TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

扎根於美國科羅拉多州的著名戶外品牌 TEVA，今年慶祝成立40周年，香港分部特意邀請日本著名藝術家小川耕平(KOHEI OGAWA)合作，以筆下廣受歡迎的BG BEAR原創角色，打造首個香港地區獨家的KOHEI OGAWA for TEVA 40th ANNIVERSARY / BG BEAR“ WHERE TO NEXT ?”盲盒，有興趣入手的朋友只要選購指定 TEVA 涼鞋款式，即可以$99換購BG BEAR盲盒一枚！

TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

TEVA的誕生源自一次DIY：1984年，美國科羅拉多大峽谷海岸的一位木筏嚮導，因工作需要經常穿梭於急流和碎石之間的濕滑地帶，靈機一觸下嘗試把兩枚VELCRO錶帶固定於傳統拖鞋和腳掌之間，藉此增強鞋身的機能特性。想不到這個個人化改造，成就岀 TEVA 第一雙涼鞋作品。

品牌為慶祝成立 40 週年，在世界各地築動多個慶祝企劃，香港分部特意邀請日本著名藝術家小川耕平合作，透過筆下廣受歡迎的 BG BEAR原創角色，配合品牌專為慶祝 40 週年所定下的「WHERE TO NEXT ?」概念主題推出盲盒。

TEVA香港特意邀請日本著名藝術家小川耕平合作

BG BEAR 換上極具夏日渡假氛圍的恤衫上衣、滿載休閒感的 SUMMER SHORTS，以及深得時尚圈追捧的襪子涼鞋造型。小川先生更分別參考1980s、1990s、2000s 與 2010s相應年分的涼鞋搭載織帶款式，勾勒岀最具代表性的紋理設計，成就BG BEAR背面「WHERE TO NEXT ?」圖案，劃分岀四種不同的年代風格，再配合衫身各處的TEVA LOGO，散發OUTDOOR美學格調。

除了盲盒外，為呼應企劃的主題概念，背後盛載不同年代的設計回憶，小川先生特意為此揮筆，創作極具觀賞價值的手繪畫作。透過 1980s、1990s、2000s 和 2010s 劃分四角，加入維港景色、貨船、龍舟、高樓大廈以及具香港字樣的霓虹燈牌等一系列香港限定元素。再透過 TEVA 曾推岀的織帶紋理、相應年代的涼鞋機種，當然還有身穿 TEVA 涼鞋的主角 BG BEAR 作完美貫穿。主題畫作將於 8 月 2 日於選物店432Hz 銅鑼灣門市展出。