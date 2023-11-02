樓市弱勢｜今年9宗賣地 逾半流標

樓市「減辣」後地皮續見流標！上周五(27日)截標的東涌東新發展區的東涌第106B區住宅地皮，地政總署昨公布，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書。計及此地，今年第五幅地皮流標，流標較批出的4塊地皮數目還要多。

是次開標地皮位於迎東邨對出的臨海地，地盤面積近11.5萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積約40.1萬方呎，預計提供415伙。

綜合市場資訊，上述東涌住宅地皮估值由8億至16億元，即每方呎樓面地價介乎約2,000至4,000元。上周五合共接獲4份標書，入標發展商或財團包括新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)、恒基地產(012)，而信和置業(083)夥拍招商局置地 (978)合資競投。

5地收回 庫房或少收2百億

今年流標地皮還包括赤柱環角道豪宅地、港鐵(066)大嶼山小蠔灣車廠上蓋第1期發展項目、市區重建局觀塘市中心第4及5區大型綜合商業地，以及荃灣油柑頭的「港人首次置業」地皮。當中以觀塘商業地估值87億至130億元最高，住宅地以環角道豪宅地估值53億至96億元最高。倘以5塊流標地皮的估值下限計，合共涉逾200億元。

東涌地觸礁 料影響區內地價

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，東涌地流標與排污容量問題有關，而當年政府將公營及私營房屋比例由六比四，改為七比三，導致單位數量增多，變相私樓只能建大單位，惟以現時市況，以及流標地皮所在的地區，興建大單位並不太現實。他相信，是次流標對東涌東發展區賣地有一定影響，將影響政府的財政收入，建議找新地區將比例對調，來平衡排污負荷，如在東涌減少公營比例，在將軍澳區補上。