報稅時間、扣稅懶人包 年薪多要交稅？兼職點計？

想知年薪幾多要報稅同交稅? Bowtie 綜合20個常見問題，希望可幫助因稅單感到苦惱的你，特別是Fresh Grad或首次報稅的人慳稅、慳時間！
參考過往經驗，稅務局一般會在每年5月的第一個工作天左右，陸續寄送報稅表給納稅人。
如果你是首次繳稅人士，由於稅務局需要先為你設立新檔案才可寄報稅表，所以沒有固定寄發日期，但一般都會在收到下列文件後 5 個月內發出報稅表：
- 你的僱主填報之 IR56E 表格；
- 或你給稅局局長有關須繳納薪俸稅的通知。
如果你已經投保了自願醫保，報稅時記得申請扣稅呀！
薪俸稅計算方法及稅率
香港有不同的稅項，包括薪俸稅、利得稅及物業税，各自有不同的計算方法。當中，以薪俸稅最受關注，因為它影響每一位打工仔！
薪俸稅計算方法
薪俸稅是以課稅年度（即每年的4月1日至翌年的3月31日）的入息計算。而計算薪俸稅的方法有 2 種，以較低者為準：
- 應課稅入息實額：入息總額 – 扣除總額 – 免稅額總額
- 入息淨額： 入息總額 – 扣除總額
薪俸稅稅率
稅率可以分為累進稅率及標準稅率。
誰要報稅？
1. 年薪幾多先要交稅？
如果你的收入達到某個水平，不超過免稅額，即2023年4月1日至 2024年3月31日的入息高於 $132,000，稅局應該會在指定日期向你發出報稅表，你需要在 1 個月內交回報稅表。10 月左右，稅局就會通知你該年度的交稅金額。
2. 無收入或者收入低係咪唔使報稅？
即使你無收入，或年收入（2023年4月1日至2024年3月31日之收入）低於基本免稅額（$132,000）亦即是毋須交稅的水平，只要收到報稅表，你都要在報稅期限內報稅。
如遲交報稅表會被罰款，甚至被檢控！
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3. 如果我只有 Freelance／兼職收入，或者以現金出糧，需要報稅嗎？
不論是全職、兼職、Freelance、散工，銀行過數或者以現金出糧，所有應課稅收入（例如薪金、工資、佣金、津貼同花紅等）都需要如實申報。稅局列明所有薪金、工資及董事酬金都必須課繳薪俸稅。
換句話講，即使你是 Freelancer ，只要你的收入（2023年4月1日至 2024年3月31日）超過基本免稅額（$132,000），或者收到稅局寄給你的報稅表，都要如實申報所有須課稅收入。
4. 第一年工作要報稅嗎？
要！只要你的收入（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）超過基本免稅額（$132,000）就需要報稅！
假設你在 2023 年 10 月 1 日開始工作，首年應申報的就是由 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日的薪金。
5. 如果收唔到報稅表是否代表不用報稅？
不是！如果你過去幾年都需要報稅，但至今仍未收到該課稅年度之報稅表，你應該主動以電話或親身聯絡稅局查詢當局是否已經向你發出報稅表，以索取報稅表複本；而「稅務易」用戶就可以隨時登入該平台查詢是否有未提交的報稅表。
如果你曾經被稅局評定為毋須繳稅，你可能不會年年都收到報稅表。不過，當你的收入重新去到需要課稅水平，你就要主動在課稅年度結束後 4 個月內（即 7 月底前），以書面通知稅局。稅局會發出通知書，覆核你是否要開始交稅。
除了人工，仲有冇其他需要報稅的收入？
6. 遣散費需要報稅嗎？
僱主根據《僱傭條例》支付給你的遣散費／長期服務金毋須課税。然而，金額需要扣除以下款項：
- 約滿酬金
- 職業退休計劃的利益
- 強積金計劃權益
例子一 李先生被公司遣散，獲得遣散費 $80,000，不過僱主最後支付他 $100,000。李先生並無約滿酬金、職業退休計劃利益或強積金計劃權益，李先生應課税的款額為 $100,000 – $80,000 = $20,000
例子二 毛小姐被公司遣散，獲得遣散費 $200,000，當中涉及一筆強積金（屬僱主供款）$160,000，經過計算，僱主實際支付的遣散費為 $40,000。該僱員應課税的款額就是 $160,000。
7. 代通知金需要報稅嗎？
在 2012/13 課税年度後，僱員需要於報稅表內申報代通知金。
另一邊廂，僱主亦需要填寫 IR56F 表格（「由僱主填報有關其僱員行將停止受僱的通知書 ）或 IR56G 表格（「由僱主填報有關其僱員行將離港的通知書」）。
例子 黃先生已為僱主工作 2 個月，僱主支付 7 日薪金，作為代通知金，所以黃先生在沒有通知期下立刻離職。黃先生需要申報的薪金為 2 個月薪金 + 7 日薪金。
8. 出租物業而獲得的租金收入，需要報稅嗎？
需要！你需要在個別人士報税表／物業税報税表內申報。
- 如你的物業是全權擁有，你可以在個別人士報税表內申報
- 如物業是聯權或分權擁有，則須在物業税報税表內申報
租金收入應包括：
- 已收／應收的租金總額
- 為樓宇使用權而支付的許可證費用
- 由租戶支付的服務費及管理費、業主開支，如修理費及物業税
- 曾作不能追回租金扣除而現已收回的款額
- 租約頂手費
▼按圖即睇點填報稅表▼
如何報稅？
9. 有甚麼報稅的方法？
如果你是一般打工仔，你收到的會是「個別人士報稅表（BIR60）」，這張表是用以申報你的所有薪俸收入（包括職位年收入、花紅、佣金及退休金收入等）、獨資業務的利潤、出租全權物業的租金，以及申索「免稅額」同「扣稅」項目。
稅局一般會在每年 5 月份第 1 個工作日（2024 年於 5 月 2 日寄出）向納稅人寄出「個別人士報稅表（BIR60）」。收到該表之後，有 2 個方式報稅︰填寫實體表格報稅及網上報稅。
10. 填實體表報稅注意事項？
最傳統的報稅方法當然是人手填表，填好份表再寄返稅局。「個別人士報稅表（BIR60）」入面要填的主要是個人資料、報稅期內的收入詳情、申索扣稅同免稅額等。
如果填表有疑問或困難，你可以：
- 參考稅局提供的「個別人士報稅表指南」及「個別人士報稅表（BIR60）」樣本（指南及樣本內有不少有用的指引及提示，有助大家填寫報稅表。）
- 打電話或電郵查詢
值得一提，填寫報稅表設有期限，納稅人須在報稅表發出日期起的 1 個月內填妥同交回報稅表。
另外，郵寄報稅表時謹記要貼足郵票，因為稅局是不會收取郵資不足的郵件，郵件退回及重寄需時，分分鐘會搞到 meet 唔到 deadline，變相遲了報稅！
11. 用稅務易eTAX網上報稅有甚麼好處？
收到報稅表後，如果嫌郵寄交表麻煩，你可以透過「稅務易」（eTax）平台進行網上報稅。
透過「稅務易」報稅的確有一些優點。你可以查看是否仍有尚未提交的報稅表、尚未清繳的稅款、即時估計應該要交幾多稅，更可以經平台更新你在稅局紀錄的個人資料等。
此外，利用「稅務易」平台的報稅期限可以自動延長 1 個月，即是由報稅表發出日期起 2 個月內報稅就可以。
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扣稅方法及注意事項
12. 如果我的父母/祖父母/外祖父母仍然在職，可以申索供養父母/祖父母/外祖父母的免稅額嗎？
只要受供養的父母／祖父母／外祖父母符合以下條件，即使仍然在職，你亦能申請該免稅額。
- 通常在香港居住
- 年齡已滿 55 歲，或有資格按政府傷殘津貼計畫申索津貼
- 至少連續 6 個月與你同住而無須付出十足費用；或你/你配偶每年付出不少於$12,000 供養他們
13. 報稅時可申報自願醫保保費？
無錯！稅務局指出，納稅人或者其配偶在 2022 年 4 月 1 日起以保單持有人身分為自己或者指明親屬繳付自願醫保保單的合資格保費，就可申請扣稅。每名受保人的最高保費扣除額是 $8,000，可申請扣稅的受養人數目不設上限。
納稅人只要將有關資料填在 2023／24 年度的報稅表，稅局在計算該年度薪俸稅暫繳稅時，就會作出考慮。
14. 強積金可以扣稅？
無錯！繳納薪俸税的市民，在計算應課税入息時可扣除強積金計劃的強制性供款，由 2016/17 課税年度及其後，最高扣除額為 $18,000。
例子一 陳小姐月薪 $30,000，一年的強積金強制性供款為$18,000，她可以申請$18,000的扣除額。
例子二 黎先生全年總收入為 $500,000，但 2023 年 8 至 10 月期間入息少於 $5,000，此數月不用強積金供款。其餘每月的法定供款額為 $1,500。
在報税時他只可申請 $13,500 的扣除額。
15. 申索「免稅額」及「稅項扣除」需要提交證明文件嗎？
不用！申索免稅額同申索扣稅都不用提供證明文件，但相關文件、收據及紀錄都需要保存 6 年（由該課稅年度完結起計），以便稅局日後抽查。
16. 填漏免稅／扣稅資料該怎麼辦？
如果不慎漏填免稅或扣除項目，你可以在指定時間內提出申索。
若你使用實體報稅表，可因應漏填的免稅或稅項扣除項目，填寫及遞交不同表格，表格可於稅務局網站下載。若你使用網上報稅，可到帳戶中的「補充資料」一欄填寫需補充的資料並遞交申索。
17. 租樓是否可以扣稅？
無錯，符合以下條件、且沒有持有物業的納稅人可申請「租金扣稅」：
其他報稅問題
18. 遲咗報稅會有咩後果？
依時報稅有助稅局準確評稅，以給予你所申索的「免稅額」同「扣除」項目。遲交報稅表的話，最嚴重會被罰款 $10,000、繳交額外稅款或被檢控。
除了面對以上罰則之外，遲交報稅表亦可能會令你交多了「額外稅」。因為稅局收不到你的「免稅額」及「扣除」項目申索，你只會享有「基本免稅額」，稅局會單方面發出估計評稅結果，變相「失去」了其他減稅（包括其他「免稅額」及「扣除」）機會。
19. 夫婦應該各自單獨報稅定係合併報稅著數啲？
無論兩公婆是選擇「分開評稅」抑或「合併評稅」，都要各自填好報稅表或者經「稅務易」平台報稅。如果你們其中一方的入息少過對方應該享有的「免稅額」，合併評稅理論上會較有著數；但如果你的配偶無應課薪俸稅入息，那你就可以選擇「分開評稅」，兼且獲取「已婚人士免稅額」。
講到尾，唔使擔心交多了稅，因為如果合併報稅未能幫到你們「慳稅」，稅局的評稅主任會向你們分別發出評稅通知書，幫你們分開報稅。
20. 如何申請緩繳薪俸稅？
如果你在 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期間，因為失業、退休及減薪等原因，致使入息減少至前一年度應課稅入息實額的 90% 的話，即符合緩繳暫繳薪俸稅的申請資格。
申請書必須在繳付暫繳稅限期前 28 天，或在繳付暫繳稅通知書發出日期後 14 天內送抵稅務局。若然你的暫繳稅款是分兩期繳交，而你在限期前已繳交了第一期稅款，你仍可申請暫緩繳第二期的全部或部分稅款。
更多有關緩繳暫繳稅的資料及申請表格可按此查看。
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