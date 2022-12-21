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傑出上市公司大獎
2022-12-21 04:29:58
日報

藍籌—長江集團 根基穩固 多元業務

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長江集團以「長江」命名，寓意不擇細流、匯聚百川。創辦人李嘉誠先生於1950年成立長江塑膠廠，及後開始投資地產業，旗下第一家上市公司長江實業（集團）有限公司於1972在香港掛牌。時至今日，長江集團已發展為多元化業務遍布全球五十多個國家的跨國集團，旗艦企業均為恒生指數成分股，包括長江實業、長江和記、長江基建以及電能實業。
 

長江集團中心

長江集團中心屹立於中環核心地段，為長江集團總部的所在地，亦為長江實業的旗艦投資物業。

長江實業集團有限公司（股份代號：01113） 
長江實業為具領導地位的跨國企業及香港最具規模的地產發展商之一，旗下多元化地產本業涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務，以及香港三個上市房地產投資信託基金權益；此外亦投資於基建及實用資產業務。

長江和記實業有限公司（股份代號：00001）  
長江和記是業務遍布全球的大型跨國綜合企業，一向銳意創新，在不同業務範疇廣泛應用新科技，在全球經營的四項核心業務計有港口及相關服務、零售、基建及電訊。

長江集團 長江和記

長江和記旗下零售品牌屈臣氏在卡塔爾多哈的店舖。

長江集團 長江基建 電能實業

由長江基建透過電能實業持有的港燈，其第4台燃氣發電機組L12的工程正如期進行，主電站建造及設備 安裝工程經已完成，將按計劃於2023年投產。圖為 完成組裝的燃氣發電機組送抵港燈南丫發電廠時的情況。

長江基建集團有限公司（股份代號：01038） 
長江基建是一家國際性基建集團，多元化業務包括能源基建、交通基建、
水處理基建、廢物管理、轉廢為能、屋宇服務基建及基建相關業務；投資及營運範圍遍及香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭、加拿大及美國 。

電能實業有限公司（股份代號：00006）
電能實業是一間國際能源投資公司，投資項目包括發電及輸配電、
可再生能源、轉廢為能、配氣及輸油業務。電能實業的業務遍布香港、英國、
澳洲、新西蘭、中國內地、美國、加拿大、泰國及荷蘭，為世界各地約1,900萬名客戶提供穩定的能源。

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