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2023-03-21 18:30:00

Suica日本交通卡｜Suica card西瓜卡購買／增值／退卡使用教學 iPhone充值只需三步！

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Iphone充值西瓜卡教學 超簡單三步就完成！

Suica又名西瓜卡，由JR東日本公司所發行，是日本非接觸儲值式交通卡（IC卡），就好像香港人的八達通，能在東京的JR東日本線路、地鐵、公共汽車等等使用，另外在仙台、新潟地區以及北海道、東海、西日本、九州範圍內的部分地區同樣通用，甚至連部分便利商店、飲料自動販賣機都用到，基本上是遊日必備。這次就教大家在iPhone免費申請西瓜卡，下次去東京一落機就可以立即使用了！

Suica スイカ/ suika / 樹衣卡

Suica スイカ/ suika / 樹衣卡

甚麼是Suica西瓜卡

Suica是JR東日本公司於2001年推出的 IC 卡，由於Suica和日文的「西瓜」同音，因此又稱作「西瓜卡」。大家去日本旅遊時，於JR東日本線路購買的便是Suica，使用方法和香港常用的八達通相近。

Suica西瓜卡購買步驟

Suica可在JR東日本各主要車站的售票機或櫃台購買，JR東日本更上傳了英文版Youtube片教學，分步驟教外國遊客購買。大家只要在自動售票機選購Suica交通IC卡，投入最少1000日圓便可獲得一張Suica。另外，購買Suica時卡內已有500日圓按金，因此實際可用金額其實會扣了500圓。

Suica西瓜卡價格

Suica分別有1,000日圓、2,000日圓、3,000日圓、4,000日圓、5,000日圓及1萬日圓可供選擇。

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如何增值Suica西瓜卡

自動售票機增值Suica西瓜卡

Suica可以無限次增值，如果在車站附近，增值Suica最快捷方法就是用自動售票機。大家可在標有「The Suica」標誌的自動售票機增值，最高可增值金額則為20,000日圓。

iPhone增值Suica西瓜卡步驟：

Step 1：先在Iphone開啟「銀包」app，選擇「交通卡」。
Step 2：向下滑動至日本地區，可見「Suica」，點一下選取進入下一步。
Step 3：充值金額分別有1000日圓、3000日圓5000日圓供選擇，選好金額後按右上角的「＋加入」按鈕，用手機內的信用卡付款即可。
 

Step 1：先在Iphone開啟「銀包」app，選擇「交通卡」。 Step 2：向下滑動至日本地區，可見「Suica」，點一下選取進入下一步。 Step 3：充值金額分別有1000日圓、3000日圓5000日圓供選擇，選好金額後按右上角的「＋加入」按鈕，用手機內的信用卡付款即可。

Suica西瓜卡退卡注意事項

由JR東日本發行的Suica只能在JR東日本所轄車站辦理退卡，其他公司發行的Suica卻不能在JR東日本辦理退卡。退卡時可獲退還卡中未使用金額及500日圓按金，但需扣除220日圓手續費。如果未使用金額不足220日圓，雖然不會獲退任何餘額，但仍可退回500日圓按金。

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Suica西瓜卡常見問題

Suica西瓜卡全日本都可以用嗎？

東京圈內的JR東日本線路、地鐵、公共交通工具以及前往羽田機場和東京圈之間的東京單軌電車都可以使用。除了東京地區外，你還可以在仙台、新潟和北海道、東海、西日本、九州等地區的部分地區使用Suica西瓜卡

一張Suica西瓜卡價值多少？

購買Suica西瓜卡時，大家可以選擇1,000日圓、2,000日圓、3,000日圓、4,000日圓、5,000日圓或1萬日圓。詳情按此

Suica西瓜卡會過期嗎？

Suica西瓜卡有效期間為最後一次使用後計10年，10年後未再使用將自動失效。詳情按此

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