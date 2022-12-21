藍籌—長江集團 根基穩固 多元業務

長江集團以「長江」命名，寓意不擇細流、匯聚百川。創辦人李嘉誠先生於1950年成立長江塑膠廠，及後開始投資地產業，旗下第一家上市公司長江實業（集團）有限公司於1972在香港掛牌。時至今日，長江集團已發展為多元化業務遍布全球五十多個國家的跨國集團，旗艦企業均為恒生指數成分股，包括長江實業、長江和記、長江基建以及電能實業。

長江實業集團有限公司（股份代號：01113）

長江實業為具領導地位的跨國企業及香港最具規模的地產發展商之一，旗下多元化地產本業涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務，以及香港三個上市房地產投資信託基金權益；此外亦投資於基建及實用資產業務。

長江和記實業有限公司（股份代號：00001）

長江和記是業務遍布全球的大型跨國綜合企業，一向銳意創新，在不同業務範疇廣泛應用新科技，在全球經營的四項核心業務計有港口及相關服務、零售、基建及電訊。