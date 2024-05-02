五月開局｜挫逾千點機率25% 港股迎戰五窮月提防雙頂

港股4月進帳千二點，至17,763點，連升3個月，累計有2,277點或14.7%反彈。踏入傳統「五窮月」，統計過去20年的5月，有13個年度的5月報跌，比例65%；下跌逾千點者有5年，比例25%。值得留意是，去年底兩度在18,100點樓上受阻，市場關注上月一度上闖萬八關的恒生指數會否再遇阻力，分析相信大市本月聚焦美國利率取態及內地政策落地。

過去20年錄逾千點跌幅的「五窮月」分別為去年大挫1,660點或8.4%；2020年大跌1,682點或6.8%；2019年大跌2,798點或9.4%；2012年失2,464點或11.7%；以及「海嘯年」、2008年錄1,222點或4.7%。