PINK RUN.HK 2022 隨時隨地進行的跑步競賽

粉跑嘉年華

此外,大會將在11 月20日於赤柱廣場天幕廣場舉行《粉跑嘉年華》,屆時各,跑手或市民均可免費參與現場各大攤位遊戲及活動,包括小牧味屋「粉飽 All you can pink」「任裝」零食檔、Levi’s 遊戲攤位等等;活動當日,首200名於資料庫攤位like & follow T8 及資料庫Facebook及Instagram,更可獲得T8粉紅軟水樽330ml 1個,數量有限,先到先得。