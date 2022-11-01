智慧生活丨量化交易訊號 幣圈熊市 OlaWealth助尋生機

亞洲區內金融科技市場正展開激烈接力賽，繼上周台灣舉辦了《Fintech Taipei 2022》後，昨日《Hong Kong FinTech Week 2022》也在港盛大展開，而下周還有新加坡《Singapore FinTech Festival 2022》。無獨有偶，三地均看準虛擬資產的發展潛力，特別是特區政府最新宣布有關虛擬資產在港發展的政策宣言，向全球業界展示推動香港成為國際虛擬資產中心的決心。AREIX聯合創辦人兼行政總裁陳健君Jason認為，加密貨幣在虛擬資產的角色不可或缺，「縱使幣圈進入寒冬期，亞洲談論NFT的熱潮看似退減，但身處熊市，投資者更應該站穩腳步。」他趁勢推出OlaWealth交易資訊平台，助各位在幣圈釋放購買力。

NFT交投萎縮

外國對幣圈熱度未減 全球加息抗通脹，已令各類型投資市場氣氛轉趨淡靜；加上演算法穩定幣經歷巨大打擊，牽連其他俗稱「山寨幣」(Altcoin)的加密貨幣出現整固，而採用加密幣交易的NFT自然首當其衝。根據區塊鏈研究機構《DappRadar》的數據，今年第三季全球NFT市場的總交易額僅34億美元，遠低於第二季的84億美元，更比第一季創歷史新高的125億美元，銳減近73%。以理財應用程式起家的AREIX，Jason表示正值時機，針對幣圈迅速推出OlaWealth平台，上周更參與《Fintech Taipei 2022》，並在早期創投基金500 Global Demo Day，得到不少外國投資者注意，足見對幣圈熱度未減。他續說，「這肯定了我們的策略，因為以往投資者都是從社交平台，獲取頂級交易員的佳績，但現在熊市來臨，這些人卻消聲匿跡，令追隨者無所適從。」他覺得坊間缺乏加密幣交易資訊平台，促使他建立OlaWealth，帶領投資者尋求下一波機遇。



交易風險智能 分析高手勝率 有別於其他加密幣交易平台，OlaWealth可理解成分析投資者買賣行為的系統。Jason指現時平台已集合逾10位頂級交易員，提供逾千個免費的交易訊號，以及與眾不同的AI「海嘯預警」巨鯨分析等功能，協助投資者在市場上獲取更多數據。「OlaWealth只接受那些起始資金為1萬美元或以上、賺錢機率1%或以上，於各大交易所有至少3至6個月交易紀錄的，方可合資格成為我們平台上的頂級交易員，他們的投資技巧和交易訊號才被視為relevant具參考價值。」他說明OlaWealth內置交易風險智能工具，平台透過區塊鏈技術接入這些大戶的交投資訊，實時追蹤其買賣行為，分析其勝率和賺錢額度，又提供期望值供用家衡量跟隨買賣的回報比率。Jason指基本上用家可免費瀏覽交易員的資訊，但數據會有延遲，在波動的幣圈易錯失決策機遇。「因此付費訂閱的用家，則可從所關注的交易員獲得實時資訊，另外接收個別交易訊號亦要付費；那邊廂，交易員每次發出交易訊號，便可獲得平台分成。這樣會造成一個現象，就是交易員必須時刻保持優秀的投資技巧，增加用家關注追蹤，從而製造被動收入。」他補充。