恒生投資首日任經理人 盈富增人幣櫃枱 成交72億

恒生投資昨正式成為盈富新任經理人，財庫局長許正宇、盈富監督委員會主席王國龍及一眾嘉賓出席誌慶典禮。

恒生銀行(011)全資附屬公司恒生投資管理昨正式成為盈富基金(2800)新任經理人，並於同日為盈富引進人民幣交易櫃枱，以雙幣櫃台(港元及人民幣)安排進行結算及交收。

恒生投資產品及顧問業務主管、恒生投資董事兼行政總裁李佩珊指，盈富對香港有深層意義，是次成為盈富基金新任經理人及新增人民幣櫃枱，為恒生投資在業務發展上的一個新里程，將致力為直接或透過強積金投資於盈富的投資者增值，同時冀進一步助推動本港全球離岸人民幣業務樞紐的功能和發展，鞏固和提升香港國際金融中心的地位。

不排除再減管理費

恒指投資亦會調低盈富管理費，首3年實質管理費會大減31%，至每年約0.022%。李佩珊指，會密切留意管理費還有沒有下調空間，並不排除再有減價。

盈富基金昨收報19.19元，跌1.1%或0.21元，成交71.7億元，於人民幣櫃枱收報17.18元人民幣，下滑1.2%或0.205元人民幣，成交252萬元人民幣。恒生銀行則收報121.5元，跌0.08%或0.1元，成交9,289萬元。

另外，該行推出優惠，至今年底止，客戶進行指定投資交易可獲優惠：客戶經恒生網上交易渠道買入ETF，可獲經紀佣金全免優惠；經e-Banking或Mobile App進行人民幣之單一兌換交易，可獲最多7折外匯買賣差價折扣優惠。