八達通｜8.28首辦「樂悠節」　派828萬現金回贈及優惠

政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）已於8月25日全面推出，合資格人士必須使用樂悠咭以享用二元乘車優惠。八達通指，為鼓勵樂悠咭持有人外出與親朋好友相聚，同時留港消費刺激零售經濟，八達通將於8月28日首次舉辦「8.28樂悠節」，連續兩周向樂悠咭持有人大派828萬現金回贈之餘，更聯同超過60家商戶推出樂悠咭持有人特別優惠。

八達通｜冀樂悠咭持有人可留港消費撐經濟

八達通行政總裁應天麒指，八達通是最多香港市民使用的電子支付平台，除了交通，服務更延伸到市民日常生活各個層面，是市民日常生活中不可或缺的一部分，今次藉著2元優惠計劃全面推行而首次舉辦8.28樂悠節，鼓勵樂悠咭持有人多外出走動，亦希望樂悠咭持有人可留港消費，支持本地經濟。