TEVA 40周年聯乘著名藝術家小川耕平 推出盲盒系列/概念店展出香港限定手繪畫作

扎根於美國科羅拉多州的著名戶外品牌 TEVA,今年慶祝成立40周年,香港分部特意邀請日本著名藝術家小川耕平(KOHEI OGAWA)合作,以筆下廣受歡迎的BG BEAR原創角色,打造首個香港地區獨家的KOHEI OGAWA for TEVA 40th ANNIVERSARY / BG BEAR“ WHERE TO NEXT ?”盲盒,有興趣入手的朋友只要選購指定 TEVA 涼鞋款式,即可以$99換購BG BEAR盲盒一枚!