虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇　Mox平安壹賬通最進取　有一間活期仲有8.8厘（3月更新）

其中近期以平安壹賬通最進取，提供新客首8.8萬元定存6厘息率；亦有數間虛銀提供逾3厘的高息存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

Mox Bank：新客最高享10厘

虛擬銀行Mox公布，推出全新定期存款及迎新定期存款推廣，現定存3個月、6個月及12個月息分別為2.5厘、3厘及3.3厘，可以時開設最多5筆港元定期存款。

而由即日至本月31日，新客戶於開立戶口後的首7天內設定1個月港元定期存款，即享有額外9.7厘年利率。連同1個月港元定期存款的0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10%年利率，適用於50,000港元或以下的有關定期存款。另外，Mox Bank提供每日可賺取年利率0.3厘息的活期戶口優惠，總計存款25萬港元以下可享有優惠；25萬元以上的存款則以0.01厘年利率計算。

詳情：Mox Bank

平安壹賬通：新客開立3個月定存首8.8萬元可享6厘

平安壹賬通最近更新定存優惠，新客戶在3月31日之前開立3個月港幣定期存款，首8.8萬元存款可享6%年利率。至於現有客戶，開立12個月可享3.8厘利率、5個月定存享3.3厘，入場由100港元起。此外，3個月為3.1厘；1個月為2.2厘。至於一般活期儲蓄年利率，則統一為0.4厘。

詳情：平安壹賬通銀行

WeLab Bank：6或12個月定存可享3厘

WeLab Bank最新推出定存優惠，現開立6或12個月定存可享3.0厘、3個月則享2厘。此外，該行提供「GoSave」定期存款優惠，提供高達2.6厘年利率，若更多客戶參與，相對息率再提高，而起存額由10港元起至最高20萬港元。

詳情：WeLab Bank

Livi Bank：12個月定期息率達3.8厘

livi Bank推出定存優惠，現於手機應用程式叙造12個月定存，可獲3.8%息率，至於6個月定存則為3.6%息率，惟最少叙造20萬以上港元。

詳情：livi Bank