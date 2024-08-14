今次Google Pixel 9系列手機全線升級，使用全新Tensor G4晶片，並融入大量Gemini Nano的AI功能，以及配備全新鏡頭Pixel Camera，還有內置多款應用程式及功能包括Pixel Weather App、Call Notes、Pixel Screenshots及Pixel Studio等，詳情可留意稍後報道，先看看各款手機的重點規格。

－6.3吋Actua屏幕，亮度比上代高35% －後置相機為50MP廣角及48MP超廣角鏡頭，10.5 MP自動對焦前置鏡頭 －4700mAh，電池續航力比上代提高20% －黑、陶瓷白、綠及粉紅4色 －12GB RAM＋128 GB / 256 GB －售價$799美金起

－Google Pixel 9 Pro為6.3吋，Pro XL為6.8吋Super Actua屏幕 －42 MP前置自拍鏡頭 －後置三鏡頭相機，包括50MP主攝像頭、48MP超廣角鏡頭和5倍光學變焦的48MP望遠鏡頭 －Pro電量為4700mAh，Pro XL為5060mAh －黑、灰、陶瓷白及桃紅4色 －16GB RAM＋128GB / 256GB / 512GB / 1TB內存容量 －售價分別為$999及$1099美金起

Google Pixel 9 Pro Fold規格

－市面上擁有最薄機身及最大的內屏幕的摺機

－8吋可折疊內屏幕及6.3吋外屏幕，Super Actua Flex屏幕比上代光度高80%

－IPX8防水等級

－4650 mAh電池

－後置三鏡頭相機，包括48MP廣角主鏡頭、10.5MP超廣角及5倍光學變焦10.8MP潛望鏡頭

－黑白兩色

－16GB RAM＋256GB / 512GB內存容量

－售價$1799美金起

Google Pixel 9系列手機發售日期

Pixel 9及Pixel 9 Pro XL率先於8月22日在Google Store及零售店上架，Pixel 9 Pro及Pixel 9 Pro Fold則在9月4日在美國推出，其他市場將在隨後一星期上市，香港暫時未有行貨發售。