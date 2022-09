BIZ勝派丨LiveBetter科技推動綠色金融 DBS HK實現可持續未來

「Live more, Bank less」

銀行不應阻礙生活

星展香港突破傳統框架,演繹未來銀行應有的標準。Ajay表示今年夏天銀行推出了「星展銀行:讓銀行超越想像」的品牌重塑活動,讓客戶真正做到「Live more, Bank less」理念。如照字面上理解,向大眾呼籲「Live more, Bank Less 更少銀行服務」,那豈不是跟自己背道而馳?Ajay笑指這是體現星展香港獨特之處,亦是所有銀行應有的轉型信念。「我們具備初創的革新和冒險精神,如鼓勵員工積極掌握如大數據、區塊鏈、A.I.、機器深度學習等嶄新金融科技領域,並於手機銀行實踐應用。當銀行服務能做到客戶不假思索,能簡易快捷、人性化及無形的數碼銀行體驗,與客戶的日常生活無縫銜接,那就是『Bank less』的含意。」正如他最欣賞的一句口號:「More like your fave jeans, Less like a bank」當銀行服務好比一條貼身的牛仔褲時,大家就可以將時間和心思投放在自己想做的事上面,享受生活。