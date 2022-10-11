PINK RUN.HK 2022 隨時隨地進行的跑步競賽

由香港遺傳性乳癌家族資料庫(下稱「資料庫」)主辦的年度盛事《粉跑 PINK RUN.HK 2022》(簡稱「粉跑」)。今年虛實「並重」，結合線上線下舉行，延續迎接挑戰、粉跑向前精神。

無論是新手還是準備突破自我的運動健兒，全球跑手均可不受時間地域限制、免費下載「Pink Run」手機應用程式，隨時隨地參與「粉跑」四個項目，包括粉紅100公里團隊跑、粉紅50公里挑戰組、粉紅5公里體驗組及粉紅100米開心組，更可與朋友分享「粉跑」成績、路線及專屬相框照片。

當中某些挑戰組，參賽者必須於10月21日或之前報名，並於11月1日至11 月20日內，以「Pink Run」手機應用程式參賽、記錄及上傳成績，以換取總值超過$1,000元正之限量「粉跑」完成禮物包。