C 出口）
周邊體驗套票：
廣州融創施柏閣酒店1晚住宿連雙人早餐+廣州熱雪奇蹟2小時娛雪票2張
KKday優惠：HK$1,081/2 位，平均每人只需 HK$540
廣州熱雪奇蹟 中/高級道不限時滑雪門票
KKday優惠：HK$496/位
北上必搶車票（三）香港來往澳門（澳門威尼斯人酒店/ 澳門皇冠假日酒店/ 澳門巴黎人酒店）
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KKday 優惠：HK$160/位，平均每程 HK$80/位（原價 HK$320/位）
香港上落車地點：觀塘 APM、鑽石山荷李活廣場、葵芳新都會廣場
周邊體驗套票：
澳門 teamLab 超自然空間 入場門票
KKday 獨家優惠：成人 HK$265/位、小童 HK$190/位（原價 HK$280/位，HK$202/位）
澳門大賽車博物館 優惠門票
KKday 獨家 75 折 優惠：HK$58/位（原價 HK$78/位）
澳門新濠影滙 星滙餐廳自助餐2 人同行優惠
KKday 獨家 69 折優惠：自助午餐： HK$542/2 位，平均 HK$271/位（原價 HK$788/2 位）
KKday 獨家 8 折優惠：自助晚餐： HK$1,100/2 位，平均 HK$555/位（原價 HK$1,382/2 位）
北上必搶車票（四）香港來往蓮塘口岸
立即預訂
KKday 優惠：HK$40/位，平均每程 HK$20/位（原價 HK$80/位）
香港上落車地點：油麻地（港鐵油麻地站 A1 出口）、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心
北上必搶車票（五）香港來往中山（中山棕櫚彩虹/ 雅居樂世紀優活商業廣場/ 盛景尚峰酒店）
立即預訂
KKday 優惠：HK$60/位，平均每程 HK$30/位（原價 HK$110/位）
香港上落車地點：油麻地（港鐵油麻地站 A1 出口）、荃灣如心廣場、沙田希爾頓中心、觀塘 APM