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財經
2023-09-12 16:55:00

中銀香港傳加H按封頂息至4.125厘　與滙豐看齊 (更新)

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中銀香港傳加H按封頂息至4.125厘，料與滙豐看齊。(資料圖片)

中銀香港傳加H按封頂息至4.125厘，料與滙豐看齊。(資料圖片)

再有大行傳加H按封頂息。繼上周五滙豐銀行上調H按鎖息的上限後，市場最新消息指，中銀香港亦跟隨加息步伐，該行現時H按封頂為P減2.25厘。中銀對消息亦回應傳媒指，會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力。

【9月12日更新中銀回應】

中銀香港傳加H按封頂息至4.125厘，料與滙豐看齊。(資料圖片)

中銀實際H按封頂息將達4.125厘

據了解，以該行現時P為5.87厘計算，實際按息為3.625厘，其後調整至P減1.75厘，意味實際按息將會達4.125厘，加息幅度為0.5厘，與滙豐看齊。而是次中銀新按息設有兩個生效日期，其中二手物業最快下周一（18日）生效；新盤物業則在9月底（30日）起生效。

此外，中銀除上調H按封頂息率外，亦有傳中銀將現金回贈比率，降至介乎1.75%至2%。

彭博研究：二手樓價在未來一年或跌一成

彭博研究認為，未來將有更多銀行跟隨滙豐加按息，而且當美國年內續加息，港銀的最優惠利率（P）亦有機會上調，令按息進一步推升。

彭博估計，二手樓價將在未來12個月下跌10%，而新地、新世界等主要發展商，將仿效長實新盤，以「大劈價」刺激置業需求，以免令出售率過低。

中銀香港回應

中銀香港亦有回應本地傳媒，表示會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力。

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