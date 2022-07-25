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2022-07-25 13:13:35

MIRROR演唱會｜尖沙咀「MIRO WE ARE」專區率先睇 演唱會周邊+手燈實物/12FC應援區

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MIRROR演唱會｜尖沙咀「MIRO WE ARE」專區率先睇 演唱會周邊+手燈實物/12FC應援區

MIRROR演唱會｜尖沙咀「MIRO WE ARE」專區率先睇 演唱會周邊+手燈實物/12FC應援區

今天就是MIRROR演唱會！繼早前於時代廣場設「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，尖沙咀The ONE更有專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分別有由Photo Zone打卞位、12位成員個人Fans Club的演唱會應援區，更可以買到演唱會周邊，包括MIRROR手燈！記者帶大家率先睇12子打卡位，更有手燈及演唱會周邊實物！

MIRROR演唱會｜設3個區域 打卡Photo Zone+演唱會應援區

725日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！

L10-11則有MIRO Zone演唱會應援區，由於紅館場地所限，因此未能於戶外設置粉絲應援。因此今次將應援區移師至尖沙咀The ONE，邀請12MIRROR成員的粉絲團體參與MIRO Zone的佈置，一眾鏡粉可以到The ONE打卡，感受演唱會熱烈氣氛！L10Anson KongAnson LoEdanJer、姜濤及Tiger應援專區；而L11則有AltonFrankieIanJeremyLokmanStanley

 

UG2中庭的MIRO WE ARE Photo Zone，可以與MIRROR成員的個人立牌影相。 UG2中庭的MIRO WE ARE Photo Zone，可以與MIRROR成員的個人立牌影相。 UG2中庭的MIRO WE ARE Photo Zone，可以與MIRROR成員的個人立牌影相。 姜濤應援專區 Anson Kong應援專區 Tiger應援專區 Tiger應援專區 Anson Lo應援專區 Edan應援專區 Jer應援專區 Alton應援專區 Alton應援專區 Ian應援專區 Ian應援專區 Lokman應援專區 Frankie應援專區 Jeremy應援專區 Stanley應援專區

另外，想為MIRROR應援的粉絲可以捐款到各慈善團體，並將收據於202286日晚上1159分前上載至此表格MIRROR將於社交平台鳴謝各位捐款粉絲。

MIRROR演唱會｜現場發售演唱會周邊 必買團手燈！

另外，L9MIRO Pop-up Store。大家可以在現場購買到今次演唱會的周邊，如應援毛巾、演唱會Boxset、應援扇、Pin Set、亞加力人物座等。當然少不了MIRROR官方手燈，手燈齊集12MIRROR成員的專屬燈色，於演唱會現場更可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色。各位MIRO在演唱會前可到The ONE入手，讓演唱會氣氛推至高峰！

Pop-up Store現場亦設有手燈測試區，沒有攜帶電池的鏡粉可以到測試區，有工作人員幫忙檢查。

即睇手燈+演唱會周邊實物圖！

MIRROR官方手燈 共有代表12個成員的不同顏色。 實物非常有質感。 附有手燈袋及手繩。 同場亦有其他周邊售賣。 Pin Set ($100) 亞加力人物座 (隨機款；$60) 應援扇 ($80) MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR演唱會周邊商品 MIRROR官方手燈 MIRROR官方手燈 MIRROR官方手燈

L9MIRO Pop-up StoreUG2中庭的MIRO WE ARE Photo Zone，只限MIRROR Official Fan Club會員入場。為配合防疫措施及人流管制，須於Klook網上預約。721日上午11時起開放首輪預約，籌量有限。周邊商品設有限購數量，以現場指示為準而L10 - L11MIRO Zone演唱會應援區會對公眾開放，無須預約，但會因應情況採取人流管制措施。

日期：2022725 86
時間：上午10時至晚上10
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9MIRO Pop-up Store
- L10 - L11MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)

預約網站：

MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Storehttps://qrstud.io/zp5856j

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