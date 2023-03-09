太古業績｜太古A基本溢利減10%　受累國泰虧損

太古今日公布業績，去年基本溢利減10%，主要受累國泰（293）虧損。該股（A股及B股）現時分別跌0.53%及升0.39%。
受累國泰虧損
太古業績指，公司基本溢利按年減少10%至47.48億元，經常性基本溢利減少22%至38億元。主要是由於國泰航空的虧損增加，以及港機及太古可口可樂的溢利下跌；列帳溢利則增長25%至41.95億元。該股（A及B）現時分別跌0.53%及升0.39%。
太古可口可樂去年溢利下跌6%
太古可口可樂去年溢利下跌6%至23.92億元，但銷量（在大中華區防疫措施的不利影響下）則告下跌，而且成本上升（尤其是原料成本）對利潤造成影響。地區方面，太古可口可樂在美國及台灣的應佔溢利增加，內地及香港則減少。
太古A股息增15%
太古A（019）每股基本盈利3.18元，末期息每股派1.85元，全年派3元，按年增15%。太古B（087）每股基本盈利0.64元，全年派息每股0.6元。
太古指，去年公司回購3938.3萬股A股及4442.5萬股B股，現金總代價為26億元，平均作價A股每股56.6元，B股每股9.2元。太古指，董事局有權於截至2023年5月舉行股東周年大會（AGM）前，另以14億元的現金總代價回購股份。
料內地零售物業投資收入將大幅回升
太古主席白德利指，對今年業務前景保持樂觀，中港已停止實施防疫措施，而且已全面通關，均會為集團業務，尤以航空業務帶來重大的正面影響。
白德利亦預期，內地的零售物業投資收入將大幅回升，酒店業務亦將強勁復甦，但香港的辦公樓市場預計仍然疲弱；太古可口可樂方面，隨著防疫措施結束，內地的銷量預計將會增加，預計商品價格（及因此原料價格）將低於去年達到的高峰水平。