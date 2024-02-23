FF7 Rebirth｜機迷留意！《Final Fantasy VII Rebirth》即將發售 PS5升級儲存裝置隨時暢玩(多圖)

《Final Fantasy VII Rebirth》是《Final Fantasy VII》重製專案的第二部作品，以原作中脫離「米德加」到「忘卻之都」這段劇情為基礎，加入全新原創內容。該作目前更在Metacritic網站獲得了93均分，多家遊戲媒體表示《FF7 Rebirth》在經典故事中注入了令人耳目一新的轉折與改變，為遊戲帶來了更多、更大、更加驚喜的體驗。而遊戲將於2月29日在PS5正式公開發售，並將佔用高達150GB儲存空間。玩家在萬眾期待之際，亦須留意自家儲存裝置。使用適合的儲存解決方案才可暢玩所有遊戲，而不會受效能問題限制或須不斷調整遊戲庫。 Western Digital 旗下WD_BLACK系列的高效儲存解決方案為玩家在所有平台的遊戲體驗帶來 極致提升。WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固態硬碟PS5™授權版助各位PlayStation玩家獲得更佳體驗，隨時暢玩。

升級固態硬碟 帶來高效遊戲快感

WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固態硬碟PS5™授權版搭載PCIe Gen4技術，提供高達7,300 MB/s1的順序讀取速度及高達6,600 MB/s1的寫入速度（2TB和4TB2型號），為機迷朋友帶來高效遊戲快感。獨家的散熱片設計印有 PlayStation® 標誌，針對PlayStation®遊戲主機的M.2插槽進行了優化，全面提升遊戲體驗，讓玩家在遊戲世界裏過關斬將，一往無前。安裝WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固態硬碟PS5™授權版（4TB型號）後，玩家可在主機上額外儲存高達約100款遊戲3，免除玩家在主機上頻繁傳輸或刪除遊戲的煩惱。WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD 固態硬碟PS5™授權版提供1TB、2TB和4TB三種容量版本，現可從指定零售商及經銷商購買。

1 1MB/s=每秒100萬位元組。該數據根據內部測試得出，實際效能可能因主機設備、使用狀況、硬碟容量和其他因素而異。

2 用於表示儲存容量時，1TB=1萬億位元組。實際容量可能因操作環境變化。

3 遊戲數量以平均每個遊戲36GB來計算。遊戲數量將視檔案大小、格式以及其他程式和因素而異。