BIZ勝派丨LiveBetter科技推動綠色金融 DBS HK實現可持續未來

新常態重塑傳統銀行的營運模式，客戶對金融服務的體驗和需求有所提升。星展香港洞悉市場變化，早為自身邁向「未來銀行」訂立業界標準。星展銀行(香港)有限公司董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰Ajay Mathur認為，未來銀行服務包含簡單(simplicity)、便捷(speed)與內容效度(content validity)。「我們透過電子化提升銀行定位與形象，繼去年推出《DBS digibank HK》智能銀行手機應用程式後，最近更於app內新增可持續數碼平台《LiveBetter》，推動綠色零售金融。」Ajay更指星展香港突破傳統銀行框架，以「Live more, Bank less」協助大眾更關注身邊的人和事，擁抱更美好及可持續未來。

星展香港突破傳統框架，演繹未來銀行應有的標準。Ajay表示今年夏天銀行推出了「星展銀行：讓銀行超越想像」的品牌重塑活動，讓客戶真正做到「Live more, Bank less」理念。如照字面上理解，向大眾呼籲「Live more, Bank Less 更少銀行服務」，那豈不是跟自己背道而馳？Ajay笑指這是體現星展香港獨特之處，亦是所有銀行應有的轉型信念。「我們具備初創的革新和冒險精神，如鼓勵員工積極掌握如大數據、區塊鏈、A.I.、機器深度學習等嶄新金融科技領域，並於手機銀行實踐應用。當銀行服務能做到客戶不假思索，能簡易快捷、人性化及無形的數碼銀行體驗，與客戶的日常生活無縫銜接，那就是『Bank less』的含意。」正如他最欣賞的一句口號：「More like your fave jeans, Less like a bank」當銀行服務好比一條貼身的牛仔褲時，大家就可以將時間和心思投放在自己想做的事上面，享受生活。

《DBS digibank HK》到《LiveBetter》

倡綠色金融

數碼銀行服務除了流動和簡單易用之外，Ajay認為更要借助A.I.，將數據轉換成更個性化及客觀的見解，提供一定程度的預測分析，進而精簡客戶理財及省卻投資的繁瑣步驟，讓分行更聚焦處理高端客戶的財富策劃、按揭、大額借貸等。他簡述，「《DBS digibank HK》界面一目了然，客戶可自選優先且輕鬆切換查看內容。加上最快10分鐘開立財富管理戶口，智能分析管理個人財務，並在個人化界面盡覽股票觀察表，根據投資持股情況推送至客戶查閱，又可根據客戶需求提供有關外匯價格走勢的智能提示。」由於應用eKYC憑藉數碼保安編碼簡化身份認證，令處理日常銀行服務更快捷，「如我們的《Card + HK》應用程式，客戶短短數分鐘內領取全新信用卡並直接發送至電子錢包、最快2分鐘申請個人貸款，現金即時FPS過戶；兼能於app內調整信貸和消費限額、報失卡及換取獎賞。」

現時銀行業界積極在網上/手機銀行拓展財富增值服務，惟Ajay覺得星展香港的想法必須更具前瞻性。「去年我們成為首家加入由行業主導、聯合國召集的『淨零碳排放銀行業聯盟』的新加坡銀行，承諾在2050年前，貸款和投資組合與淨零排放目標達到一致。」對此，銀行最新於《DBS digibank HK》內增設《LiveBetter》一站式數碼平台，結合資訊教育分享和綠色零售金融產品，讓客戶能夠在生活不同方面實踐可持續發展。「它是一個旨在協助客戶解決在可持續生活旅程上各種障礙的智慧錦囊。」其中Know Better免費提供大量簡單實用建議，鼓勵客戶從生活習慣建立更環保的生活方式。平台同時糅合社交媒體常見的設計，令界面更好玩。「至於Invest Better則支援客戶購買獲證監會認可的ESG基金，或逾350隻獲MSCI ESG「AAA」或「AA」評級的基金選擇(截至今年8月17日)，透過投資來支持理念相符的企業。」

再者，星展香港最近也推出綠色按揭計劃，如客戶選擇已獲得香港綠色建築議會綠建環評「鉑金」或「金」級認證物業來置業，即日起至今年12月31日，合資格的星展豐盛理財客戶及星展銀行客戶，將分別可享額外0.1%及0.05%現金回贈。「透過《DBS HOME360》應用程式輕鬆申請，最快1分鐘內即可獲知審批結果。」Ajay補充。