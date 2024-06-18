世界競爭力排名2024｜香港排全球第5位升兩位　新加坡奪全球第一

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）周二（18日）公布「2024年世界競爭力排名」報告，在全球67個主要國家或經濟體中，香港排名全球第五，較去年上升兩位；至於被視為本港競爭對手的新加坡則排名全球榜首。

香港三項排名奪全球第一

據IMD年報中指出，本港「經濟表現」的排名由去年第36位反彈至11位；「營商效率」排名亦由第11位回升至第7位；去年排名次位的「政府效率」則下降一級至第3；「基礎建設」的排名由第13位上升第9位；「國際投資」則由第5升至第3；「商業法規」繼續排名在全球第1位；「稅務政策」及「國際貿易」由全球前5位躍升至全球第1位。

報告指，儘管香港整體表現強勁，但報告也顯示香港在以下方面的競爭力較低，包括價格排行第65位、就業排行第25位、區內經濟排第25位、新聞自由排行第58位、自由指數排行第55位、社會凝聚力亦較低，僅排全球第40位。

IMD表示，香港面對在地緣政治緊張局勢持續和國際貿易格局不斷變化的背景下，駕馭複雜的外部環境，故本港需利用內地追求高品質發展的機遇，推進創新和技術發展，促進綠色轉型，亦要克服土地、人力供應的限制，以解決人口老齡化帶來的經濟和財政影響。