虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇　Mox平安壹賬通最進取　有一間活期仲有8.8厘（3月更新）

本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息定期及活期存款等優惠。
其中近期以平安壹賬通最進取，提供新客首8.8萬元定存6厘息率；亦有數間虛銀提供逾3厘的高息存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
Mox Bank：新客最高享10厘
虛擬銀行Mox公布，推出全新定期存款及迎新定期存款推廣，現定存3個月、6個月及12個月息分別為2.5厘、3厘及3.3厘，可以時開設最多5筆港元定期存款。
而由即日至本月31日，新客戶於開立戶口後的首7天內設定1個月港元定期存款，即享有額外9.7厘年利率。連同1個月港元定期存款的0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10%年利率，適用於50,000港元或以下的有關定期存款。另外，Mox Bank提供每日可賺取年利率0.3厘息的活期戶口優惠，總計存款25萬港元以下可享有優惠；25萬元以上的存款則以0.01厘年利率計算。
詳情：Mox Bank
平安壹賬通：新客開立3個月定存首8.8萬元可享6厘
平安壹賬通最近更新定存優惠，新客戶在3月31日之前開立3個月港幣定期存款，首8.8萬元存款可享6%年利率。至於現有客戶，開立12個月可享3.8厘利率、5個月定存享3.3厘，入場由100港元起。此外，3個月為3.1厘；1個月為2.2厘。至於一般活期儲蓄年利率，則統一為0.4厘。
詳情：平安壹賬通銀行
WeLab Bank：6或12個月定存可享3厘
WeLab Bank最新推出定存優惠，現開立6或12個月定存可享3.0厘、3個月則享2厘。此外，該行提供「GoSave」定期存款優惠，提供高達2.6厘年利率，若更多客戶參與，相對息率再提高，而起存額由10港元起至最高20萬港元。
詳情：WeLab Bank
Livi Bank：12個月定期息率達3.8厘
livi Bank推出定存優惠，現於手機應用程式叙造12個月定存，可獲3.8%息率，至於6個月定存則為3.6%息率，惟最少叙造20萬以上港元。
詳情：livi Bank
天星銀行：6、9及12個月定存均享3.1厘息
天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.1厘息；至於3個月、2個月及1個月存期則為存期2.95、1.5及0.5厘年利率。至於現時新客戶成功開戶，首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率，舊客戶可享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
ZA Bank 眾安銀行：定存一年利率為3.31厘
ZA Bank眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，其港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，年利率分別為3.31%、3.01%、2.51%及0.1%。而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。
詳情：眾安銀行 ZA Bank
富融銀行：6及12個月存款可享3厘息
富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率均達3厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月、1個月及1星期的定存年利率則為2.9厘、0.1厘與0.05厘。
詳情：富融銀行
螞蟻銀行：首2萬港幣存款利率可達8.88厘
螞蟻銀行指，由即日起至3月5日，成功開通Ant Bank PayLater賬戶，即可享存款寶首2個月的首2萬港幣存款利率，高達8.88厘，只限全新客戶；現有客戶亦可獲4.88厘的利率。
而現時客戶使用其「存款寶」計劃，首2萬港元存款，可享高達1%年利率。不過，2萬港元以上的存款利息未算突出，較適合小額存靈活地賺取高息。
詳情：螞蟻銀行