熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-09-10 15:00:00

iPhone舊機價格減由$900起、iPhone 14 / 15 新價速睇

分享：
iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

adblk5

新一代 iPhone 16 系列今日（9 月 10 日）正式發佈，港版入場價保持不變對果迷而言是好消息，更好的是想「遲買平幾舊」的話，仍然在 Apple 香港官網開賣的前代機型 iPhone 15 跟 iPhone 14，就迎來相應價格調整。

據 Apple 香港官網公佈資訊，iPhone 15 跟 iPhone 15 Plus 保留了黃、綠、藍、黑及粉紅五色款選擇，儲存方面亦仍具 128GB、256GB 及 512GB 機型可選。

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

其中 iPhone 15 新價為 $5,999（128GB）、$6,799（256GB）與 $8,499（512GB），較原價各自下調 900 港元。

AirPods全系列更新　AirPods 4價錢$1099起、新增降噪型號

adblk6
iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

具備 6.7 吋靈動島大屏選擇的 iPhone 15 Plus，新價則分別為 $6,899（128GB）、$7,699（256GB）與 $9,399（512GB），比去年發佈價下調 800 港元，比細屏 iPhone 15 減幅較低。

Apple Watch Series 10價錢規格懶人包　歷來最薄最大顯示器

iPhone 16懶人包｜價錢、功能、顏色、規格（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max系列價錢（am730製圖）
iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

維持六色可選的 iPhone 14，新價分別為 $5,099（128GB）、$5,899（256GB）與 $7,599（512GB），比去年下調 900 港元；

iPhone 16 Pro香港幾時出？幾時開始預購一文睇清

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

大屏 iPhone 14 Plus 新價則報 $5,999（128GB）、$6,799（256GB）與 $8,499（512GB），和 iPhone 14 一樣有 900 港元減幅。

iPhone 16 Pro發布！一文看清價錢、顏色、發售日期、規格及賣點

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

iPhone舊機降價賣！減由達 $900、iPhone 14 / 15 新價速睇

相對地仍頑強守在最平 iPhone 位置的 iPhone SE 定價就維持不變，同樣報 $3,699（64GB）、$4,149（128GB）及 $4,999（256GB）未有下調。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

adblk7

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 