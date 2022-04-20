中國農業農村部：第三季度生豬養殖有望扭虧為盈

近期「超級豬週期」是否重臨引來市場關注，繼發改委昨表示生豬價格進一步大跌可能性較小，隨著後期消費回暖，生豬價格有望逐步回升至合理區間後，今日中國農業農村部的專家團隊亦預測第三季度生豬養殖有望實現扭虧為盈，惟不確定因素依然存在。

從價格情況看，第一季度生豬價格整體下行。 2、3月養豬業則陷入了虧損。近期，在清明假期豬肉消費增加和市場調控等因素的共同作用下，豬肉供需有所改善。 3月下旬生豬價格結束16周連續下跌態勢趨穩回升。至4月19日，主產省生豬平均價格，為每公斤12.85元人民幣，比3月18日低位回升了1.34元人民幣。但當前生豬養殖還沒有扭虧為盈，3月份每出欄一頭生豬虧損327元人民幣，比2月份多虧了153元人民幣。

農業農村部：希望養殖場順勢出欄肥豬

農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海於國新辦新聞發佈會上表示，下一步將加強監測預警，引導養殖場户合理安排生產，督促各地穩定支持政策，救助養殖場户，防止產能過度下滑。

該局的專家團隊預測，隨着新生仔豬數高位回調，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，第三季度生豬養殖，有望實現扭虧為盈，但是不確定因素依然存在，並希望養殖場户不過度淘汰能繁母豬，又要順勢出欄肥豬，不盲目壓欄。

至上午11時35分，豬肉股萬洲(288)升1.52%，報5.34元，股價一度高見5.38元。該股四月至今暫累升近8%。