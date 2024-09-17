The North Face 100香港越野跑挑戰賽2024 林村起步以雙腳尋找歷史

The North Face 100香港越野跑挑戰賽2024 林村起步經大刀屻（圖）。

The North Face 100 香港越野跑挑戰賽2024（TNF 100 香港越野跑挑戰賽）將於12月13日至12月15日舉行。今年的賽事將帶領跑山好手、遠足和自然文化愛好者深入探索賽道沿途與山林共生逾400年的人文史跡，經歷一趟深度山野之旅。參賽者將從大埔林村出發，享受探索山野之樂。 初級行山路線上集︱大澳虎山、蝌蚪坪、昂平 適合親子拍拖打卡