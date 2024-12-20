WhatsApp新功能教學 一文睇清有咩隱藏玩法（不斷更新）

日常生活必用WhatsApp，相信不少人每天同時要跟多人溝通，想當然地大家對於更加方便地通訊聊天會有要求，例如是將更多頻繁聯絡人的訊息置頂、與附近的人更迅速地共享文件、更精準地篩選信息等等，都即將迎來重大更新！根據WABetaInfo報道，WhatsApp有很多新功能正在開發中，相信很快大家的手機就能用到。現在就讓我們搶先來看一看！

WhatsApp今天宣布由即日起至1月3日，推出一系列有趣的全新功能，讓用戶與親朋好友聊天或視像通話時，為用戶的節日對話增添更多驚喜和樂趣，共同慶祝新一年的來臨。

WhatsApp正在探索一項新的隱私功能，將可阻止來自未知帳戶的訊息，現時仍在測試中，預計在未來的應用程式更新推出。啟用此選項後，如果來自未知帳戶的訊息超過一定數量，WhatsApp將可自動封鎖這些訊息，保護用戶免受潛在有害影響。