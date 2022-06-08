McCafé x OOHA推期間限定「菠蘿冰雪乳酪」 必換限量教主Anson Lo應援生日卡+尖沙咀碼頭「教主走廊」打卡位

麥當勞繼早前與MIRROR三子聯乘推出「世一貼紙」之後，又有新搞作！由6月9日起，McCafé聯乘汽水品牌OOHA®夥拍人氣男團MIRROR成員Anson Lo，推出期間限定夏日特飲「菠蘿冰雪乳酪」，帶來酸酸甜甜清涼滋味；還會同步推出限量教主應援生日卡及於尖沙咀海港城入口露天廣場設置大型打卡廣告板，神徒們一定不能錯過！
McCaféx OOHA｜全新「菠蘿冰雪乳酪」特飲 必換2款教主Anson Lo應援生日卡
教主Anson Lo再度與McCafé攜手合作，推出全新「菠蘿冰雪乳酪」，準備與粉絲一起迎接夏日的陽光！酸甜的乳酪飲品結合OOHA®柚子海鹽味汽水製成口感綿密的菠蘿冰雪，再搭配清甜椰果，夏天消暑一流！推廣期內，顧客可點擊麥當勞App首頁內的「McCafé優惠券」欄目，重點推介「$40歎Special For You Combo」，大家同樣以優惠價品嚐全新菠蘿冰雪乳酪和指定Mini蛋糕外，更可獲得Anson Lo限量教主應援生日卡乙張。生日卡除了印有教主肖像外，更配上由其親手繪畫的圖案及寫上對Fans 至sweet的說話。Anson Lo限量教主應援生日卡共兩款，隨機派發，其中一款更為隱藏特別版，數量稀少，粉絲記緊把握機會換領！
另有不同McCafé電子優惠券，如以優惠價$16起品嚐 McCafé指定細杯裝熱咖啡或熱豆奶抹茶等。
McCaféx OOHA｜尖沙咀碼頭「教主走廊」打卡位 掃描QR code有手機Wallpaper
6月9日起，教主Anson Lo再次進駐「教主碼頭」，屆時尖沙咀海港城入口露天廣場的戶外廣告板將化身「教主走廊」，印上Anson Lo的不同可愛肖像，大家可以盡情與教主合照打卡！粉絲亦可留意廣告板上隱藏的甜蜜訊息，看誰能成功解鎖教主想送給大家的驚喜！透過掃描廣告板上的QR code，粉絲就下載手機桌布。今個夏天，一於讓教主Anson Lo為大家送上「Special for you」的驚喜！
另外，由即日起至6月26日期間，大家於麥當勞店內掃瞄張貼的AlipayHK宣傳單張，進入麥當勞「品牌Channel」，即可領取港幣5元電子禮券，每人最多可領2張。
同時在6月30日或之前，成功申請Q Credit Card並獲批核的合資格用戶，可獲得高達港幣800元獎賞，當中包含總值港幣100元的麥當勞專屬禮券；而全新登記成為AlipayHK用戶，更可領取港幣50元麥當勞迎新獎賞，數量有限，先到先得。