NCT DREAM SHINee 10組K-Pop藝人 金秋10月澳門永利《HallyuPopFest》獻技

由永利澳門舉辦的《HallyuPopFest永利韓流巨星草地音樂節》，將於10月21、22日舉行，屆時一眾重磅K-Pop藝人及組合，包括NCT DREAM、SHINee，協同HYOLYN、KARD、Sam Kim、VERIVERY、Cherry Bullet、OMEGA X、 H1-KEY和NINE to SIX等，他們將會在永利皇宮草地獻上震撼的現場演出，這更是世界上首個戶外HallyuPopFest音樂盛典。

HallyuTown 感受韓國文化體驗

是次為期兩天的《HallyuPopFest》音樂節，為金秋10月帶來一場熱鬧非凡的盛會。10個重量級K-Pop藝人與團隊，將登上位於永利皇宮草地的舞台，為廣大K-Pop樂迷獻上一場震撼的音樂盛宴。領銜嘉賓NCT Dream將開啟音樂節的首晚表演，而SHINee則會在第二晚擔任領銜嘉賓。

為期兩天的活動中，VIP觀眾將獲邀參加星光熠熠的紅毯活動，與心儀的藝人近距離互動。而「Hi-Wave Meet & Greet」活動也將為粉絲們帶來與他們喜愛的韓流偶像近距離見面的機會。秉承《HallyuPopFest》音樂節的傳統，現場將設「HallyuTown」，將帶來豐富韓國文化體驗，觀眾們可於永利皇宮五彩繽紛的攤位中，品嘗地道韓式美食、暢飲特式飲品、體驗活動和拍照機會等。