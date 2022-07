MIRROR演唱會｜尖沙咀「MIRO WE ARE」專區率先睇 演唱會周邊+手燈實物/12FC應援區

MIRROR 演唱會|設 3 個區域 打卡 Photo Zone+ 演唱會應援區

由7月25日起,尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】,分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone,將設置12子人型展覽擺設打卡位,還有巨型「MIRO WE ARE」字母,讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣,留下美好的回憶!

而L10-11則有MIRO Zone演唱會應援區,由於紅館場地所限,因此未能於戶外設置粉絲應援。因此今次將應援區移師至尖沙咀The ONE,邀請12位MIRROR成員的粉絲團體參與MIRO Zone的佈置,一眾鏡粉可以到The ONE打卡,感受演唱會熱烈氣氛!L10為Anson Kong、Anson Lo、Edan、Jer、姜濤及Tiger應援專區;而L11則有Alton、Frankie、Ian、Jeremy、Lokman及Stanley。