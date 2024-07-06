恒生研究：內地今年經濟增長4.9%預測　料政府將推政策刺激消費

恒生銀行經濟研究首席經濟師薛俊昇及經濟師唐嘉逸指，今年內地零售銷售增速略有放緩，但考慮到價格變化，實質增長與疫情前水平差異並不顯著。當中通訊電器及汽車銷售表現良好，但家電銷售受樓市低迷影響，儘管服務銷售升幅雖然放緩，但仍維持高單位數增長，佔家庭總支出的比例持續上升，因而維持內地2024 年經濟增長4.9%的預測。

恒生指，雖然5月份的消費數據表現較預期為佳，但今年至今整體消費增速低於趨勢水平。5月份零售銷售額與去年同期相比升3.7%。今年首5個月的零售銷售額僅增加4.1%，與去年7.2%和2019年疫情前8%的增長比較，今年的數字明顯較低。

該行認為，居民消費和內需皆有進一步提升的空間。過去一年，需求疲軟並較供應落後，其中一個主要因素或是消費者信心低迷，目前內地的消費者信心仍顯著低於2020年之前的水平。消費者信心疲弱可能與房地產市場面臨的困境有關，房地產價格下跌帶來的負面財富效應對消費構成影響，相信會持續一段時間，直至房地產市場開始復甦為止。

該行補充，留意到官方公佈的有力政策措施，包括先前提到的消費補貼，預期內地政府將繼續推出更多政策支持措施以刺激消費。其中值得留意，定於7月份舉行的三中全會預計將為未來幾年的經濟改革提供方向。