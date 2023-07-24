日本旅行｜台灣人最肯使錢豪花近百億 香港排第幾？

新冠疫情過後，加上日本通關，旅客訪日人數持續上升，據日本觀光廳最新公布的數字顯示，今年1至6月外國遊客旅日人數突破1,000萬，達1,071.2萬，其中台灣旅客共177萬，排第二位。單計今年上半年遊日旅客人數，已較去年全年共383萬外國遊客，多約1.8倍。數據顯示，於今年第二季台灣遊客在日消費最勁，共花約1,739億日圓(約96.3億港元)排第一位。

至於內地及香港遊客消費總額分別排第三及第五名，消費額分別達1,515億日圓(約83.9億港元)及916億日圓(約50.8億港元)。 ▼ 第二季遊客在日消費 ▼

南韓人遊日人數排第一位 日本觀光廳日前公布，今年上半年來自南韓的遊客人數排第一位，達312萬人次。台灣排第二，共有逾177萬人次，第三名是美國，有97.22萬人次。單計6月份訪日遊客人數亦超過200萬人次，達207.3萬。