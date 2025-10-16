七連挫後止跌 恒指彈469點 北水趁機沽貨

港股七連挫後反彈！中美貿易戰陰霾下大市明顯回吐3日後，昨終見反彈，恒生指數昨曾漲541點，高見25,982點，在二萬六關前稍受阻，收市報25,910點，升幅收窄至469點或1.8%。不過北水則趁機會「逃生」，滬深港股通昨合共淨沽出54.44億元，當中單計盈富基金(2800)及恒生中國企業(2828)合共錄近120億元走資。
科技股反彈顯著，恒生科技指數報6,075點，升152點或2.6%；國企股指數則報9,250點，漲171點或1.9%。主板成交額3,158億元，連續5個交易日高逾3千億元。
兩大ETF淨走資近120億
北水終止連續兩日吸資，並錄8月下旬後1個半月最大走資，除兩大ETF外，中芯國際(981)亦走資6.42億元；相反，阿里巴巴(9988)、華虹半導體(1347)、小米集團(1810)及騰訊控股(700)分別錄8.57億元、4.46億元、3億元及2.5億元吸資。
科指成分股全線報升，京東健康(6618)、商湯(020)及華虹半導體齊齊升逾半成，阿里巴巴亦升3.9%。藍籌成分股則以中國人壽(2628)升6%最佳，海底撈(6862)亦升逾半成。
雲迹今掛牌 暗盤漲五成
另外，銷售服務型機器人的「18C」特專科技公司雲迹科技(2670)今日掛牌，昨暗盤報捷，在耀才證券(1428)交易平台一度高見288元，較95.6元上市價最多升2倍，收市升幅則收窄至50.5%，報143.9元，每手50股計，帳面獲利2,415元。至於輝立及富途交易平台則分別升47.6%及57.8%。
雲迹集資約6.6億元，集資淨額5.93億元。據集團昨公布，公開發售錄得約5,656倍超額認購，有26萬人認購，當中只有約2.48萬人中籤。甲組及部分乙組投資者均未能保證中籤，一手中籤率只有3%，須斥資772.5萬元認購8萬股，才可穩中一手。至於3,499張上限認購17.25萬股、斥資約1,666萬元的「頂頭槌飛」，有近六成可額外派多一手。