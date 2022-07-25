MIRROR演唱會｜尖沙咀「MIRO WE ARE」專區率先睇 演唱會周邊+手燈實物/12FC應援區

今天就是MIRROR演唱會！繼早前於時代廣場設「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，尖沙咀The ONE更有專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分別有由Photo Zone打卞位、12位成員個人Fans Club的演唱會應援區，更可以買到演唱會周邊，包括MIRROR手燈！記者帶大家率先睇12子打卡位，更有手燈及演唱會周邊實物！
MIRROR演唱會｜設3個區域 打卡Photo Zone+演唱會應援區
由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！
而L10-11則有MIRO Zone演唱會應援區，由於紅館場地所限，因此未能於戶外設置粉絲應援。因此今次將應援區移師至尖沙咀The ONE，邀請12位MIRROR成員的粉絲團體參與MIRO Zone的佈置，一眾鏡粉可以到The ONE打卡，感受演唱會熱烈氣氛！L10為Anson Kong、Anson Lo、Edan、Jer、姜濤及Tiger應援專區；而L11則有Alton、Frankie、Ian、Jeremy、Lokman及Stanley。
另外，想為MIRROR應援的粉絲可以捐款到各慈善團體，並將收據於2022年8月6日晚上11時59分前上載至此表格，MIRROR將於社交平台鳴謝各位捐款粉絲。
MIRROR演唱會｜現場發售演唱會周邊 必買團手燈！
另外，L9設MIRO Pop-up Store。大家可以在現場購買到今次演唱會的周邊，如應援毛巾、演唱會Boxset、應援扇、Pin Set、亞加力人物座等。當然少不了MIRROR官方手燈，手燈齊集12隻MIRROR成員的專屬燈色，於演唱會現場更可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色。各位MIRO在演唱會前可到The ONE入手，讓演唱會氣氛推至高峰！
Pop-up Store現場亦設有手燈測試區，沒有攜帶電池的鏡粉可以到測試區，有工作人員幫忙檢查。
即睇手燈+演唱會周邊實物圖！
L9的MIRO Pop-up Store及UG2中庭的MIRO WE ARE Photo Zone，只限MIRROR Official Fan Club會員入場。為配合防疫措施及人流管制，須於Klook網上預約。7月21日上午11時起開放首輪預約，籌量有限。周邊商品設有限購數量，以現場指示為準而L10 - L11：MIRO Zone演唱會應援區會對公眾開放，無須預約，但會因應情況採取人流管制措施。
日期：2022年7月25日 至8月6日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9：MIRO Pop-up Store
- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)
預約網站：
MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j