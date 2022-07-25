MIRROR演唱會｜尖沙咀「MIRO WE ARE」專區率先睇 演唱會周邊+手燈實物/12FC應援區

今天就是MIRROR演唱會！繼早前於時代廣場設「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，尖沙咀The ONE更有專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分別有由Photo Zone打卞位、12位成員個人Fans Club的演唱會應援區，更可以買到演唱會周邊，包括MIRROR手燈！記者帶大家率先睇12子打卡位，更有手燈及演唱會周邊實物！

MIRROR 演唱會｜設 3 個區域 打卡 Photo Zone+ 演唱會應援區

由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！

而L10-11則有MIRO Zone演唱會應援區，由於紅館場地所限，因此未能於戶外設置粉絲應援。因此今次將應援區移師至尖沙咀The ONE，邀請12位MIRROR成員的粉絲團體參與MIRO Zone的佈置，一眾鏡粉可以到The ONE打卡，感受演唱會熱烈氣氛！L10為Anson Kong、Anson Lo、Edan、Jer、姜濤及Tiger應援專區；而L11則有Alton、Frankie、Ian、Jeremy、Lokman及Stanley。