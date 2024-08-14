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科技
2024-08-14 11:24:00

Google Pixel 9系列手機正式發布　重點規格、發售日及售價一覽

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Google Pixel 9系列手機在Made by Google發布會正式登場。

Google Pixel 9系列手機在Made by Google發布會正式登場。

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Google Pixel 9系列於今日的Made by Google發布會正式亮相，與早前曝光的資訊大致相同。手機系列共有4款，包括Google Pixel 9、Google Pixel 9 Pro、Google Pixel 9 Pro XL以及大摺Google Pixel 9 Pro Fold。

所有手機配備的Pixel Camera，帶來更佳的HDR+及夜景拍攝，以及生成式AI Magic Editor功能等。 新增的實用App及AI功能包括天氣、截圖及來電筆記等。

手機升級全新功能

今次Google Pixel 9系列手機全線升級，使用全新Tensor G4晶片，並融入大量Gemini Nano的AI功能，以及配備全新鏡頭Pixel Camera，還有內置多款應用程式及功能包括Pixel Weather App、Call Notes、Pixel Screenshots及Pixel Studio等，詳情可留意稍後報道，先看看各款手機的重點規格。

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Google Pixel 9新配置及功能一覽。 Google Pixel 9電池續航力比上代提高20%。

Google Pixel 9規格

－6.3吋Actua屏幕，亮度比上代高35%
－後置相機為50MP廣角及48MP超廣角鏡頭，10.5 MP自動對焦前置鏡頭
－4700mAh，電池續航力比上代提高20%
－黑、陶瓷白、綠及粉紅4色
－12GB RAM＋128 GB / 256 GB
－售價$799美金起

 

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Google Pixel 9 Pro相機功能更加強大。

Google Pixel 9 Pro相機功能更加強大。

Google Pixel 9 Pro及Pro XL規格

－Google Pixel 9 Pro為6.3吋，Pro XL為6.8吋Super Actua屏幕
－42 MP前置自拍鏡頭
－後置三鏡頭相機，包括50MP主攝像頭、48MP超廣角鏡頭和5倍光學變焦的48MP望遠鏡頭
－Pro電量為4700mAh，Pro XL為5060mAh
－黑、灰、陶瓷白及桃紅4色
－16GB RAM＋128GB / 256GB / 512GB / 1TB內存容量
－售價分別為$999及$1099美金起

 

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Google Pixel 9 Pro Fold相機加強，並有活用雙屏幕、為嬰孩拍照的Made You Look及翻譯功能等。 Google Pixel 9 Pro Fold內屏幕有8吋大。

Google Pixel 9 Pro Fold規格

－市面上擁有最薄機身及最大的內屏幕的摺機
－8吋可折疊內屏幕及6.3吋外屏幕，Super Actua Flex屏幕比上代光度高80%
－IPX8防水等級
－4650 mAh電池
－後置三鏡頭相機，包括48MP廣角主鏡頭、10.5MP超廣角及5倍光學變焦10.8MP潛望鏡頭
－黑白兩色
－16GB RAM＋256GB / 512GB內存容量
－售價$1799美金起

Google Pixel 9系列手機發售日期

Pixel 9及Pixel 9 Pro XL率先於8月22日在Google Store及零售店上架，Pixel 9 Pro及Pixel 9 Pro Fold則在9月4日在美國推出，其他市場將在隨後一星期上市，香港暫時未有行貨發售。

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