扣稅三寶2022｜一文睇清年金扣稅、自願醫保扣稅、強積金扣稅攻略

扣稅三寶是甚麼？

政府於2019/20課稅年度新增了3項可扣稅項目，分別是合資格延期年金、自願醫保以及強積金自願性供款，合計扣稅上限為HK$68,000，只要懂得活用年金扣稅、自願醫保扣稅、強積金扣稅這「三寶」，不只可提升醫療和退休保障，更可以助你精明慳稅。

扣稅三寶－年金扣稅攻略：延期年金 VS 即期年金

年金是一種保險產品，旨在為日後的退休生活提供穩定的年金收入，年金可分為「即期年金」與「延期年金」。

合資格的延期年金的保費可以申請扣稅，年金扣稅免稅額最高為每年HK$60,000，以現時香港最高稅階的17%為例，最多可獲扣稅HK$10,200。如果夫婦合併報稅，並作為聯名年金領取人，二人HK$60,000的年金扣稅額便可共用，即共獲HK$120,000的扣稅額，且二人按扣入的年金保費靈活分配扣稅額，可以參考下文夫婦合併報稅例子。

即期年金

沒有累積期，投保人一筆過繳付保費後，隨即可領取年金收入。

延期年金

設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，讓資金在累積期滾存，待一段時期後（例如退休後）方領取年金收入。若果要享受扣稅優惠，就要投保合資格延期年金，連同強積金可扣稅自願性供款，保單持有人每年可獲高達HK$60,000的扣稅優惠。

年金扣稅年期

並非任何年金計劃都可作扣稅，必需是符合保監局發出指引的合資格延期年金計劃有關保費才能扣稅，這些計劃條件包括最低保費總額為HK$18萬、供款期最少5年，以及年金領取期最短為10年等。

合資格延期年金特點

最低保費總額為HK$18萬

供款期最少5年

年金領取期最短為10年

投保人需年滿50歲或以上才可領取年金

保險公司須披露內部回報率及列明年金收入的保證金額及非保證金額，以供客戶評估和比較

附加保障如危疾及住院現金的保費，須與合資格延期年金的保費分開列明

因此，如果有人向你推銷年金計劃，但該年金計劃沒有以上的特點，就不算是合資格延期年金，即使投保，都不會享有年金扣稅安排。

年金扣稅上限及如何計算？

想買年金扣稅，就要計算好你的扣稅上限，至於實際可扣減的稅款金額，則視乎納稅人的收入及邊際稅率：

合資格延期年金扣稅額上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額

若以現時最高稅階17%計算，納稅人購買合資格延期年金，最多可慳HK$10,200的稅款。

年金扣稅例子：夫婦合併報稅用盡延期年金扣稅

合資格延期年金的特別之處是當夫婦合併報稅時，可作為聯名年金領取人，以每人最高HK$6萬扣稅額計，合併報稅後，可獲HK$12萬的扣稅額。

例子：夫婦二人都需要繳稅，並一同投保了合資延期年金，丈夫及妻子的年金保單保費分別為HK$70,000及HK$50,000，只要該兩份保單的年金領取人是丈夫、妻子或者夫婦聯名，二人便可靈活地分配合共HK$12萬的扣除額。如丈夫申請扣除自己保費當中的HK$60,000，妻子則同時申請扣除丈夫的保單中的餘下HK$10,000及自己的HK$50,000，但每人仍分別不得申請超過HK$60,000扣稅額上限。

不過，若然其中一人沒有任何入息的話，亦不會獲得免稅額，即使二人均有投保合資格延期年金，亦只享有HK$60,000的扣稅優惠。