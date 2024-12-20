WhatsApp新功能教學 一文睇清有咩隱藏玩法（不斷更新）

日常生活必用WhatsApp，相信不少人每天同時要跟多人溝通，想當然地大家對於更加方便地通訊聊天會有要求，例如是將更多頻繁聯絡人的訊息置頂、與附近的人更迅速地共享文件、更精準地篩選信息等等，都即將迎來重大更新！根據WABetaInfo報道，WhatsApp有很多新功能正在開發中，相信很快大家的手機就能用到。現在就讓我們搶先來看一看！
WhatsApp分身教學｜一部手機裝登陸四個電話 Samsung、華為、Honor完全無難度
WhatsApp今天宣布由即日起至1月3日，推出一系列有趣的全新功能，讓用戶與親朋好友聊天或視像通話時，為用戶的節日對話增添更多驚喜和樂趣，共同慶祝新一年的來臨。
聖誕2024｜WhatsApp新功能包括節日限定視像通話特效
WhatsApp正在探索一項新的隱私功能，將可阻止來自未知帳戶的訊息，現時仍在測試中，預計在未來的應用程式更新推出。啟用此選項後，如果來自未知帳戶的訊息超過一定數量，WhatsApp將可自動封鎖這些訊息，保護用戶免受潛在有害影響。
開發攔截不明訊息功能 自動封鎖惡意訊息
停用連結預覽教學 一鍵即關保障私隱
使用WhatsApp傳送連結時，很多時都會附有預覽圖，原來這些圖片會被第三方網站追踪。不想被「偷睇」，可以使用WhatsApp新增的功能停用連結預覽，保護IP地址增強私隱。
開發「People nearby」分享檔案 管理喜愛聯絡人
WhatsApp有很多新功能正在開發中，根據WABetaInfo報道，在WhatsApp Android 2.24.2.20測試版更新中，用家可使用「People nearby」功能，能夠與附近的人共享文件，看起來用法似Apple的AirDrop及Android的Quick Share功能，交換文件、相片及影片更加方便輕鬆。
新增對話篩選功能 快速搜尋未讀及群組訊息
相信不少人WhatsApp中都有大量對話及訊息，打開應用程式並找到正確的對話應該要更快速、無縫且簡單。官方日前宣佈推出全新的對話篩選功能，無需搜尋整個收件箱即可完成這個操作，快速查看對話。
一按即傳即時影片訊息 實試用法似TG
WhatsApp為iOS發布24.6.77版本更新，推出三項新功能，包括將去年推出的即時影片訊息推廣至所有用家。另亦可以在播放影片時雙擊快轉及倒轉，以及為對話附件匣的標誌作重新設計。
將增加5個置頂對話 動態影片延長至1分鐘
根據WABetaInfo報道，WhatsApp正在開發全新功能，可將3個以上的訊息置頂，有望未來推出更新，提高溝通效率。
4大實用更新 整理文字內容必學 個人化訊息更省時間
2024年首次加入的4項新功能，全部都與整理文字內容相關，其中必學條列式標題，以後用WhatsApp進行通訊就更方便，Android、iOS、Web及 Mac桌面的用戶都啱用！