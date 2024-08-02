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生活
2024-08-02 15:30:00

TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

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TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

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扎根於美國科羅拉多州的著名戶外品牌 TEVA，今年慶祝成立40周年，香港分部特意邀請日本著名藝術家小川耕平(KOHEI OGAWA)合作，以筆下廣受歡迎的BG BEAR原創角色，打造首個香港地區獨家的KOHEI OGAWA for TEVA 40th ANNIVERSARY / BG BEAR WHERE TO NEXT ?”盲盒，有興趣入手的朋友只要選購指定 TEVA 涼鞋款式，即可以$99換購BG BEAR盲盒一枚！

TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

TEVA的誕生源自一次DIY1984年，美國科羅拉多大峽谷海岸的一位木筏嚮導，因工作需要經常穿梭於急流和碎石之間的濕滑地帶，靈機一觸下嘗試把兩枚VELCRO錶帶固定於傳統拖鞋和腳掌之間，藉此增強鞋身的機能特性。想不到這個個人化改造，成就岀 TEVA 第一雙涼鞋作品。

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TEVA多年來推陳岀新鞋款設計，帶動URBAN OUTDOOR造型熱潮。 TEVA多年來推陳岀新鞋款設計，帶動URBAN OUTDOOR造型熱潮。 TEVA多年來推陳岀新鞋款設計，帶動URBAN OUTDOOR造型熱潮。 TEVA多年來推陳岀新鞋款設計，帶動URBAN OUTDOOR造型熱潮。

品牌為慶祝成立 40 週年，在世界各地築動多個慶祝企劃，香港分部特意邀請日本著名藝術家小川耕平合作，透過筆下廣受歡迎的 BG BEAR原創角色，配合品牌專為慶祝 40 週年所定下的「WHERE TO NEXT ?」概念主題推出盲盒。

TEVA香港特意邀請日本著名藝術家小川耕平合作

TEVA香港特意邀請日本著名藝術家小川耕平合作

BG BEAR 換上極具夏日渡假氛圍的恤衫上衣、滿載休閒感的 SUMMER SHORTS，以及深得時尚圈追捧的襪子涼鞋造型。小川先生更分別參考1980s1990s2000s 2010s相應年分的涼鞋搭載織帶款式，勾勒岀最具代表性的紋理設計，成就BG BEAR背面「WHERE TO NEXT ?」圖案，劃分岀四種不同的年代風格，再配合衫身各處的TEVA LOGO，散發OUTDOOR美學格調。

BG BEAR背面「WHERE TO NEXT ?」圖案，劃分岀四種不同的年代風格。 BG BEAR背面「WHERE TO NEXT ?」圖案，劃分岀四種不同的年代風格。 KOHEI OGAWA for TEVA 40th ANNIVERSARY / BG BEAR“ WHERE TO NEXT ?” 盲盒 KOHEI OGAWA for TEVA 40th ANNIVERSARY / BG BEAR“ WHERE TO NEXT ?” 盲盒

除了盲盒外，為呼應企劃的主題概念，背後盛載不同年代的設計回憶，小川先生特意為此揮筆，創作極具觀賞價值的手繪畫作。透過 1980s1990s2000s 2010s 劃分四角，加入維港景色、貨船、龍舟、高樓大廈以及具香港字樣的霓虹燈牌等一系列香港限定元素。再透過 TEVA 曾推岀的織帶紋理、相應年代的涼鞋機種，當然還有身穿 TEVA 涼鞋的主角 BG BEAR 作完美貫穿。主題畫作將於 8 2 日於選物店432Hz 銅鑼灣門市展出。

小川耕平創作香港限定手繪畫作，加入維港景色、貨船、龍舟、高樓大廈以及具香港字樣的霓虹燈牌等一系列香港限定元素。

小川耕平創作香港限定手繪畫作，加入維港景色、貨船、龍舟、高樓大廈以及具香港字樣的霓虹燈牌等一系列香港限定元素。

而盲盒系列將由即日開始，分別於選物店432Hz（銅鑼灣）、TEVA FESTIVAL WALK（又一城）、TEVA LCX（海港城）以及 TEVA HK官方網店同步登場，有興趣入手的朋友只要選購指定 TEVA 涼鞋款式，即可以$99 換購 BG BEAR 公仔盲盒一枚。數量有限，售完即止。

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