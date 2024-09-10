iPhone舊機價格減由$900起、iPhone 14 / 15 新價速睇

新一代 iPhone 16 系列今日（9 月 10 日）正式發佈，港版入場價保持不變對果迷而言是好消息，更好的是想「遲買平幾舊」的話，仍然在 Apple 香港官網開賣的前代機型 iPhone 15 跟 iPhone 14，就迎來相應價格調整。
據 Apple 香港官網公佈資訊，iPhone 15 跟 iPhone 15 Plus 保留了黃、綠、藍、黑及粉紅五色款選擇，儲存方面亦仍具 128GB、256GB 及 512GB 機型可選。
其中 iPhone 15 新價為 $5,999（128GB）、$6,799（256GB）與 $8,499（512GB），較原價各自下調 900 港元。
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具備 6.7 吋靈動島大屏選擇的 iPhone 15 Plus，新價則分別為 $6,899（128GB）、$7,699（256GB）與 $9,399（512GB），比去年發佈價下調 800 港元，比細屏 iPhone 15 減幅較低。
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維持六色可選的 iPhone 14，新價分別為 $5,099（128GB）、$5,899（256GB）與 $7,599（512GB），比去年下調 900 港元；
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大屏 iPhone 14 Plus 新價則報 $5,999（128GB）、$6,799（256GB）與 $8,499（512GB），和 iPhone 14 一樣有 900 港元減幅。
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相對地仍頑強守在最平 iPhone 位置的 iPhone SE 定價就維持不變，同樣報 $3,699（64GB）、$4,149（128GB）及 $4,999（256GB）未有下調。
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