七連挫後止跌 恒指彈469點 北水趁機沽貨

港股七連挫後反彈！中美貿易戰陰霾下大市明顯回吐3日後，昨終見反彈，恒生指數昨曾漲541點，高見25,982點，在二萬六關前稍受阻，收市報25,910點，升幅收窄至469點或1.8%。不過北水則趁機會「逃生」，滬深港股通昨合共淨沽出54.44億元，當中單計盈富基金(2800)及恒生中國企業(2828)合共錄近120億元走資。

科技股反彈顯著，恒生科技指數報6,075點，升152點或2.6%；國企股指數則報9,250點，漲171點或1.9%。主板成交額3,158億元，連續5個交易日高逾3千億元。

兩大ETF淨走資近120億

北水終止連續兩日吸資，並錄8月下旬後1個半月最大走資，除兩大ETF外，中芯國際(981)亦走資6.42億元；相反，阿里巴巴(9988)、華虹半導體(1347)、小米集團(1810)及騰訊控股(700)分別錄8.57億元、4.46億元、3億元及2.5億元吸資。