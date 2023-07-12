大行預測｜ 摩通料大孖沙執地產平貨 市值折讓63% 30年最平

中港通關後內地旅客復甦不如預期，加上加息周期令本港樓市及地產股續見壓力，摩根大通報告指，地產及收租股的估值較總市值折讓63%，為30年來最大，因而預計會有大孖沙利用市場混亂(exploiting the market dislocation)，開始尋找便宜貨。

資產淨值3萬億 市值僅1.1萬億

摩通表示，地產股表現遜色，地產及收租股今年分別跑輸大市5%及11%，主要由於內地經濟復甦放緩引發的樓市情緒逆轉及股市受壓。該行指，目前地產股總估值1.1萬億元，惟總資產淨值卻有3萬億元，即有高達1.9萬億元的資產被市場忽略，意味有大量被低估的資產供選擇，若估值持續低企，相信會有大孖沙出手尋找被低估資產，包括會以併購、回購或買起小股東股權的行動掃貨，「我們認為香港地產商的獨特之處，是其大股東不會羞於抓住市場下跌的機會。」

摩通又指，部分大孖沙較其他股東更活躍於利用公司估值受壓的機會獲利，包括長江和記實業(001)、嘉里建設(683)、九龍倉(004)及太古地產(1972)。而近日太古(019)向母企出售美國可口可樂業務，以及周大福企業向新世界發展(017)收購新創建(659)，都證明這或是投資者需要關注的新趨勢。

地產股昨普遍造好，嘉里建設昨漲3.2%，報17.02元；九龍倉報19.14元，走高2.7%；長江和記實業及太古地產則分別漲1.6%及0.7%。

仲量聯行料樓價下半年跌逾5%

至於本地樓市，市場普遍料未跌夠。物業顧問仲量聯行香港主席曾煥平表示，香港樓市於過去20個月從高位下跌最多至15.9%，正經歷自2008年以來最長的調整期，並尚未見底，看淡今年下半年中小型住宅價格將跌5%至10%，豪宅料跌5%之內，而明年表現亦難向好。不過他相信，牛市一定會重臨，雖然內地的經濟復甦步伐較預期慢，惟整體仍是向上勢頭，當未來對資金管制較為鬆動時，本港樓市將會出現新一個升浪。