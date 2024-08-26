八達通｜8.28首辦「樂悠節」　派828萬現金回贈及優惠

政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）已於8月25日全面推出，合資格人士必須使用樂悠咭以享用二元乘車優惠。八達通指，為鼓勵樂悠咭持有人外出與親朋好友相聚，同時留港消費刺激零售經濟，八達通將於8月28日首次舉辦「8.28樂悠節」，連續兩周向樂悠咭持有人大派828萬現金回贈之餘，更聯同超過60家商戶推出樂悠咭持有人特別優惠。
八達通｜冀樂悠咭持有人可留港消費撐經濟
八達通行政總裁應天麒指，八達通是最多香港市民使用的電子支付平台，除了交通，服務更延伸到市民日常生活各個層面，是市民日常生活中不可或缺的一部分，今次藉著2元優惠計劃全面推行而首次舉辦8.28樂悠節，鼓勵樂悠咭持有人多外出走動，亦希望樂悠咭持有人可留港消費，支持本地經濟。
樂悠咭申請｜網上申請方法、資格、費用及相片要求（附連結）
八達通增值額領取方法：
八達通｜樂悠咭「嘟」快閃獎賞及全年優惠
八達通指，為老友記準備三大驚喜優惠，由2024年8月28日至9月10日，樂悠咭持有人於8.28樂悠節參與商戶的實體店舖以樂悠咭單次消費滿100元或以上，可獲8元現金回贈，每位樂悠咭持有人最多可享高達800元現金回贈；現金回贈總值828萬元。
推廣期內，每張樂悠咭最多可使用此優惠100次，優惠有限，送完即止。現金回贈可將於8月31日開始，透過八達通App及八達通服務站拍樂悠咭領取。
八達通｜樂悠咭持有人享專屬優惠
八達通表示，「828樂悠節」與超過60多個商戶合作，自8月28日起，把握機會拎住樂悠咭四圍去，就有連串快閃優惠，包括大家樂、OK便利店、日本城、萬寧、百佳、美心等。其中樂悠咭持有人可於大家樂、一粥麵及上海姥姥享28元樂悠茶餐、Circle K購買Circle K品牌食品滿50元減10元、日本城購物滿108元減18元等。