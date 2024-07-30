巴黎奧運男子個人花劍金牌得主張家朗成功衛冕，二度摘金為港爭光，絕對是今日城中熱話！劍神佩戴的Van Cleef & Arpels及Cartier首飾備受注目之外，他亦曾代言華為智能手錶HUAWEI Watch GT 4及更高階的HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN，想跟張家朗同款的粉絲不妨入手！ 巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？ 湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」

張家朗型格代言 HUAWEI WATCH GT 4系列於去年9月在香港上市，12月推出46mm的鋼帶版星雲灰配色，並找來劍神張家朗為手錶任代言人，以「一步一向前」為主題，拍攝超有型的宣傳短片及硬照廣告。HUAWEI WATCH GT 4系列備有46mm及41mm版本，張家朗佩戴的46mm為八邊形設計，設有1.43吋AMOLED屏⁠幕。 巴黎奧運｜香港憑江旻憓張家朗兩金 何詩蓓一銅 晉獎牌榜前十

運動健康功能齊備 HUAWEI WATCH GT 4手錶設有活力三環功能，更有100多種運動模式，規劃運動量及目標更實用。另亦具備全新減脂App、升級HUAWEI TruSeen 5.5心率偵測技術及TruSleep 3.0睡眠偵測技術。續航力提升20%，最長可使用14天。售價視乎錶帶款式，最平有山茶棕皮帶，豐澤優惠價$1688、雲杉綠編織錶帶$1988、星雲灰鋼帶則售$2688。 巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌 寄語港人不要放棄