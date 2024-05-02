五月開局｜挫逾千點機率25% 港股迎戰五窮月提防雙頂

港股4月進帳千二點，至17,763點，連升3個月，累計有2,277點或14.7%反彈。踏入傳統「五窮月」，統計過去20年的5月，有13個年度的5月報跌，比例65%；下跌逾千點者有5年，比例25%。值得留意是，去年底兩度在18,100點樓上受阻，市場關注上月一度上闖萬八關的恒生指數會否再遇阻力，分析相信大市本月聚焦美國利率取態及內地政策落地。
過去20年錄逾千點跌幅的「五窮月」分別為去年大挫1,660點或8.4%；2020年大跌1,682點或6.8%；2019年大跌2,798點或9.4%；2012年失2,464點或11.7%；以及「海嘯年」、2008年錄1,222點或4.7%。
熊證炒家押注大市萬八關掉頭
恒指上月一度升至今年高位18,031點，去年大市在8月及9月累挫11.3%或2,269點並失守萬八關後，分別在10月及11月一度上試重越萬八點，惟最終分別在18,290點及18,174點見頂掉頭，市場關注相關水平會否再遇阻力。事實上，按輪證發行商數據顯示熊證街貨比例仍佔高，佔逾六成，收回水平重倉在18,100點水平，涉約7.75億份，反映輪證炒家主要押注大市在萬八關樓上回調。
倘以恒指去年高位及今年低位計出的黃金比率，則大市反彈0.382倍的阻力在17,814點，倘能企穩，下站看0.5倍反彈水平，即18,747點。
中信證券料中央助內房去庫存
市場聚焦美國聯儲局今日公布的議息結果，同時有中資行認為內房股值得留意。中信證券的報告指，上月底召開的中央政治局會議中，強調「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，該行認為房地產政策已經表明了積極消化庫存的態度，預計也將推出消化存量房產的具體政策措施。