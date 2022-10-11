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2022-10-11 12:00:00

PINK RUN.HK 2022 隨時隨地進行的跑步競賽

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無論是新手還是準備突破自我的運動健兒，可透過「Pink Run」手機應用程式，隨時隨地參與「粉跑」4個競賽項目。

由香港遺傳性乳癌家族資料庫(下稱「資料庫」)主辦的年度盛事《粉跑 PINK RUN.HK 2022(簡稱「粉跑」)。今年虛實「並重」，結合線上線下舉行，延續迎接挑戰、粉跑向前精神。

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「粉跑」完成禮物包，包括粉跑獎牌套裝及多款獎品。

無論是新手還是準備突破自我的運動健兒，全球跑手均可不受時間地域限制、免費下載「Pink Run」手機應用程式，隨時隨地參與「粉跑」四個項目，包括粉紅100公里團隊跑、粉紅50公里挑戰組、粉紅5公里體驗組及粉紅100米開心組，更可與朋友分享「粉跑」成績、路線及專屬相框照片。

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市民可到《粉跑嘉年華》的「任裝」零食檔，嘗試10秒內拿到幾多零食。

當中某些挑戰組，參賽者必須於1021日或之前報名，並於111日至11 20日內，以「Pink Run」手機應用程式參賽、記錄及上傳成績，以換取總值超過$1,000元正之限量「粉跑」完成禮物包。

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參加者憑粉紅100米開心組完成截圖，親臨三不館車仔麵荃灣店惠顧任何麵 餐，即可免費獲贈飲品1杯。

粉跑嘉年華

此外，大會將在11 20日於赤柱廣場天幕廣場舉行《粉跑嘉年華》，屆時各，跑手或市民均可免費參與現場各大攤位遊戲及活動，包括小牧味屋「粉飽 All you can pink」「任裝」零食檔、Levi’s 遊戲攤位等等；活動當日，首200名於資料庫攤位like & follow T8 及資料庫FacebookInstagram，更可獲得T8粉紅軟水樽330ml 1個，數量有限，先到先得。

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