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科技
2024-02-23 19:15:56

FF7 Rebirth｜機迷留意！《Final Fantasy VII Rebirth》即將發售 PS5升級儲存裝置隨時暢玩(多圖)

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FF7 Rebirth｜機迷留意！《Final Fantasy VII Rebirth》即將發售 PS5升級儲存裝置隨時暢玩

FF7 Rebirth｜機迷留意！《Final Fantasy VII Rebirth》即將發售 PS5升級儲存裝置隨時暢玩

Final Fantasy VII Rebirth》是《Final Fantasy VII》重製專案的第二部作品，以原作中脫離「米德加」到「忘卻之都」這段劇情為基礎，加入全新原創內容。該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分，多家遊戲媒體表示《FF7 Rebirth》在經典故事中注入了令人耳目一新的轉折與改變，為遊戲帶來了更多、更大、更加驚喜的體驗。而遊戲將於229日在PS5正式公開發售，並將佔用高達150GB儲存空間。玩家在萬眾期待之際，亦須留意自家儲存裝置。使用適合的儲存解決方案才可暢玩所有遊戲，而不會受效能問題限制或須不斷調整遊戲庫。 Western Digital 旗下WD_BLACK系列的高效儲存解決方案為玩家在所有平台的遊戲體驗帶來 極致提升。WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固態硬碟PS5™授權版助各位PlayStation玩家獲得更佳體驗，隨時暢玩

WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固態硬碟PS5™授權版搭載PCIe Gen4技術，提供高達7,300 MB/s1的順序讀取速度及高達6,600 MB/s1的寫入速度。 Final Fantasy VII Rebirth

升級固態硬碟 帶來高效遊戲快感

WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固態硬碟PS5™授權版搭載PCIe Gen4技術，提供高達7,300 MB/s1的順序讀取速度及高達6,600 MB/s1的寫入速度（2TB4TB2型號），為機迷朋友帶來高效遊戲快感。獨家的散熱片設計印有 PlayStation® 標誌，針對PlayStation®遊戲主機的M.2插槽進行了優化，全面提升遊戲體驗，讓玩家在遊戲世界裏過關斬將，一往無前。安裝WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固態硬碟PS5™授權版（4TB型號）後，玩家可在主機上額外儲存高達約100款遊戲3，免除玩家在主機上頻繁傳輸或刪除遊戲的煩惱。WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD 固態硬碟PS5™授權版提供1TB2TB4TB三種容量版本，現可從指定零售商及經銷商購買。

1 1MB/s=每秒100萬位元組。該數據根據內部測試得出，實際效能可能因主機設備、使用狀況、硬碟容量和其他因素而異。

2 用於表示儲存容量時，1TB=1萬億位元組。實際容量可能因操作環境變化。

遊戲數量以平均每個遊戲36GB來計算。遊戲數量將視檔案大小、格式以及其他程式和因素而異。

《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。 《Final Fantasy VII Rebirth》的玩法及劇情，該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分。

Final Fantasy VII Rebirth

發售日期：2024229日(四)

建議售價：港幣568

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