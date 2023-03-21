Suica日本交通卡｜Suica card西瓜卡購買／增值／退卡使用教學 iPhone充值只需三步！

Iphone充值西瓜卡教學 超簡單三步就完成！

Suica又名西瓜卡，由JR東日本公司所發行，是日本非接觸儲值式交通卡（IC卡），就好像香港人的八達通，能在東京的JR東日本線路、地鐵、公共汽車等等使用，另外在仙台、新潟地區以及北海道、東海、西日本、九州範圍內的部分地區同樣通用，甚至連部分便利商店、飲料自動販賣機都用到，基本上是遊日必備。這次就教大家在iPhone免費申請西瓜卡，下次去東京一落機就可以立即使用了！

Suica スイカ/ suika / 樹衣卡

甚麼是Suica 西瓜卡 ？ Suica是JR東日本公司於2001年推出的 IC 卡，由於Suica和日文的「西瓜」同音，因此又稱作「西瓜卡」。大家去日本旅遊時，於JR東日本線路購買的便是Suica，使用方法和香港常用的八達通相近。 Suica 西瓜卡 購買步驟 Suica可在JR東日本各主要車站的售票機或櫃台購買，JR東日本更上傳了英文版Youtube片教學，分步驟教外國遊客購買。大家只要在自動售票機選購Suica交通IC卡，投入最少1000日圓便可獲得一張Suica。另外，購買Suica時卡內已有500日圓按金，因此實際可用金額其實會扣了500圓。 Suica 西瓜卡 價格 Suica分別有1,000日圓、2,000日圓、3,000日圓、4,000日圓、5,000日圓及1萬日圓可供選擇。

如何增值Suica 西瓜卡 ？ 自動售票機增值 Suica西瓜卡 Suica可以無限次增值，如果在車站附近，增值Suica最快捷方法就是用自動售票機。大家可在標有「The Suica」標誌的自動售票機增值，最高可增值金額則為20,000日圓。

iPhone 增值 Suica西瓜卡步驟： Step 1：先在Iphone開啟「銀包」app，選擇「交通卡」。

Step 2：向下滑動至日本地區，可見「Suica」，點一下選取進入下一步。

Step 3：充值金額分別有1000日圓、3000日圓5000日圓供選擇，選好金額後按右上角的「＋加入」按鈕，用手機內的信用卡付款即可。



Suica 西瓜卡 退卡注意事項 由JR東日本發行的Suica只能在JR東日本所轄車站辦理退卡，其他公司發行的Suica卻不能在JR東日本辦理退卡。退卡時可獲退還卡中未使用金額及500日圓按金，但需扣除220日圓手續費。如果未使用金額不足220日圓，雖然不會獲退任何餘額，但仍可退回500日圓按金。