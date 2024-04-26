Nothing Ear和Ear(a)全新耳機開箱實測　今日開賣限時送手錶

Nothing新推出兩款無線藍牙降噪耳機Nothing Ear和Nothing Ear (a)，分別售$1,199及$799。

Nothing這品牌非常進取，新產品陸續有來，今日一口氣推出兩款全新無線藍牙耳機Nothing Ear 和Nothing Ear (a)，功能提升定價吸引。首日開賣（4月26日）於指定地點更限時送CMF by Nothing Watch Pro智能手錶！

Nothing Ear和Nothing Ear (a)充電盒大小不同，耳機外形很相似，定位亦有別。

外形相同功能價錢有別 Nothing向來以型格簡約為賣點，今次出新產品索性刪除音訊產品上的命名號碼，直接稱作Nothing Ear及Nothing Ear (a)，兩款耳機均具備主動降噪功能，除了充電盒不同，耳機外型幾乎一樣。前者專為追求音質的發燒友而設，後者定價較親民，以日常收聽音樂用家為主。 Nothing Ear更是首部支援ChatGPT的耳機，可惜香港未能使用。

Nothing Ear音質進化 Nothing Ear延續並升級了Ear (2)的經典透明四方盒設計，採用11毫米定製動態驅動單元及陶瓷振膜製成，增加了兩個額外的通風孔，改善氣流令音質更清晰。Ear支持LHDC 5.0和LDAC編碼，能串流高達1 Mbps和24 bit/192 kHz高解析音訊，而使用LDAC 則可高達990 kbps和24 bit/96 kHz的音訊。 Ear耳機柄上增加了一個新的通風設計，與Ear (2)相比可將風噪干擾降低 60%，咪高峰通話更加清晰。實試聽高清歌曲，音質紮實，而且低音特別厚重，音色不失真而通透，以中階價位耳機來說相當有驚喜。

強勁主動降噪 通過Nothing X應用程式可使用均衡器，以簡單圖形界面設計，可自選高音、低音配置，而且比起Nothing Ear (a)更多了進階控制，能控制Q值和頻率值提升聆聽體驗及創建個人化音頻配置。 Ear設有新的智慧主動降噪演算法，檢查耳機和耳道之間的噪音洩漏，相應地強化降噪效果，自動調適主動降噪可自動應用高、中、低三種降噪水平。降噪水平高達45 dB，幾乎是上代兩倍。偵測頻寬高達5,000Hz，可有效檢測和減少更多雜音。室內配戴幾乎完全隔絕外界聲音，亦有透明模式可選。 電池容量加大，續航時間比Ear (2)長25%，充滿電後連充電盒及關閉主動降噪，最長可達40.5小時，或不間斷播放8.5小時。支持2.5W無線充電，10分鐘快速充電可提供10小時的播放時間。

Nothing Ear (a)首見黃色 Nothing Ear (a)同樣是透明設計，充電盒變成長方氣泡造型，Nothing字樣印了在表面，甚有新鮮感。今次更推出鮮黃色，為品牌首款推出的非黑白色產品，叫人眼前一亮。 配置方面不及Ear講究，Ear (a)新驅動單元提供2.5倍的瞬態功率，採用塑膠振膜， 只支援LDAC 編碼而沒有LHDC 5.0，但亦有Hi-Res Audio認證及可藍牙串流990 kbps 24 bit/96 kHz的高解析度音訊。 主動降噪功能與Ear一樣，不過Ear (a)續航力更高，最長可播放42.5小時，同樣有快充功能，但就不支持無線充電。充電盒亦只有IPX2防水防塵級數，不及Ear的IP55。

Nothing Ear和Ear (a)即日起有售，並於今晚7時在指定售賣點送智能手錶。