個人免稅額計算｜自願醫保等扣稅項目懶人包一文睇清

免稅額是甚麼？ 免稅額是指在納稅時可以減免稅款的金額。普遍而言，香港受薪打工仔均須繳納薪俸稅，在稅務體系中，免稅額通常分為基本免稅額和個別免稅額兩種。基本免稅額是所有納稅人都可以享受的免稅額，而個別免稅額則是根據納稅人的個人情況而定，例如子女數目、供養親屬等因素，香港政府亦會提供各種免稅額及稅項扣減，減輕大家的稅款負擔。今個課税年度，納稅人已自動享有$132,000的基本免税額。 免稅額有哪幾種？ 打工仔在每個課稅年度都會享有基本免稅額，除非在該年度已婚並獲已婚人士免稅額，則不能兼享基本免稅額。其他免稅額包括子女免稅額、供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額、供養兄弟姊妹免稅額、單親免稅額、傷殘受養人免稅額，以及傷殘人士免稅額。（見下表） ▼ 免稅額一覽 ▼

自僱人士可以扣稅嗎？ 自僱人士/ 自由工作者（Freelancer）和斜槓族（Slasher）可把支付給強積金計劃的強制性供款當作營業開支，申請扣除香港利得稅。最高扣除額為$18,000。但自僱人士作出的一般自願性供款不可扣稅；如在強積金計劃開立可扣稅自願性供款帳戶則可申請扣稅。 下文除了談到個人免稅額外，更會集中討論供養父母／祖父母、子女與做生意人仕如何報稅最慳稅。

個人免稅額 個人免稅額是指納稅時，每個納稅人可以享受的免稅金額。這是稅務制度中的一個基本概念，旨在幫助納稅人減輕稅務負擔，同時鼓勵消費和投資。假如你是單身人士，沒有子女免稅額及供養父母免稅額，但仍可享基本免稅額（亦可稱為個人或單人免稅額），2022/23年度的薪俸税或個人入息課税的額度為$132,000。意味全年收入只要不過$132,000就不用交稅。 申報供養父母及祖父母／或外祖父母免稅額資格 華人社會不少孝子孝女每月都會向父母上繳家用，以作供養及聊表孝心。假如要申索供養父母及祖父母／或外祖父母免稅額（無論是自己還是配偶的父母／祖父母／外祖父母），他們先要要符合三大條件： 在香港居住；年齡已滿55歲，或有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼；及 至少連續6個月與你同住而無須付出十足費用；或 你／你配偶每年付出不少於$12,000的金錢用以供養該名父母／祖父母／外祖父母。 沒有血緣關係／供養契爺契媽可否申請扣稅？ 「父母」的定義不限於血緣關係，除了個人或配偶的親生父母，亦可以是領養父母／繼父母，或已故配偶的父母，「祖父母或外袓父母」的定義亦是如此。至於按中國習俗上契的「契爺」、「契媽」，以及未有正式註冊結婚的繼父母，則不符合條件了。 免稅額金額：未滿60歲$2.5萬；60歲或以上$5萬 至於免稅額方面，則會按年齡及是否有資格領取津貼而定，如父母／祖父母／外祖父母年齡為55歲或以上但未滿60歲，免稅額為$25,000，60歲或以上為$50,000，滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼的免稅額亦是$50,000。 父母免稅額可以多人攤分嗎？ 可以，但任何一名父母／祖父母／外祖父母的免稅額只可由一名人士申索，不能由多人攤分。即如果你家中有父母，你有一個兄弟姊妹，你可以與對方一人一個名額。假如你的父母／祖父母由多名兄弟姊妹供養，大家就必需「傾掂數」，每個人只可以申報一個長老，若未能達成共識，其中一人一次過報盡家中長輩免稅額，其他人再報稅局就不會考慮該申索。因此建議讓淨收入最多的人申請父母免稅額，想要用盡父母免稅額便要先與家人商量一下。 父母在職仔女仍可申索供養免稅額 只要受養的父母符合上述三個資格，即使父母仍然在職，並已申索其個人免稅額，納稅人仍可申索供養父母免稅額。 不過，假如受養人有領取綜援，其子女就未必可申索該免稅額，因社署在批核綜援申請時，會假設申請人的子女有供養父母，如子女沒有能力或不願意照顧及供養父母，便需要簽署不供養父母證明書（俗稱衰仔紙），在此情況下，便不能滿足第三個條件。 申報最好保留近6年單據 納稅人申請供養父母免稅額填報的資料只能「問心」，只需在報稅表的11.4部，按供養父母／祖父母／外祖父母的情況，無提交證明文件及填上生活費的實數，但須保留有關文件6年，如同住地址證明，或受養父母居所的租金收據、水電費單及醫療費用單據，方便被抽查時佐證。 順帶一提，四大長老到家中湊孫，但不長期居住，並不構成同住條件，不能申請免稅額。 假如依然不清楚自己要交幾多稅、有幾多免稅額，大家可以前往政府網站的報稅計算機，計計自己大約有多少免稅額、扣稅項目及要交幾多稅。

子女免稅額是甚麼 子女免稅額於稅務制度中，是指納稅人可以因為有子女而享受的稅務優惠，這是稅務制度中的一個基本元素，旨在鼓勵生育和支持家庭。因此即使有指養大一個小朋友要400萬，但其實供養子女在報稅時能發揮重要扣稅作用，讓父母借助子女免稅額減輕稅項，或可減少要交的稅款。 子女免稅額申領資格 按稅局規定指，假如在有關課稅年度內，納稅人的子女未婚兼符合下列其中一項條件，便可申索子女免稅額： 未滿18歲； 年滿18歲但未滿25歲，並在大學、學校或其他類似的教育機構接受全日制教育； 年滿18歲，但因身體或精神問題無能力工作 子女免稅額和父母免稅額一樣不限於血緣關係，你的領養子女、繼子女，或你配偶或前配偶的親生子女、領養子女或繼子女，亦可納入「子女」的範圍。 子女出生的課稅年度免稅額加碼 如合符資格，第1名至第9名子女，每名可獲$13萬的子女免稅額；在每名子女出生的課稅年度，子女免稅額便可額外增加$13萬，例如你的子女是在2022年5月1日出生，該課稅年度的子女免稅額便有$26萬。 子女在學就有免稅額？畢業便失業又如何計算？ 近年疫情影響下，子女畢業後要找到理想工作不易，也有畢業生選擇Working Holiday或Gap Year遊歷世界，體驗人生。此時父母要申索子女免稅額要特別注意，年滿18歲但未滿25歲的受供養子女，在身體或精神正常下，必須在有關課稅年度內的任何時間曾接受全日制教育，才符合資格，例如子女在大學畢業後便到澳洲Working Holiday，父母便不能就該名子女申索免稅額了。 另外，並非子女仍然在學父母就自動享有子女免稅額，若然他們就讀展翅、短期／兼讀課程、學徒訓練計劃等不屬於全日制學生，父母就不能申領子女免稅額。 子女免稅額可以夫婦平分嗎？ 子女免稅額是不可平均或自由分配的。若與配偶育有多於一名子女，只可由配偶其中一方申索所有子女的免稅額。稅局建議，夫妻中入息較高或由非按標準稅率評稅一方申索子女免稅額會較為有利。 但如果父母離婚後合力支付照顧子女開支，甚至是繼父、繼母都有份資助，這時父母及繼父母都可得部分子女免稅額。不過，各方都要先協商由誰人提出申索或如何分攤。假如一直不能達成共識，稅局會按父母、繼父母各自支付照顧子女金額比例分配子女免稅額。 假如依然不了解子女免稅額是如何計算，或家庭人數多又要供養父母及子女，不只是3、4人家庭，或有資格申索多項免稅額，這時可利用稅局網頁計算薪俸稅，計一計整個家庭共有多少免稅額、應繳稅款是多少，夫婦合併報稅定分開較抵，以便有個預算。 2022/23年度薪俸稅計數機及2022/23年度個人入息課稅計數機，計算建議的稅款寬減措施實施後你應繳的薪俸稅及個人入息課稅稅款。

慳利得稅、物業稅方法 按《稅務條例》所徵收的直接稅有三種，除了薪俸稅，還有利得稅和物業稅，至於個人入息課稅是一項稅務寬減的安排，而非一種稅收項目，在一般情況下，適用人士包括經營業務的東主或股東，及出租物業業主。 業主選「物業稅」還是「個人入息課稅」最慳稅？ 業主和做生意人士報稅時能否減少稅款呢？物業稅是根據每個物業該課稅年度的淨租金收入來計算，即全年租金扣除差餉和不能追回的租金再打八折（修葺費等支出），餘額劃一抽取15%作為稅項。業主可以選擇物業稅或個人入息課稅評定稅報，但建議選後者，因為個人入息課稅能提供供樓利息支出的扣減。 不過，這不代表個人入息課稅一定比物業稅更划算，因為個人入息課稅根據累進稅稅階計算，其最高邊際稅率比一般標準稅率高，這要視乎業主的收入多寡而定。只要填報稅表，稅務局會自動計算哪一項較划算，這算是一個貼心方便的服務。 經營業務人士兩個慳稅方法 至於有經營業務的人士，又可以如何慳稅？常見方法有二： 支付個人薪金：由於薪俸稅的首$50,000及次$50,000，應課率入息稅率分別為2%和6%，比有限及無公司的8.25%為低，因此公司透過薪酬將利潤分配到董事的薪俸稅，配合個人薪俸稅的免稅額，就可以合法地達到一定慳稅效果。 將開支公司化：只要證明支出與公司業務相關，並可產生應課稅收入，一般都可作扣稅之用。 除此以外，還有其他方式可以幫助你減少應繳稅項，但《稅務條例》已有嚴格的反逃稅準則，成立公司提供服務必須要有商業理由，而非單純為慳稅，否則可能會被稅務局審查其開設公司的動機，調查有否涉逃稅行為，後果可以很嚴重。 最後，打工仔記得善用不同免額稅及扣稅項目，減輕稅款負擔，也記得在收到報稅表後在指定日期交回，以免被罰。