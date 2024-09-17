The North Face 100香港越野跑挑戰賽2024 林村起步以雙腳尋找歷史

The North Face 100 香港越野跑挑戰賽2024（TNF 100 香港越野跑挑戰賽）將於12月13日至12月15日舉行。今年的賽事將帶領跑山好手、遠足和自然文化愛好者深入探索賽道沿途與山林共生逾400年的人文史跡，經歷一趟深度山野之旅。參賽者將從大埔林村出發，享受探索山野之樂。
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走進大埔林村許願廣場 細觀傳統文化
大家對林村許願樹這個大埔行山必經路段都非常熟悉。大埔林村許願廣場是今年TNF 100香港越野跑挑戰賽所有賽事（14公里、55公里、100公里個人賽、100公里隊際接力賽）的起點和終點，作為賽事的起點更是別具意義。今年起跑後的首3公里路段較以往更寬闊，將避免擁擠問題，選手們亦可自行制定全新策略以拔得頭籌！象徵新希望和新開始的林村許願樹聳立於廣場之中，令人一走入就已深深感受到濃厚的祈福文化，附近還有被評為二級歷史建築的放馬莆天后宮。正式上山前不妨周圍行下，細味獨屬於林村的文化氣息，為這趟人文山野探索做好準備！
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龍山（55公里、100公里限定）
離開林村許願廣場，55公里和100公里選手翻越蝴蝶山便到達龍山，其中55公里選手是首次踏足龍山，而今年100公里選手會於夜晚開始挑戰賽事第二段——面對比以往更艱難的龍山路徑！除了因為山路陡峭狹窄，更因山上至今仍保留許多過往遺留下來的戰壕和哨崗，這些充滿歷史痕跡的遺跡已與草坡山石共生，需要停下脚步仔細尋找才能發現它們的存在，所以100公里選手們在夜跑時必須格外留意沿路障礙，避免摔倒！
大帽山（55公里、100公里限定）
55公里選手征服龍山後將首次登上香港的最高點——海拔957公尺的大帽山，除了有機會欣賞到雲海奇觀，還能近距離接觸二戰時期遺留的痕跡。大帽山東南坡有一座規模龐大且設備完善的二戰日軍基地，雖然如今大部分設施已湮沒於翠綠叢林之中，但大家仍有機會行近一處特別的遺跡：基地附近一座小山丘上有一處泥土下陷，形狀猶如眼睛，被稱為「大帽山之瞳」。
今年100公里選手將於最後20公里賽道中攀上大帽山，此時是對體力和意志力的雙重挑戰！
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大刀屻和牛牯嶺（14公里、55公里、100公里限定）
來到賽事尾聲，所有跑手都將經極具挑戰性的大刀屻回落至牛牯嶺行山徑，最後才回到林村許願廣場完成賽事。大刀屻亦是首次開放給14公里選手的賽道。
想登上香港第九高的高峰並不容易，上大刀屻的路段需要不斷上斜，攀登足足有800米的天梯！對越野跑初學者而言非常有挑戰性，建議跑手加强快速攀登（Power Hiking）的訓練應對，以降低在該路段付出的體能。登頂後風景壯麗，能夠在山頂俯瞰平原，惟此時山徑仍然陡峭難行，非常危險！隨著山徑收窄，會踏上如刀刃般薄的山脊，部分山徑更是只能讓一人通過，兩邊是險峻的山坡，路上亦有凹凸不平的石塊增加徒步難度，跑手們需要格外留神，避免擁擠發生意外。
跑至最後一站曾經為軍車路的牛牯嶺山徑，跑手進入衝刺階段！沿路不時都可見港英時期遺留下的軍車路標距石柱，雖然已被青苔和雜草枝葉覆蓋，但在這條蜿蜒山徑上卻讓人不自覺體會到歲月與自然相交所呈現的港英時期印記。
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深入荔枝窩和榕樹凹 感受人文風貌（100公里限定）
100公里選手今年將跑入香港最東北角的寧靜古村，親身體會在香港本土存在超過400年的人文氣息，以及已與自然相融共生的歷史風貌。
客家古村：荔枝窩
100公里選手跑過八仙嶺，緩緩下降便會經烏蛟騰營地到達荔枝窩，此時已將近天光。荔枝窩是一條擁有400年歷史的沙頭角古村，自16世紀以來就有黃、曾兩氏民居住在此，村落正門，有一棵百年古樹——「空心樹王」屹立不倒。雖現時已經沒有人居住，但村莊至今仍有保存完好的客家建築及風水格局，道路亦較為平坦，跑手穿梭在這條極具歷史價值的村落中，能進一步體會自然和人文百年來共存的氣息，更可藉此路段稍作休息以應對接下來的大帽山和大刀屻。
失落村莊：榕樹凹
從荔枝窩蜿蜒而上，100公里選手將途徑榕樹凹。這裏曾是溫氏一族的定居地，但現在只剩數間失修幾近倒塌的村屋。其中跑手將經過榕樹凹一間極具特色的樹屋——「四字屋」，榕樹的根部繞繼成一個「四」字形狀印，榕樹凹周圍野草叢生融入盤根交錯的榕樹，展現出一種獨特的生機和生命力！榕樹凹賽道臨近海邊，100公里選手更能借此機會欣賞沿途與陽光相輝映、波光粼粼的海景！
今屆除傳統100公里個人賽，還新增14公里、55公里個人賽和100公里隊際接力賽，14公里賽事目前尚餘少量名額，其他賽事已火速爆滿！立即把握最後機會報名參加，詳情請瀏覽賽事官方網站。