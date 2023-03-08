港元定存2023｜三大行定存息略遜中小行　兩行上調息率　邊間銀行最高息？【3月8日更新】

三大行定存息略遜中小行，兩行上調息率，有間銀行仲有4厘息。（資料圖片）

【3月8日更新大新銀行利率】

近月銀行紛紛減息，其中三大行定存息略遜中小行，但自3月開始，已有兩間中小行上調港元定存息，其中工銀亞洲由3.65%上調至3.8%；富邦亦上調利率至3.6厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

渣打銀行：以1萬港元定存12個月可獲380元利息

三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，12個月定存息率為3.6厘、6個月則享3.4厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。

詳情：渣打銀行

滙豐銀行： 12個月定期回落至3.5厘

三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，息率由3.8厘回落至3.5厘利率，只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.3%年利率，起存額為港幣1萬元以上。

詳情：滙豐銀行

中銀香港：存入新資金開立12個月定存享3.5厘

中銀香港亦調低定存息率由4.1厘至3.5厘。客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.5厘利息，至於6個月及3個月存期，則分別享3.3厘及3.1厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。

詳情：中銀香港