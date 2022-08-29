李克強：中國冀與國際深化新能源車發展

總理李克強向2022世界新能源汽車大會致賀信中表示，繼續以開放的姿態深化新能源汽車產業相關領域的國際合作。（資料圖片）

國務院總理李克強向2022世界新能源汽車大會致賀信中表示，中國是汽車生產和消費大國，近年來新能源汽車產業發展迅速，產銷量和保有量位居世界前列，已進入全面市場化拓展期。中國將繼續以開放的姿態深化新能源汽車產業相關領域的國際合作。

李克強指出，長期以來，中國與汽車產業發展較早的國家開展了裝備、技術、標準等領域的交流合作，既實現了優勢互補，又共同促進了產業發展和升級。中國對新能源汽車產業的支援政策是符合國際規則的，對在華註冊的新能源汽車企業是一視同仁的。

他又稱，中國將繼續以開放的姿態深化新能源汽車產業相關領域的國際合作，以合作促發展，以發展促升級，同各方更好實現互利共贏，共同為汽車產業發展謀劃新篇章，為全球經濟社會可持續發展增添新動能。

中國在全球新能源汽車市場取得領先優勢，有與會專家表示，上半年全球新能源汽車銷量超過422萬輛，按年增長66.4%，再創新高。其中，內地新能源汽車銷量達到260萬輛，佔全球銷量6成以上，保有量突破1,100萬輛。

同日出席大會的中國工信部副部長辛國斌也表示，近年內地新能源汽車產業市場規模快速增長，前7月產銷分別達到328萬輛和319萬輛，市佔率達22.1%，較2021年全年的13.4%大幅提升。7月出口亦再創歷史新高，其中新能源汽車出口5.4萬輛，月增89.9%，年增37.6%，呈現快速增長。