iPhone舊機價格減由$900起、iPhone 14 / 15 新價速睇

新一代 iPhone 16 系列今日（9 月 10 日）正式發佈，港版入場價保持不變對果迷而言是好消息，更好的是想「遲買平幾舊」的話，仍然在 Apple 香港官網開賣的前代機型 iPhone 15 跟 iPhone 14，就迎來相應價格調整。

據 Apple 香港官網公佈資訊，iPhone 15 跟 iPhone 15 Plus 保留了黃、綠、藍、黑及粉紅五色款選擇，儲存方面亦仍具 128GB、256GB 及 512GB 機型可選。